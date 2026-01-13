La millor cervesa del supermercat costa 0,31€ i la pitjor 0,72€: el rànquing de l’OCU desmunta tots els mites

Un informe tècnic i una degustació a cegues revelen un resultat que deixa mal parades marques tradicionals i posiciona les marques blanques al capdamunt del podi.
L’estudi comparatiu de cerveses que ha publicat recentment l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha generat una autèntica commoció entre els amants de la beguda més consumida de l’estiu. No només pel resultat sorprenent, sinó per com ha desmuntat idees preconcebudes sobre la relació entre qualitat i preu.
I és que la cervesa millor valorada de l’estudi costa només 0,31 € per llauna, mentre que la pitjor ronda els 0,72 €, més del doble. Aquest gir inesperat ha fet que molts consumidors replantegin els seus hàbits de compra i mirin amb altres ulls les opcions més econòmiques que ofereixen els supermercats.
Aurum d’Eroski: la gran revelació de l’anàlisi
La gran guanyadora del rànquing ha estat Aurum Especial, una marca blanca d’Eroski que ha obtingut una puntuació de 70 punts sobre 100. Es tracta d’una cervesa tipus lager, amb cos mitjà, aroma equilibrada i escuma consistent, segons els experts que l’han analitzada.
Però el que més crida l’atenció és el seu preu: només 31 cèntims la unitat. “Té bona presència, sabor net i molt equilibrat. No destaca per cap element en excés, però precisament això la converteix en una cervesa rodona”, han comentat alguns tastadors.
Aurum ha superat marques històriques molt reconegudes, enviant un missatge clar als consumidors: el prestigi no garanteix qualitat.
Cruzcampo Pilsen: la decepció de l’any
A l’altre extrem del llistat es troba Cruzcampo Pilsen, que ha quedat última amb només 60 punts sobre 100. El seu preu, a més, és de 0,72 € per llauna, una de les més cares de l’estudi.
Els analistes destaquen mancances en l’estructura del sabor, un amargor excessiu i una sensació poc agradable al paladar. També ha rebut crítiques pel que fa a etiquetatge i transparència.
La seva mala classificació reflecteix un possible canvi de tendència en la fidelitat de marca dels consumidors.
Com es va fer l’anàlisi: degustació a cegues i rigor tècnic
L’OCU ha analitzat 31 cerveses tipus lager clàssiques, utilitzant una metodologia mixta:
- Una degustació a cegues per jutges del Beer Judge Certification Program (BJCP).
- Anàlisis químics: grau alcohòlic, acidesa, compostos aromàtics, etc.
- Avaluació de l’etiquetatge i compliment normatiu.
Els criteris valorats inclouen sabor, cos, amargor, escuma, color i aroma.
Altres sorpreses del rànquing
Altres marques blanques també han obtingut molt bones puntuacions:
- Steinburg Especial (Mercadona): 67 punts, 0,37 €.
- Rambler’s Especial (DIA): 67 punts, també a 0,37 €.
Aquestes cerveses superen altres més conegudes com Amstel, Mahou o San Miguel, que han quedat en posicions mitjanes.
Preu i qualitat: una relació complexa
L’estudi demostra que el preu no sempre reflecteix la qualitat real. Moltes marques inverteixen més en màrqueting que no pas en el producte, mentre que marques blanques poden oferir cerveses d’igual o millor qualitat a meitat de preu.
Algunes fins i tot es fabriquen a les mateixes plantes productores que altres marques reconegudes.
Hauries de canviar la teva cervesa habitual?
Aquest informe no busca desacreditar cap marca, sinó donar eines al consumidor perquè triï millor. Amb la pujada de preus, triar bé és més important que mai.
El missatge és clar: no cal gastar molt per beure bé. Les cerveses barates poden oferir qualitat i plaer al paladar.
I tu, quina tries?
Aurum Especial, Steinburg i Rambler’s demostren que es pot brindar amb qualitat per menys del que costa un cafè.
Has provat alguna d’aquestes cerveses? Coincideixes amb el rànquing? Comparteix-ho i ajuda altres a triar amb criteri.