L’aigua de coco 100 % natural de Mercadona triomfa a TikTok com la beguda refrescant, saludable i baixa en sucres

Gener es fa etern. La bàscula ens mira malament després de les festes, el fred ens demana calories i l’ansietat per picar entre hores (la maleïda gana emocional) és el nostre pitjor enemic ara mateix. Però TikTok ha trobat l’antídot secret als prestatges de Mercadona.
No és cap pastilla miracle, ni un batut “detox” imbevible d’aquells que costen un ronyó. És un producte que potser passaves per alt pensant que era només per a l’estiu, però que s’ha convertit en l’arma secreta de les expertes en fitness per tancar l’estómac sense patir.
El “tap” natural per a la gana que costa menys de 3 euros
Parlem de l’Aigua de Coco 100% Natural d’Hacendado. Un producte que està volant de les lleixes perquè compleix la promesa que totes busquem al gener: és dolça, és sana i, el més important, és increïblement saciant.
La culpa de la seva viralitat la té la tiktoker Maria (@mariaamdr.fit) i una legió de nutricionistes digitals que han posat el focus en la seva etiqueta. Per només 2,60 euros el litre, tens una beguda que enganya el cervell. Un got a mitja tarda calma l’ansietat pel sucre gràcies al seu sabor natural, però sense disparar la insulina com ho faria un refresc o un suc industrial.
Per què funciona: la ciència darrere del “hype”
A diferència de les begudes “zero” que ens inflen de gas i edulcorants, aquesta aigua de coco és or líquid natural. Només té 3 grams de sucre per got (propis de la fruita, sense afegits) i una càrrega de potassi brutal.
I aquí ve la clau per a la teva rutina d’hivern: el potassi és essencial per recuperar-se si has tornat al gimnàs amb propòsits d’any nou. Ajuda a l’equilibri electrolític i combat la retenció de líquids, precisament el que necessitem per desinflar-nos després dels excessos nadalencs.
Atenció al secret dels experts: No la beguis només per aprimar-te. Nutricionistes com @nutri.rixi.25 destaquen que és millor que l’Aquarius per recuperar-se de les gastroenteritis típiques de l’hivern. Hidrata, reposa minerals i no porta la barbaritat de sucre de les begudes isotòniques comercials.
L’error comú que no has de cometre
És perfecta, però no és aigua. Encara que sigui sana, té calories (poques, però en té) i hidrats. Els experts adverteixen: fes-la servir com a snack estratègic. Pren-te un got quan notis que atacaries la nevera a les sis de la tarda o després d’un entrenament suau. No substitueix l’aigua mineral, però sí que destrossa qualsevol refresc light en beneficis.
La febre a TikTok ha fet que en alguns Mercadona l’estoc comenci a fallar, especialment ara que tothom busca opcions “netes” per netejar l’organisme. Si la veus a la secció de sucs, agafa’n un parell. El teu cos (i la teva força de voluntat a mitja tarda) t’ho agrairan.