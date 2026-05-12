Gioseppo fusiona les sandàlies romanes i egípcies: el nou calçat bohemi que promet ser el més còmode de l’estiu

Aquest unicorn estilístic que tots busquem amb desesperació quan l’asfalt crema i el termòmetre puja ha estat localitzat per nosaltres una vegada més.
Oblida per un moment les plataformes impossibles i els talons que acaben en una bossa de plàstic al final de la nit. L’estiu 2026 ha dictat sentència i la comoditat ja no és negociable.
Segur que tu també tens aquest parell de sandàlies que t’encanten però que et destrossen els peus en menys d’una hora. Doncs bé, El Corte Inglés acaba de llançar la solució definitiva.
Però abans que corris a buscar-les, deixa que t’expliqui per què aquest model d’estil romà no és com els que has vist altres anys (i per què estan volant dels prestatges).
El retorn del luxe silenciós als teus peus
La tendència del “luxe pur” segueix dominant les nostres vides i aquestes sandàlies en són la màxima expressió. Es tracta d’un disseny de tires fines que abraça el peu amb una elegància gairebé arquitectònica.
A diferència de les romanes de fa una dècada que arribaven fins al genoll i eren un suplici de posar, la versió d’aquest 2026 aposta pel minimalisme absolut.
Es queden just a l’alçada del turmell, cosa que permet que la cama es vegi infinitament més llarga. És aquest efecte visual que tots busquem quan ens posem un vestit midi o uns shorts de lli.
Nosaltres ja les hem provat a la redacció i et garantim una cosa: no voldràs treure-te-les ni per dormir. (Sí, exagerem un pèl, però només un pèl).
El secret de l’èxit resideix en la seva planta, dissenyada amb una tecnologia de gel intel·ligent que absorbeix l’impacte de la trepitjada. És com caminar sobre un núvol amb disseny de passarel·la.
Materials premium que justifiquen la inversió
A El Corte Inglés no se la juguen amb la qualitat. Aquestes sandàlies estan fabricades íntegrament en pell de napa de primera qualitat, res de sintètics que fan suar el peu.
El color estrella d’aquesta temporada és el marró xocolata i el cuir natural, encara que el negre segueix sent el rei per a aquells sopars on vols anar pla però impecable.
Les sivelles tenen un acabat en or envellit que els dona un aire vintage irresistible. Són aquests detalls metàl·lics els que eleven la sabata de “simple sandàlia” a peça de col·leccionista.
A més, la sola és de cautxú antiderrapant d’alta resistència. Sembla un detall menor, però a les ciutats amb terres de marbre o pedra polida, és la teva millor assegurança de vida.
Com combinar-les per no fallar mai?
El millor d’aquestes romanes és la seva versatilitat camaleònica. Queden igual de bé amb uns texans rectes i una camisa blanca que amb el vestit boho més espectacular del teu armari.
Si busques un look d’oficina fresc però professional, prova-les amb un pantaló de pinces ample. El contrast entre l’estructura del pantaló i la delicadesa de les tires és pur estil.
Tens un casament de dia i odies els talons? No pateixis més. Un vestit satinat llarg i aquestes sandàlies en to metal·litzat et convertiran en el convidat més intel·ligent (i envejat) de l’esdeveniment.
Sabies que aquesta temporada la clau està al turmell? Si afegeixes una turmellera fina d’or al costat de les tires de la sandàlia, l’efecte de luxe es multiplica per deu a l’instant.
Si tens el peu una mica ample, tria el model que té les tires creuades en “V”. Recullen molt millor l’empenya i visualment estilitzen molt més que les línies horitzontals.
El preu que ha provocat la bogeria
Aquí és on ve la sorpresa que no esperaves. Tot i el seu disseny de firma de luxe, aquestes sandàlies han sortit a la venda per un preu que ronda els 49 i 59 euros depenent de l’acabat.
Tenint en compte que són de pell i que el disseny és atemporal, el cost per ús és pràcticament ridícul. És una d’aquelles compres que amortitzes en la primera setmana de juliol.
La disponibilitat al web d’El Corte Inglés comença a ser crítica. Hem consultat les existències i en números clau com el 38 i el 39 ja apareix el temut cartell de “últimes unitats”.
La nostra recomanació és que no esperis a les rebaixes oficials d’estiu. És el típic producte que mai arriba a l’1 de juliol perquè els “insiders” ja el tenen al seu sabater.
Per què l’estil romà és la inversió més intel·ligent
La moda és cíclica, però l’estil romà és una constant universal. No és una tendència passatgera que l’any que ve veuràs amb horror a les teves fotos d’Instagram.
Aquest 2026 la tendència s’ha refinat. Ja no busquem la disfressa de gladiador, sinó la feminitat funcional. És un calçat que respecta la forma natural del peu i que et permet moure’t lliurement.
En un món on tot va massa ràpid, apostar per un clàssic renovat és una declaració d’intencions. És dir: “M’importa la moda, però m’importa més sentir-me bé“.
A més, són tan lleugeres que no ocupen gens de lloc a la maleta de mà. És l’únic parell de sabates que necessites portar a la teva escapada de cap de setmana a Eivissa o a la Costa Brava.
Un manteniment clau: al ser pell natural, hidrata-les amb una mica de crema incolora abans de guardar-les després de l’estiu i les tindràs noves fins al 2030.
La validació final de la teva compra
Si has arribat fins aquí, és perquè saps que el teu sabater necessita un respir (i els teus peus també). No et sentis culpable per afegir un altre parell de sandàlies a la col·lecció.
Aquest model d’El Corte Inglés no és un caprici, és una eina d’estil que et salvarà aquells dies de “no sé què posar-me” en els quals fa 35 graus a l’ombra.
Pensa-ho bé. Quantes vegades has deixat d’anar a un lloc caminant per culpa de les sabates? Amb aquestes romanes, el món torna a ser teu. I el recorreràs amb molta classe i elegància.
Nosaltres ja tenim les nostres guardades a la cistella de la compra. Ara la pregunta és: seràs tu qui es quedi sense elles quan tothom les porti pel carrer? Ens veiem a la secció de sabateria.