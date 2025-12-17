Patches per als ulls: el producte que triomfa a TikTok i que ja fan servir fins i tot les celebritats

Des de celebritats fins a usuàries anònimes, el seu ús a cafeteries, al metro o a les xarxes no és casual: és una declaració d’estil i benestar.
Aquesta tendència, impulsada per la cultura visual i les xarxes socials, ha transformat un producte funcional en un accessori de luxe. Marques de bellesa i moda ho saben, i han portat els pegats a un nou nivell estètic, econòmic i cultural.
El nou gest del luxe quotidià
Abans relegats a les rutines nocturnes, avui els pegats per als ulls surten al carrer com a gest d’autocura elegant. Ja no s’amaguen darrere la porta del bany, sinó que es llueixen amb orgull mentre es pren un cafè, es fa la compra o es viatja en metro. És una imatge potent: qui els porta transmet que es cuida, que té temps, i que està a la moda.
Aquest fenomen respon a una estètica del “soft luxury”: benestar visible, però no ostentós. És la nova manera de dir “m’estimo” sense paraules, i el pegat d’ulls, amb el seu brillantor daurat o gelat, compleix aquest paper a la perfecció.
Xarxes socials: aparador i altaveu del fenomen
A plataformes com TikTok o Instagram, els pegats per als ulls s’han convertit en protagonistes de milions de publicacions. L’etiqueta #eyepatches acumula centenars de milions de visualitzacions, i no falten influencers que els integren als seus vídeos de “Get Ready With Me” o als rituals de diumenge.
Aquest aparador digital ha redefinit com es percep el producte. Ja no és només un tractament cosmètic, és una peça estètica, un element narratiu. Cada pegat forma part d’un guió visual que mostra autocura, luxe assequible i estil personal.
Xifres que reflecteixen un mercat en expansió
L’impacte no és només visual: és econòmic. El mercat global dels pegats per als ulls ha assolit els 1.200 milions de dòlars el 2024 i s’estima que superarà els 2.500 milions el 2033. No és una moda efímera: és un fenomen consolidat amb projecció clara.
Marques com Dior, Dolce & Gabbana o Chanel han llançat les seves pròpies versions de pegats amb logotips visibles, apostant pel poder d’aquest nou fetitxe estètic. Fins i tot firmes com Rare Beauty han incorporat el pegat com a part de les seves campanyes d’identitat i benestar.
D’objecte funcional a declaració d’estil
El disseny ha passat a primer pla. Ara els pegats venen en forma de cor, colors metàl·lics o amb estampats de marca. Es combinen amb outfits, es trien per la seva fotogènia i s’integren als looks amb total naturalitat.
El pegat s’ha convertit en una joia efímera per a la pell. El seu ús ja no busca només reduir ulleres o inflor: busca dir alguna cosa de qui el porta. En un món on la imatge és comunicació, aquesta petita peça d’hidrogel parla alt i clar.
Funcionen de veritat? La visió dermatològica
Tot i que l’eufòria és estètica, la ciència avala alguns dels seus beneficis. Els dermatòlegs coincideixen que els pegats poden oferir efectes visibles a curt termini gràcies a ingredients com àcid hialurònic, cafeïna, niacinamida i pèptids. Hidraten, descongestionen i milloren l’aspecte temporal de la pell.
Tanmateix, també adverteixen que no substitueixen un tractament regular i que els seus efectes solen ser superficials i temporals. Són ideals com a gest previ a un esdeveniment o per una dosi extra de frescor, però no reemplacen una cura constant.
Un ritual visible que diu qui ets
Els pegats per als ulls han deixat de ser un accessori privat per esdevenir una bandera pública d’autocura, luxe assequible i expressió personal. Són l’exemple perfecte de com un gest mínim pot contenir múltiples capes de significat.
Ja els fas servir? Et semblen una moda passatgera o una manera intel·ligent de mimar-te i mostrar-te al món? Comparteix la teva opinió i explica’ns com integres el benestar a la teva rutina diària. Perquè avui, més que mai, els petits detalls parlen per tu.