Les noves sandàlies de Skechers són tan còmodes i elegants que semblen ‘esportives d’oficina’￼

El calçat que triomfa aquest estiu no és el que t’imagines. Les regles del joc han canviat completament als nostres armaris i la comoditat absoluta ja no es negocia amb ningú.
Oblida’t dels tacons impossibles que et fan malbé les nits de festa. Existeix un model que està provocant autèntiques cues virtuals a les botigues i que promet solucionar tots els teus estilismes de dilluns a diumenge.
Sí, nosaltres també vam al·lucinar quan vam veure qui signava aquest nou objecte de desig. La marca que consideraves exclusiva de les teves tietes o de la teva mare ha donat el cop definitiu sobre la taula de les tendències urbanes.
El fenomen viral que arrasa en els armaris més joves
Parlem de les noves sandàlies de falca de la firma Skechers, un disseny que ha trencat tots els esquemes de la temporada. Les xarxes socials ja les han batejat com el calçat imprescindible per sobreviure a la calor amb estil.
Aquest gegant del confort està vivint el millor moment de la seva història gràcies a un gir estètic brillant. El seu nou llançament combina la ja mítica sola esmorteïda de la marca amb una silueta de pura tendència norantera.
El model en qüestió pertany a la aclamada línia Slips In, famosa pel seu sistema de calçat ràpid sense mans. Es presenta en un color negre híper versàtil que contrasta de forma espectacular amb una plataforma blanca impol·luta.
La clau del seu èxit aclaparador es troba en el seu disseny minimalista de línies depurades. Parlem d’una estètica neta que sembla rescatada directament de l’armari de la mateixa Victoria Beckham en la seva època daurada.
Un preu competitiu per a una inversió intel·ligent
El preu de sortida d’aquestes sandàlies es situa en els 74,95 euros en centres com El Corte Inglés. Una xifra més que amortitzable si tenim en compte que no voldràs treure-te-les en els pròxims quatre mesos.
La seva estructura compta amb una falca mitjana que et permet sumar centímetres d’alçada de forma estratègica. El resultat és un efecte estilitzador immediat que allarga les cames visualment sense que pateixi la teva esquena.
La tecnologia de la seva plantilla assegura una trepitjada summament lleugera, absorbint els impactes de l’asfalt calent. És el vertader secret de les noies que adoren caminar durant hores per la ciutat sense renunciar al estilàs.
Les expertes en moda ja estan creant combinacions espectaculars amb aquesta joia del disseny pla i elevat. Queden fabuloses amb uns texans rectes i un top amb estampat de tendència, com les ratlles marineres o els llunars.
Com treure el màxim partit a la falca del moment
Sabies que aquest calçat també funciona a la perfecció amb vestits midi de lli? La seva versatilitat et permet portar-les a l’oficina al matí i enllaçar directament amb un sopar en una terrassa.
La febre per l’estètica dels anys noranta ha col·locat aquest model al centre de totes les mirades. Les joves de vint anys han descobert que la comoditat extrema no està renyida amb ser la més cool del grup.
L’estoc a les plataformes principals està començant a parpellejar en vermell en les talles més comunes. Els models amb contrasts bicolors sempre són els primers en desaparèixer quan la temperatura comença a pujar.
Aconseguir-les abans que comenci l’estiu oficial és, sens dubte, la decisió més intel·ligent del teu mes. Vas a esperar que s’exhaureixin per complet per lamentar-te després?