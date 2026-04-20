Lidl desferma la bogeria: la bicicleta elèctrica que esgota existències per menys de 800 euros per a aquesta primavera

El fi de la suor: la tecnologia que ho canvia tot
Segur que t’ha passat: vols anar en bici a la feina però et frena la idea d’arribar necessitant una dutxa urgent. Aquest és el gran dolor del ciclista urbà que Lidl ha decidit solucionar d’una vegada per totes.
La clau no és només el disseny, sinó el que amaga la seva estructura. Estem parlant de la bicicleta elèctrica CRIVIT Classic, una joia de 27,5 polzades que no sembla una “e-bike” convencional, però que empeny com la millor de totes.
El secret del seu èxit? El seu motor de cub posterior. Aquest petit cor mecànic ofereix un parell de 40 Nm, força més que suficient perquè les pujades de la teva ciutat semblin, per fi, planes infinites.
Compte amb la bateria: a diferència d’altres models on el “totxo” queda a la vista, aquí s’amaga a la tija del seient. És elegant, discreta i, sobretot, extraïble per carregar-la fàcilment a l’oficina o a casa.
Tres nivells per dominar la ciutat
No tots els dies tenim la mateixa energia, i la nostra bicicleta ho hauria de saber. Aquest model incorpora tres nivells d’assistència al pedaleig que pots gestionar sense deixar anar el manillar.
El mode ECO és el teu millor aliat si vols estirar l’autonomia al màxim en trajectes llargs. Si vas amb el temps just, el mode TOUR equilibra l’esforç i l’ajuda del motor.
Però el que realment ens ha robat el cor (i les cames) és el mode RACE. És aquesta propulsió extra per quan el semàfor es posa en verd i vols sortir el primer de la graella.
Fins i tot han afegit una funció Boost. Són 20 segons de potència total per a aquells moments crítics on necessites una empenta extra, com un avançament o una rampa inesperada al mig del carrer.
Equipament de sèrie: sense despeses extra
A vegades comprem una bicicleta barata i després la “multa” arriba amb els accessoris. Amb la proposta de Lidl, això no passa perquè ve llista per rodar des del minut u.
Parlem d’un equip complet: llums reglamentaris, portaequipatges integrat per a la teva motxilla o la compra, timbre i parafangs. Tot això en un conjunt que pesa només uns 24 kg.
És una xifra rècord per a una elèctrica d’aquesta mida. Manejar-la és senzill i pujar-la a casa o posar-la a l’ascensor no es convertirà en una sessió de gimnàs no desitjada per a ningú.
L’OCU sempre recomana revisar els frens i l’autonomia real abans d’una compra d’aquest calibre. En aquest cas, els components de marca d’alta qualitat asseguren una durabilitat que sorprèn pel seu cost tan ajustat.
El preu que ha dinamitat el mercat
Parlem del que realment importa a la nostra butxaca. Mentre que les bicicletes elèctriques amb prestacions similars en botigues especialitzades superen fàcilment els 1.500 euros, Lidl ha trencat la baralla.
Pots aconseguir la CRIVIT Classic per només 764,99 euros. És, amb diferència, l’opció més competitiva del mercat actual per a qui busca una estètica clàssica amb tecnologia moderna.
Aquest moviment de la cadena alemanya recorda els llançaments virals del seu robot de cuina. L’estratègia és clara: unitats limitades i un preu que genera una urgència real en el consumidor.
Per què hauries d’anar-hi demà mateix
