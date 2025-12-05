Veu del Consumidor
Oli d’oliva vs oli d’alvocat: el duel saludable que marcarà la teva cuina (i la teva butxaca) el 2026
Clara Ferrer Estrada (Periodista)
05/12/2025 08:40

En aquesta comparativa descobriràs quin oli és millor per cuinar, quin protegeix millor la teva salut i quin pujarà més de preu en els pròxims mesos.

Panorama saludable: quin és més beneficiós per al cos?

A nivell nutricional, tant l’oli d’oliva com el d’alvocat destaquen pel seu alt contingut en àcid oleic, un greix monoinsaturat que ajuda a reduir el colesterol dolent (LDL) i augmentar el bo (HDL). Això els converteix en aliats del cor.

Però l’oli d’oliva verge extra té un punt a favor: la ciència porta dècades estudiant-lo. Diversos estudis clínics avalen les seves propietats antioxidants, la seva capacitat antiinflamatòria i el seu impacte positiu en la microbiota intestinal.

L’oli d’alvocat, en canvi, és més recent en l’escena científica, tot i que també mostra potencial: conté luteïna (bona per a la vista), vitamina E i fitosterols. Però encara està lluny de tenir el mateix volum d’evidència robusta que el seu rival mediterrani.

Conclusió: si cerques un oli amb trajectòria mèdica contrastada, l’oliva continua sent el rei.

Cuina i usos pràctics: en què es diferencien?

Aquí és on l’oli d’alvocat destaca. El seu punt de fum arriba als 250 °C, ideal per fregir, saltar o cuinar a altes temperatures sense que es degradi ni perdi sabor.

L’oli d’oliva verge extra, en canvi, té un punt de fum més baix (al voltant dels 190–210 °C), cosa que el fa ideal per a amanides, aliolis i plats en cru. Quan s’escalfa massa, pot perdre part dels seus antioxidants i aportar sabors amargs.

Vol dir això que no es pot cuinar amb oli d’oliva? No. Però si ho fas, tria varietats refinades o suaus, que suporten millor la calor.

Conclusió: l’oli d’alvocat guanya en versatilitat per a cuina calenta; l’oliva, en cru, és insubstituïble.

Preu i qualitat: quin et surt més a compte?

Actualment, l’oli d’alvocat és més car en la majoria de països, sobretot si és verge extra, premsat en fred o etiquetat com a ecològic. A més, hi ha menys regulació internacional en la seva producció, cosa que el fa més vulnerable a fraus: estudis recents mostren que fins a un 82 % de l’oli d’alvocat als EUA estava ranci o adulterat.

L’oli d’oliva també ha patit fraus, però les normatives europees són molt més estrictes, especialment en països productors com Espanya, Itàlia o Grècia.

Tot i així, l’oli d’oliva no s’escapa del problema del preu: les sequeres i la baixa producció han fet que el seu cost es dispari en molts supermercats durant el 2024.

Conclusió: l’oli d’oliva pot ser més assequible, però el seu preu està en alça. El d’alvocat és més car i menys controlat en qualitat.

Tendències de mercat: què passarà el 2026?

El mercat de l’oli d’alvocat segueix una corba ascendent. El 2023 va superar els 600 milions de dòlars a nivell mundial i s’estima que superarà els 700 milions el 2025, amb una taxa de creixement anual (CAGR) del 6–7,5 %. Aquest impuls prové de la demanda creixent als EUA, Àsia i Europa, on la seva imatge de “superaliment premium” s’està consolidant.

Per la seva banda, l’oli d’oliva enfronta una situació volàtil: el seu preu depèn en gran mesura del clima en països com Espanya o Itàlia. La sequera del 2023 va fer caure la producció, disparant els preus en supermercats. En el futur, podria haver-hi una estabilització, però no es descarten noves pujades si el clima continua afectant els cultius.

Conclusió: tots dos olis tendeixen a l’alça, però el d’alvocat creixerà per expansió de mercat; el d’oliva, per escassetat.

Taula comparativa definitiva

CaracterísticaOli d’olivaOli d’alvocat
Greix principalÀcid oleic (monoinsaturat)Àcid oleic (monoinsaturat)
AntioxidantsPolifenols, vitamina EVitamina E, luteïna
Punt de fum190–210 °C (verge extra)~250 °C
Ús idealEn cru, amanides, sofregitsCuinar, fregir, forn
Preu mitjàMitjà–alt (variable)Alt
Estabilitat a la calorMitjanaAlta
Evidència científicaMolt sòlidaPrometedora, en desenvolupament
Risc de frauBaix (Europa), mitjà globalAlt (poca regulació)
Projecció de preuVolàtil (segons el clima)En augment (alta demanda)

Reflexió final: salut, sabor i sostenibilitat

Triar entre oli d’oliva i d’alvocat no és qüestió de quin és “millor”, sinó de què necessites.

Si cerques sabor, tradició i evidència científica, l’oli d’oliva verge extra continua sent l’or líquid de la cuina. Si el teu objectiu és fregir sense por a perdre antioxidants, el d’alvocat serà el teu millor aliat.

Això sí: vigila els preus. Tots dos continuaran pujant el 2026, però el d’alvocat creixerà per moda i demanda; el d’oliva, per collites més escasses.

I tu, quin utilitzes més a la teva cuina?

