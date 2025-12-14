Mercadona no dona l’abast: aquest plat preparat s’esgota pel seu preu i per com de ràpid es prepara

T’imagines un plat deliciós, llest en només dos minuts, que costa menys de 3 euros i que, a més, està triomfant entre els clients de Mercadona? Doncs existeix, i s’ha convertit en el preferit indiscutible de qui vol menjar bé sense complicar-se.
Cada vegada més consumidors el trien com la seva opció preferida per a àpats ràpids, sense renunciar al gust ni al pressupost. Per només 2,85 euros, s’ha convertit en un imprescindible de les neveres.
Què fa tan especial aquest plat?
Es tracta de l’arròs amb pollastre al curri de la marca Hacendado, un preparat que ha generat un autèntic entusiasme entre qui el prova. La seva combinació de sabors intensos, textura cremosa i facilitat de preparació l’ha col·locat al capdamunt del rànquing de plats preparats de Mercadona.
La recepta fusiona el clàssic arròs blanc amb una salsa cremosa de curri lleugerament especiada i trossos de pollastre tendres, creant una barreja saborosa i equilibrada. Tot i tractar-se d’un plat envasat, el resultat final sorprèn per la seva consistència casolana i aroma captivadora.
Dos minuts i a gaudir
Un dels principals atractius és la seva rapidesa. Només cal treure’l de l’envàs, escalfar-lo dos minuts al microones, i llest. No cal afegir res: ni sal, ni oli, ni tan sols remenar. És l’aliat perfecte per a qui arriba a casa amb pressa, té poc temps per cuinar o simplement no vol embolics.
I malgrat la seva senzillesa, ofereix una experiència reconfortant. En menys temps del que trigues a parar la taula, tens un plat complet i saborós, ideal per a un dinar o sopar lleuger.
Opinions que l’avalen
Les xarxes socials han tingut un paper clau en la seva popularitat. A TikTok i Twitter, usuaris comparteixen les seves opinions positives amb frases com “és la meva salvació diària” o “mai falta al meu carro de la compra”. Alguns fins i tot bromejen dient que l’arròs al curri de Mercadona és “millor que el d’alguns restaurants”.
No és estrany trobar vídeos amb milers de visualitzacions on es mostra el procés d’escalfament i la prova final. Les reaccions solen ser entusiastes i sinceres, demostrant que aquest producte ha triomfat no només pel màrqueting, sinó per la seva qualitat i gust.
Val la pena comparat amb cuinar?
És clar que cuinar a casa sempre serà una opció saludable i econòmica, però hi ha moments en què el temps escasseja o simplement ve de gust delegar la cuina sense caure en el menjar ràpid poc nutritiu. En aquest context, aquest plat es presenta com una alternativa intel·ligent.
Per menys de 3 euros, obtens una ració generosa, sense haver de fregar ni una olla. Ideal per a estudiants, treballadors que mengen a l’oficina o fins i tot per a qui viu sol i no vol cuinar cada dia.
I pel que fa a la nutrició?
Aquest arròs amb pollastre al curri no només destaca pel seu sabor, sinó també pel seu perfil nutricional força equilibrat. Conté unes 320 kcal per ració, amb proteïnes del pollastre i una quantitat moderada de greixos. No porta conservants artificials i la seva llista d’ingredients és més curta del que és habitual en plats precuinats.
A més, com que no és excessivament salat, pot ser adequat per a qui cuida la tensió arterial. Tot i això, com amb qualsevol producte processat, la moderació i l’equilibri amb altres àpats del dia continuen sent clau.
Un descobriment fàcil de trobar
Una altra de les seves avantatges és la disponibilitat. Es troba a la majoria de botigues Mercadona a nivell estatal, normalment a la secció de plats preparats refrigerats. Ve en una safata individual, perfectament segellada, que garanteix una bona conservació i transport sense complicacions.
Molts clients han començat a comprar-ne diverses unitats a la vegada per tenir-ne sempre alguna a la nevera. És tan fàcil de guardar com d’escalfar, fet que el converteix en una opció ideal per tenir com a “comodí” en qualsevol moment.
Per tastar-lo… i repetir
La primera vegada que el proves, probablement ho fas amb certa desconfiança. Però aquesta barreja entre cremositat, punt perfecte de l’arròs i el lleu picant del curri acaba per convèncer fins i tot els més escèptics. Alguns el combinen amb pa naan, altres hi afegeixen unes gotes de llimona o fins i tot l’acompanyen amb una amanida fresca.
La seva versatilitat el fa perfecte tant per a un dinar ràpid com per a un sopar improvisat, i el seu gust convida a repetir. No és només menjar funcional, sinó una petita alegria diària per menys de 3 euros.
Un bàsic que mereix estar a la teva nevera
En un món on el temps escasseja i les exigències augmenten, trobar una opció gustosa, assequible i ràpida és com descobrir un petit tresor. Aquest arròs amb pollastre al curri de Mercadona ha demostrat que un plat preparat no ha de ser sinònim de menjar insípid o poc saludable.
Ja l’has tastat? T’ha enamorat tant com a milers de persones? Si no, potser és hora d’afegir-lo a la teva propera compra. I si ja ets fan, no dubtis a compartir el truc amb els teus amics: a vegades, allò bo, bonic i barat sí que existeix.
Tu també tens un plat secret preferit del súper? Explica’ns-ho i comparteix aquesta recomanació amb qui més la pugui necessitar!