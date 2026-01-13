Va anar al Lidl només a per festucs i va acabar gastant molt més: “Odio aquest supermercat”

Aquest és el relat d’una clienta que, entre la ironia i la frustració, ha compartit a les xarxes la seva última experiència al supermercat Lidl, i que s’ha fet viral en qüestió d’hores.
L’escena és fàcil d’imaginar: una compra ràpida, sense llista i amb un únic objectiu. Però entre passadissos plens d’ofertes llamineres, productes de temporada i aquella secció sorpresa on mai saps què trobaràs, la resistència es va esfondrar. “Odio aquest supermercat, perquè sempre aconsegueix que gasti més del que volia”, va confessar en un vídeo que ja acumula milers de reproduccions.
La força de la secció “no alimentària”
Segons explica la protagonista, tot va començar a la secció de fruits secs. Allà va agafar el paquet de festucs que volia, però en girar-se, una prestatgeria plena d’accessoris de cuina li va cridar l’atenció. Un motlle per fer galetes, una tassa amb missatge i una ampolla metàl·lica reutilitzable van acabar afegint-se al carret. Aquest efecte no és casual. Especialistes en màrqueting asseguren que la col·locació estratègica dels productes “no alimentaris” en supermercats com Lidl provoca compres impulsives. L’element sorpresa, combinat amb preus atractius i rotació constant d’articles, crea un ambient propici perquè el client compri coses que no tenia previst.
Quan les ofertes manen sobre la voluntat
Mentre avançava pels passadissos, la clienta va topar amb promocions de temporada: des de formatges d’importació fins a pa artesà recentment fornejat. “Vaig pensar que només miraria… però quan t’adones ja tens mitja bossa plena”, explica. La psicologia del consum indica que les rebaixes i ofertes llamineres estimulen el cervell com si fossin una “recompensa ràpida”. Això explica per què, encara que entrem amb la idea de comprar només un producte, acabem marxant amb diversos, especialment si la compra es fa sense una llista prèvia.
Un fenomen que molts reconeixen
Els comentaris a la seva publicació deixen clar que no està sola en aquesta experiència. Molts usuaris van confessar haver viscut situacions similars: “Jo vaig anar a per llet i vaig sortir amb una graella elèctrica”, deia un. Altres bromejaven dient que “Lidl no és un supermercat, és un parc temàtic per adults amb targeta de crèdit”. Aquest sentiment col·lectiu ha convertit l’anècdota en un exemple més del que es coneix com a compra per impuls, un hàbit molt habitual i que els supermercats saben aprofitar amb gran habilitat.
Quan la compra acaba sent un plaer culpable
Malgrat la queixa inicial, la protagonista reconeix que tots els productes que va comprar li han estat útils o li han fet il·lusió. Potser, en el fons, això explica l’“odi” amb el qual bromeja: és la barreja de sentir-se atrapada per l’estratègia comercial i, alhora, satisfeta amb el botí inesperat.
El poder ocult dels supermercats: el veritable repte és sortir amb el que havies planejat
La seva història recorda que, en un món ple d’estímuls comercials, mantenir-se fidel a una llista de la compra és gairebé una gesta heroica. I tu, has aconseguit mai entrar al supermercat i sortir només amb allò que tenies pensat? Si creus que és possible, comparteix la teva experiència i desafia la temptació.