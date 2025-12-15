Així és la consola low cost de Lidl: imita la Switch, costa 12 euros i porta 150 jocs

Un fenomen inesperat que ha captat l’atenció de nostàlgics, famílies i curiosos per igual.
La febre per aquesta consola no ve només pel seu disseny cridaner, sinó per la sorpresa de trobar-la en un supermercat. Lidl la promociona com un producte ideal per a nens, però molts adults l’estan comprant per simple diversió… o per pura nostàlgia.
Una consola per menys de 12 euros
Lidl ha llançat la Lexibook Cyber Arcade Pocket, una videoconsola portàtil que costa el mateix que una pizza familiar. El model, disponible a botigues físiques i en línia de la cadena, s’ha esgotat ràpidament en diverses localitats, generant comentaris com “sembla una Switch en miniatura!” o “això és el que jugàvem als 90”.
Per només 12 euros, inclou una pantalla LCD a color, botons de control senzills i 150 jocs instal·lats. No es connecta a internet, no necessita actualitzacions ni té compres internes. És tan retro que gairebé sembla una paròdia… i això mateix la fa irresistible.
Disseny inspirat en la Switch
L’estètica no passa desapercebuda. Amb els seus comandaments laterals, pantalla central i carcassa de colors vius, la consola de Lidl recorda visualment la Nintendo Switch. No té pantalla tàctil, ni dock, ni funcions avançades, però això no li impedeix semblar una versió low cost del gegant japonès.
Molts compradors reconeixen que part de l’encant rau justament en aquesta imitació descarada però entranyable, que apel·la a aquells que van créixer amb consoles de cartutx o LCD.
150 jocs de pura nostàlgia
Els jocs integrats són senzills, de tipus arcade, plataformes, curses, trencaclosques i esports. No hi ha títols amb llicència, però sí una col·lecció variada de minijocs que recorden les recreatives o les primeres Game Boy.
La majoria tenen gràfics bàsics, sons electrònics i mecàniques simples. Però això és part de l’atractiu: permeten partides curtes, sense compromís, perfectes per passar l’estona sense distraccions. “És com tornar als estius de la teva infància”, comenten alguns usuaris a les xarxes.
El fenomen viral a les xarxes socials
El producte ha generat onades de vídeos a TikTok i YouTube, amb ressenyes, comparacions i reaccions de tot tipus. Alguns influencers tech s’ho prenen amb humor: “Això és la Switch per a pobres, i encara així m’encanta”. D’altres la recomanen com a regal perfecte per a nens o com a entreteniment casual per a adults.
Els comentaris més repetits apunten al mateix: per 12 euros, ningú n’esperava res… i acaba entretinguent molt més del previst. Un efecte bola de neu que ha disparat la seva popularitat sense campanyes publicitàries ni grans anuncis.
Switch vs. consola de Lidl: el contrast
Comparar ambdues consoles tècnicament seria injust… però inevitable. Mentre que la Nintendo Switch costa entre 250 i 350 euros, té connectivitat en línia, gràfics avançats i jocs d’última generació, la Lexibook de Lidl aposta per tot el contrari: simplicitat, autonomia i preu de riure.
On la Switch exigeix planificació, jocs cars i actualitzacions, la versió de Lidl ofereix diversió instantània sense complicacions. Una diferència abismal que, lluny de perjudicar-la, ha creat el seu propi nínxol de fans.
Joguina barata o càpsula del temps?
Més enllà del preu, el que aquesta consola posa sobre la taula és el valor emocional. Molts adults s’han vist transportats a la seva infància només d’encendre-la. El seu aspecte i funcionament recorden aquelles consoles xineses amb “mil jocs en un” que circulaven fa dècades.
No es tracta només de jugar, sinó de recordar. I aquí hi ha el veritable valor d’aquest producte. Per 11,99 €, no compres un dispositiu d’avantguarda, sinó una experiència nostàlgica que combina tendresa, humor i senzillesa.
Molt més que una joguina barata
És la millor consola del mercat? Per descomptat que no. Val el que costa? Moltíssim més. La consola de Lidl no competeix amb gegants tecnològics; simplement se’n riu des d’un prestatge del supermercat.
Potser per això ha triomfat: perquè ens recorda que jugar pot ser simple, divertit i accessible per a tothom. I que, de vegades, la diversió més autèntica no necessita Wi-Fi ni gràfics 4K… només una bona dosi de sorpresa i un parell de piles.
I tu, ja la tens o t’animaries a provar-la?
Comparteix aquest article si també vas créixer amb consoles retro… o si encara les prefereixes.