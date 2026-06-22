Aquesta és la joia secreta de la Costa Brava: la platja més petita i tranquil·la de Catalunya

Una cala amagada que només revela la seva bellesa als qui s’hi aventuren. Natura pura, silenci i una història fascinant t’esperen al final del camí.
A poc més d’una hora de Barcelona: el poble mariner més autèntic de la Costa Brava navega en goleta i menja ‘km 0’
Quan pensem en l’estiu a la Costa Brava, ens vénen al cap imatges de platges plenes, para-sols acolorits i riures entre onades. Però hi ha racons que desafien aquest clixé, llocs on el temps sembla aturar-se i la natura manté la seva veu intacta. Hi ha una platja que no apareix en guies habituals ni en selfies massificats, però que captiva a qui la descobreix.
És un d’aquells indrets que no es deixen conquerir fàcilment. Requereix intenció, paciència i ganes de caminar. I és precisament aquest accés restringit el que la manté pura, verge i misteriosa. Però no avancem els esdeveniments.
Un paisatge esculpit pel vent i el mar
A mesura que t’apropes, el paisatge canvia. La carretera serpenteja entre penya-segats, pinedes i formacions rocoses surrealistes. El camí et porta cap a un dels parcs naturals més salvatges de la península. I és aquí, on la tramuntana fa i desfà, que s’amaga aquest tresor.
Deixes el cotxe en un aparcament regulat, pagues una petita taxa i comences la ruta a peu. El camí no és difícil, però exigeix respecte: passes per roques que semblen animals, per silencis trencats només pel vent i pel mar que colpeja amb força a la llunyania. Tot plegat construeix una atmosfera gairebé mística.
Al cap de mitja hora, arribes. I aleshores ho entens tot.
Cala Culip: una platja de només 15 metres amb una història gegant
Amagada al Cap de Creus, a vuit quilòmetres de Cadaqués, Cala Culip és una de les platges més petites de Catalunya, però també una de les més especials. Tan sols 15 metres d’espai delimitat per roques i còdols, amb aigües cristal·lines i tranquil·litat absoluta.
La seva orientació i accés reduït fan que gairebé mai estigui plena. I això la converteix en un santuari per a amants de la natura, parelles que busquen intimitat o aquells que volen practicar nudisme en un entorn respectuós.
Però no és només el paisatge el que impressiona: Cala Culip ha estat refugi de civilitzacions antigues. Fenicis, grecs i romans hi fondejaven les seves embarcacions. I encara avui, al fons marí, es poden trobar restes de naus antigues. Aquesta cala és un veritable jaciment subaquàtic d’història mediterrània.
Un lloc que va inspirar Dalí
Com no podia ser d’altra manera, Salvador Dalí també es va enamorar d’aquest indret. Les roques modelades pel vent i l’aigua del Cap de Creus són una font d’inspiració directa de moltes de les seves obres surrealistes. De fet, el paisatge que envolta Cala Culip ha estat considerat per experts com un dels escenaris naturals més surrealistes del món.
Durant dècades, aquest espai va estar privat. El Club Med hi va instal·lar centenars de bungalows en una zona anomenada Pla de Tudela, restringint l’accés a la cala. Afortunadament, avui dia tot l’entorn està protegit i els edificis van ser desmantellats.
Gràcies a aquesta recuperació, avui tothom pot accedir-hi lliurement, sempre amb respecte pel medi ambient.
Consells pràctics per visitar Cala Culip
- L’aparcament al Pla de Tudela costa 5 € i obre a les 10 h. A l’estiu, convé arribar-hi d’hora.
- El camí fins a la cala dura uns 30 minuts. Porta calçat còmode i aigua.
- No hi ha serveis ni ombra, així que protegeix-te del sol i emporta’t tot el necessari.
- Respecta la natura: no deixis deixalles ni trepitgis les zones protegides.
Un bany en la memòria i en la calma
Hi ha moltes cales boniques a la Costa Brava. Però Cala Culip és una altra cosa. És petita, sí, però la seva essència és gegant. És història, art, natura i silenci en estat pur.
Si busques una experiència que vagi més enllà d’un bany, aquest és el teu lloc. Un racó que, un cop descobert, ja no oblides mai més.