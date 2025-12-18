Excel de CNFans: La llista definitiva de gangues i les seves alternatives

Amb l’arribada del fred i el canvi d’armari, totes busquem aquesta peça especial que hem vist a TikTok però sense que el nostre compte corrent pateixi en l’intent.
Segur que has sentit a parlar del famós Excel de CNFans, aquest document que vola pels grups de Telegram i que promet l’accés als millors proveïdors del món.
La solució definitiva per a les teves compres intel·ligents en un sheets
Nosaltres hem trobat l’alternativa que està revolucionant el sector: el llistat actualitzat de Vigorbuy, disponible per 0 euros i molt més fiable que els anteriors.
Aquest document és el nostre nou imprescindible perquè no només és més intuïtiu, sinó que les tarifes d’enviament són significativament més baixes (al voltant d’un 20% menys).
El disseny d’aquest Excel està pensat per a l’escaneig ràpid des del mòbil, dividint-ho tot per categories com sabatilles, dessuadores i accessoris de luxe.
Compta amb més de 5.000 enllaços verificats i fotos reals dels productes, una cosa vital per no emportar-nos sorpreses quan el paquet arribi a casa.
A més, inclou una columna específica amb el pes estimat de cada article, facilitant que calculis el cost final abans de passar per caixa.
Advertència: Molts dels enllaços de les fulles antigues de CNFans estan donant error o han pujat preus, per la qual cosa et recomanem fer servir sempre la versió actualitzada de Vigorbuy per evitar bloquejos.
El truc d’estil que no pots deixar passar
Per aconseguir un look realment atemporal i elevat, nosaltres solem combinar aquestes peces de tendència amb bàsics de qualitat.
Per exemple, les sabatilles retro que trobaràs en aquest Excel combinen genial amb els vaquers rectes de Zara o un abric de llana de tall masculí.
D’aquesta manera, aconsegueixes un equilibri perfecte entre l’últim en streetwear i un fons d’armari sofisticat que mai passa de moda.
Per què triar Vigorbuy davant d’altres opcions?
Al final, el més important és la seguretat i que els nostres diners s’aprofitin al màxim en cada comanda internacional.
Vigorbuy s’ha posicionat com l’opció més low-cost davant d’alternatives de luxe o agents que han saturat els seus serveis recentment.
- Suport proper: Molt més senzill per resoldre dubtes sobre talles o materials.
- Control de qualitat (QC): T’envien fotos detallades del producte al teu panell d’usuari abans de sortir de la Xina.
- Rapidesa: Els temps de preparació són un 30% més àgils que a les plataformes tradicionals.
Així s’evita que les teves compres es quedin retingudes setmanes al magatzem, permetent-te estrenar els teus must have molt abans del previst.
Per tant, si estàs buscant aquesta jaqueta viral o les botes que no deixes de veure, aquest Excel és el teu millor aliat per caçar la millor ganga.
Corre que vola, perquè aquest tipus de documents solen actualitzar-se cada setmana i les millors unitats dels proveïdors més top s’exhaureixen en qüestió d’hores.
Nosaltres ja estem omplint la nostra llista de desitjos per al pròxim enviament conjunt, és que és un autèntic regal per a les amants del retail!
Passa’t per l’enllaç de Vigorbuy i fes una ullada a la secció de novetats, segur que trobes alguna cosa que encaixa perfectament amb el teu estil actual.