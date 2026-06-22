Esta es la joya secreta de la Costa Brava: la playa más pequeña y tranquila de Cataluña

Una cala escondida que solo revela su belleza a quienes se aventuran. Naturaleza pura, silencio y una historia fascinante te esperan al final del camino.

Cuando pensamos en el verano en la Costa Brava, nos vienen a la mente imágenes de playas llenas, sombrillas coloridas y risas entre las olas. Pero hay rincones que desafían este cliché, lugares donde el tiempo parece detenerse y la naturaleza mantiene su voz intacta. Hay una playa que no aparece en guías habituales ni en selfies masificados, pero que cautiva a quien la descubre.

Es uno de esos lugares que no se dejan conquistar fácilmente. Requiere intención, paciencia y ganas de caminar. Y es precisamente este acceso restringido lo que la mantiene pura, virgen y misteriosa. Pero no adelantemos los acontecimientos.

Un paisaje esculpido por el viento y el mar

A medida que te acercas, el paisaje cambia. La carretera serpentea entre acantilados, pinares y formaciones rocosas surrealistas. El camino te lleva hacia uno de los parques naturales más salvajes de la península. Y es aquí, donde la tramontana hace y deshace, que se esconde este tesoro.

Dejas el coche en un aparcamiento regulado, pagas una pequeña tasa y comienzas la ruta a pie. El camino no es difícil, pero exige respeto: pasas por rocas que parecen animales, por silencios rotos solo por el viento y por el mar que golpea con fuerza a lo lejos. Todo ello construye una atmósfera casi mística.

Cala Culip la playa de solo 15 metros

Después de media hora, llegas. Y entonces lo entiendes todo.

Cala Culip: una playa de solo 15 metros con una historia gigante

Escondida en el Cap de Creus, a ocho kilómetros de Cadaqués, Cala Culip es una de las playas más pequeñas de Cataluña, pero también una de las más especiales. Tan solo 15 metros de espacio delimitado por rocas y cantos rodados, con aguas cristalinas y tranquilidad absoluta.

Su orientación y acceso reducido hacen que casi nunca esté llena. Y esto la convierte en un santuario para amantes de la naturaleza, parejas que buscan intimidad o aquellos que quieren practicar nudismo en un entorno respetuoso.

Cala Culip la playa de solo 15 metros

Pero no es solo el paisaje lo que impresiona: Cala Culip ha sido refugio de civilizaciones antiguas. Fenicios, griegos y romanos fondeaban sus embarcaciones aquí. Y aún hoy, en el fondo marino, se pueden encontrar restos de naves antiguas. Esta cala es un verdadero yacimiento subacuático de historia mediterránea.

Un lugar que inspiró a Dalí

Como no podía ser de otra manera, Salvador Dalí también se enamoró de este lugar. Las rocas modeladas por el viento y el agua del Cap de Creus son una fuente de inspiración directa de muchas de sus obras surrealistas. De hecho, el paisaje que rodea Cala Culip ha sido considerado por expertos como uno de los escenarios naturales más surrealistas del mundo.

Durante décadas, este espacio estuvo privado. El Club Med instaló cientos de bungalows en una zona llamada Pla de Tudela, restringiendo el acceso a la cala. Afortunadamente, hoy día todo el entorno está protegido y los edificios fueron desmantelados.

Gracias a esta recuperación, hoy todos pueden acceder libremente, siempre con respeto por el medio ambiente.

Consejos prácticos para visitar Cala Culip

El aparcamiento en el Pla de Tudela cuesta 5 € y abre a las 10 h. En verano, conviene llegar temprano.

El camino hasta la cala dura unos 30 minutos. Lleva calzado cómodo y agua.

No hay servicios ni sombra, así que protégete del sol y lleva todo lo necesario.

Respeta la naturaleza: no dejes basura ni pises las zonas protegidas.

Un baño en la memoria y en la calma

Hay muchas calas bonitas en la Costa Brava. Pero Cala Culip es otra cosa. Es pequeña, sí, pero su esencia es gigante. Es historia, arte, naturaleza y silencio en estado puro.

Un baño en la calma en la Cala Culip

Si buscas una experiencia que vaya más allá de un baño, este es tu lugar. Un rincón que, una vez descubierto, ya no olvidas nunca más.