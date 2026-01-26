Cues quilomètriques a Decathlon per l’abric més buscat d’aquest hivern: només costa 39,95€

L’hivern ha arribat de cop i els nostres penjadors ens han donat el primer avís. Obrir l’armari i adonar-nos que no tenim res que suporti el fred real és un clàssic de cada novembre.
Segur que tu també has sentit aquest calfred en veure el preu de les parques d’alta muntanya a les botigues de marca. (Sí, nosaltres també ens vam quedar de pedra amb aquelles etiquetes de tres xifres).
Però el joc ha canviat per complet aquesta setmana. Una marea de gent està col·lapsant les caixes de Decathlon per una raó molt concreta que ja és viral a les xarxes socials.
La joia de la corona que protegeix del fred extrem
No és una jaqueta qualsevol, és l’abric embuatat MT100 de Forclaz. Un nom tècnic per al que ja molts anomenen “el miracle dels 39,95 euros”.
Parlem d’una peça dissenyada originalment per al trekking, però que ha fet el salt a l’asfalt de la ciutat pel seu estètica minimalista i la seva capacitat tèrmica brutal.
El que realment importa aquí és la dada tècnica: aquest abric garanteix confort tèrmic fins als -5 graus en repòs i fins als -10 graus en activitat moderada. És, bàsicament, un radiador portàtil.
Atenció: El model en color negre és el que primer està desapareixent de les prestatgeries de Barcelona, Girona i Tarragona. Si el veus, no t’ho pensis.
Per què deixaràs d’utilitzar les teves altres jaquetes
El secret del seu èxit no està només en el preu, sinó en el seu pes ploma. Pesa tot just 290 grams en la talla M, la qual cosa significa que no sentiràs que portes una armadura pesant a sobre.
A més, compta amb un tractament perlant. Això no significa que sigui un impermeable per a tempestes èpiques, però sí que les gotes de pluja reslisquen sobre la tela sense xopar-la.
Sabies que aquest abric es pot auto-guardar a la seva pròpia butxaca? És el truc definitiu per estalviar espai a la maleta o portar-lo a la bossa per si refresca en sortir de la feina.
El farcit està compost per buata de polièster reciclat al 70%. És la resposta intel·ligent de Decathlon per mantenir la calor de forma sostenible i, sobretot, barata.
L’efecte “luxós silenciós” per menys de 40 euros
El que més ens agrada d’aquest disseny és que no crida “roba d’esport”. El seu acabat mat i el seu tall entallat permeten combinar-lo perfectament amb uns jeans o fins i tot amb roba d’oficina.
És la típica peça que compres per anar a caminar per la serra un diumenge i acabes fent servir de dilluns a divendres perquè és comodíssim.
L’OCU i diversos experts en consum ja han assenyalat anteriorment que la relació qualitat-preu d’aquesta gamma és pràcticament imbatible al mercat actual.
Tip de la Clara: Rentar aquest abric és molt fàcil, però fes-ho sempre a 30 graus i sense suavitzant per no fer malbé la capacitat d’inflat de la fibra.
Demà serà tard per aconseguir-lo?
La realitat és que les cues a les botigues físiques no són una exageració. L’efecte boca-orella està funcionant més ràpid que la reposició dels camions de logística.
A la web oficial ja comencen a aparèixer els temuts avisos de “potes unitats disponibles” en les talles més comunes, com la S i la M.
La nostra butxaca pateix força en aquesta època de factures de llum disparades, per la qual cosa trobar una solució d’estalvi directe com aquesta és una victòria total.
Al cap i a la fi, comprar amb el cap és la millor tendència d’aquesta temporada. Et quedaràs esperant que pugin els preus a les rebaixes o aniràs a buscar el teu avui mateix?
Ens veiem a la cua de la caixa, perquè jo tampoc em quedo sense el meu.