Mercadona no da abasto: este plato preparado se agota por su precio y por lo rápido que se prepara

¿Te imaginas un plato delicioso, listo en solo dos minutos, que cuesta menos de 3 euros y que, además, está triunfando entre los clientes de Mercadona? Pues existe, y se ha convertido en el preferido indiscutible de quienes quieren comer bien sin complicarse.

Cada vez más consumidores lo eligen como su opción preferida para comidas rápidas, sin renunciar al sabor ni al presupuesto. Por solo 2,85 euros, se ha convertido en un imprescindible de las neveras.

¿Qué hace tan especial a este plato?

Se trata del arroz con pollo al curry de la marca Hacendado, un preparado que ha generado auténtico entusiasmo entre quienes lo prueban. Su combinación de sabores intensos, textura cremosa y facilidad de preparación lo ha colocado en la cima del ranking de platos preparados de Mercadona.

La receta fusiona el clásico arroz blanco con una salsa cremosa de curry ligeramente especiada y trozos de pollo tiernos, creando una mezcla sabrosa y equilibrada. A pesar de ser un plato envasado, el resultado final sorprende por su consistencia casera y aroma cautivador.

Dos minutos y a disfrutar

Uno de sus principales atractivos es su rapidez. Solo hay que sacarlo del envase, calentarlo dos minutos en el microondas, y listo. No se necesita añadir nada: ni sal, ni aceite, ni siquiera remover. Es el aliado perfecto para quien llega a casa con prisa, tiene poco tiempo para cocinar o simplemente no quiere complicaciones.

Y a pesar de su sencillez, ofrece una experiencia reconfortante. En menos tiempo del que tardas en poner la mesa, tienes un plato completo y sabroso, ideal para un almuerzo o cena ligera.

Opiniones que lo avalan

Las redes sociales han tenido un papel clave en su popularidad. En TikTok y Twitter, usuarios comparten sus opiniones positivas con frases como “es mi salvación diaria” o “nunca falta en mi carrito de la compra”. Algunos incluso bromean diciendo que el arroz al curry de Mercadona es “mejor que el de algunos restaurantes”.

No es raro encontrar vídeos con miles de visualizaciones donde se muestra el proceso de calentamiento y la prueba final. Las reacciones suelen ser entusiastas y sinceras, demostrando que este producto ha triunfado no solo por el marketing, sino por su calidad y sabor.

¿Vale la pena comparado con cocinar?

Está claro que cocinar en casa siempre será una opción saludable y económica, pero hay momentos en que el tiempo escasea o simplemente apetece delegar la cocina sin caer en la comida rápida poco nutritiva. En este contexto, este plato se presenta como una alternativa inteligente.

Por menos de 3 euros, obtienes una ración generosa, sin tener que fregar ni una olla. Ideal para estudiantes, trabajadores que comen en la oficina o incluso para quien vive solo y no quiere cocinar cada día.

¿Y en cuanto a la nutrición?

Este arroz con pollo al curry no solo destaca por su sabor, sino también por su perfil nutricional bastante equilibrado. Contiene unas 320 kcal por ración, con proteínas del pollo y una cantidad moderada de grasas. No lleva conservantes artificiales y su lista de ingredientes es más corta de lo habitual en platos precocinados.

Además, como no es excesivamente salado, puede ser adecuado para quien cuida la tensión arterial. Sin embargo, como con cualquier producto procesado, la moderación y el equilibrio con otras comidas del día siguen siendo clave.

Un descubrimiento fácil de encontrar

Otra de sus ventajas es la disponibilidad. Se encuentra en la mayoría de tiendas Mercadona a nivel estatal, normalmente en la sección de platos preparados refrigerados. Viene en una bandeja individual, perfectamente sellada, que garantiza una buena conservación y transporte sin complicaciones.

Muchos clientes han comenzado a comprar varias unidades a la vez para tener siempre alguna en la nevera. Es tan fácil de guardar como de calentar, lo que lo convierte en una opción ideal para tener como “comodín” en cualquier momento.

Para probarlo… y repetir

La primera vez que lo pruebas, probablemente lo haces con cierta desconfianza. Pero esta mezcla entre cremosidad, punto perfecto del arroz y el leve picante del curry acaba por convencer incluso a los más escépticos. Algunos lo combinan con pan naan, otros le añaden unas gotas de limón o incluso lo acompañan con una ensalada fresca.

Su versatilidad lo hace perfecto tanto para un almuerzo rápido como para una cena improvisada, y su sabor invita a repetir. No es solo comida funcional, sino una pequeña alegría diaria por menos de 3 euros.

Un básico que merece estar en tu nevera

En un mundo donde el tiempo escasea y las exigencias aumentan, encontrar una opción saborosa, asequible y rápida es como descubrir un pequeño tesoro. Este arroz con pollo al curry de Mercadona ha demostrado que un plato preparado no tiene que ser sinónimo de comida insípida o poco saludable.

¿Ya lo has probado? ¿Te ha enamorado tanto como a miles de personas? Si no, quizás es hora de añadirlo a tu próxima compra. Y si ya eres fan, no dudes en compartir el truco con tus amigos: a veces, lo bueno, bonito y barato sí existe.

¿Tú también tienes un plato secreto preferido del súper? ¡Cuéntanoslo y comparte esta recomendación con quien más lo pueda necesitar!