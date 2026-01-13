L’aspiradora més viral arriba a Lidl Catalunya per només 34,99 €: seca, humida i capaç d’empassar-ho tot

Nosaltres ho sabem millor que ningú: mantenir un pis net a Catalunya té els seus propis reptes.
No són només les mascotes o la canalla.
És l’entorn.
Si vius a prop de la costa, al Maresme o has passat el cap de setmana a la Costa Brava, saps que la sorra fina apareix per tot arreu.
I si tens una terrassa a l’Eixample o una casa al Vallès, les fulles i la pols urbana són el pa de cada dia.
Per això, quan hem vist el que acaba d’arribar als prestatges de Lidl, hem sentit un “fletxasso” instantani.
La cadena alemanya ha distribuït a les seves botigues, des de Girona fins a les Terres de l’Ebre, el gadget de neteja definitiu.
Parlem de l’aspiradora en sec i humit de Parkside.
Un aparell robust, potent i, sobretot, tirat de preu: 34,99 euros.
El “miracle” contra la sorra i la humitat
Aquest cap de setmana moltes de nosaltres hem aprofitat per sortir.
I en tornar, el cotxe i el rebedor fan por: sorra enganxada, fang de la muntanya o humitat.
Aquí és on aquesta màquina demostra per què està arrasant a les botigues de barris com Sants o Sant Andreu.
A diferència de les nostres aspiradores de disseny (tipus Dyson), aquest model “de batalla” s’ho empassa tot.
Literalment tot.
Pot aspirar l’aigua que cau al safareig o la sorra humida de les estores del cotxe sense espatllar-se.
És el must have que necessitem les catalanes per mantenir a ratlla la brutícia que entra del carrer a l’hivern.
⚠️ Alerta d’estoc a Catalunya: En botigues amb molta afluència, com les del centre de Barcelona o centres comercials com Splau o La Maquinista, aquests aparells solen esgotar-se abans del migdia.
Disseny alemany pensat per resistir
No esperis un disseny minimalista per posar al menjador.
Això és una eina de treball i es nota en la seva construcció.
Aquí tens els detalls tècnics d’aquest “tanc” de la neteja:
1. Materials a prova de cops
El dipòsit és d’acer inoxidable.
Això és clau si la faràs servir al garatge o al traster, on és fàcil que rebi algun cop contra una prestatgeria.
És resistent a la corrosió, un fet important si vivim en zones amb molta humitat ambiental.
2. Potència de succió real
Té 200 Airwatt de potència.
Perquè ens entenguem: té força suficient per arrencar la brutícia incrustada de les estores del cotxe després d’una excursió al Montseny.
El seu dipòsit de 19,8 litres permet netejar tota la planta baixa sense haver de parar a buidar-lo.
3. Mobilitat tot terreny
Pesa, però es mou sola.
Compta amb 5 rodes orientables que li donen una estabilitat perfecta.
No es tomba, per molt que estiris la mànega mentre neteges els racons difícils.
La funció secreta: Adéu a les fulles a la terrassa
Aquesta és la característica que ens ha conquistat.
L’aspiradora compta amb una funció de bufador.
És la solució perfecta per a qui viu en pisos amb balcó o terrassa.
En lloc de barallar-te amb l’escombra perseguint les fulles seques que mou el vent, actives el bufador i les amuntegues en un racó en segons.
És ràpid, és fàcil i ens evita passar fred a fora.
El complement ideal per al teu traster:
Com que aquesta aspiradora segurament viurà a la galeria o al traster, necessites mantenir el cable i els tubs endreçats.
Aquests ganxos de paret universals (disponibles a Amazon o a qualsevol ferreteria de barri) són perfectes per penjar la mànega.
D’aquesta manera, evites ensopegar-hi i guanyes espai a terra per a altres coses.
On trobar-la a la teva ciutat
L’oferta s’ha llançat a escala nacional, però a casa nostra la logística funciona molt bé.
Hauries de trobar palets amb aquestes capses als passadissos centrals del teu Lidl més proper.
Hem confirmat disponibilitat a les principals botigues de l’àrea metropolitana.
Però ull, perquè l'”efecte crida” és real.
En ser un producte de Parkside, molts aficionats al bricolatge van a tret segur.
Si vius en zones residencials com Sant Cugat o Castelldefels, on hi ha molts xalets i garatges, la demanda serà encara més gran.
Val cada cèntim (i t’estalvia molts més)
Parlem de números, que la costa de gener es fa llarga.
Una aspiradora industrial de marques professionals no baixa dels 80 o 100 euros en qualsevol gran superfície.
Emportar-te-la per 34,99 euros és, objectivament, un xollo.
És una inversió intel·ligent per protegir la resta dels teus electrodomèstics.
No arrisquis el teu aspirador escombra de 300 euros aspirant terra de test o vidres trencats.
Fes servir la Parkside per a la “feina bruta” i allarga la vida dels teus altres aparells.
Consells d’ús per a la llar catalana
Per treure-li el suc des del primer dia, aquí tens tres usos pràctics:
- Neteja post-platja: Si el maleter del cotxe sembla una duna després del cap de setmana, aquesta màquina ho deixarà impol·lut en un minut.
- El cotxe, impecable: Aprofita que té broquet per a ranures i estalvia’t els 2 euros de la benzinera cada setmana.
- Desembussos casolans: La potència de succió pot ajudar-te a alliberar aquell desguàs de la cuina que empassa lent abans de trucar al lampista.
No la deixis escapar
Queden poques unitats i les previsions meteorològiques anuncien canvis.
Tenir aquesta eina a casa ens dona una tranquil·litat enorme.
Saber que si cau un cubell d’aigua o entra terra, ho soluciones en un minut, no té preu.
Passa’t avui mateix pel teu supermercat de confiança abans que volin.
Al final, l’important és gaudir de casa nostra sense ser esclaves de la neteja.
T’animes a fitxar la ganga del mes?