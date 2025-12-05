Així és l’oli de coco de Mercadona que conquista tant la dieta com la rutina de bellesa

L’oli de coco s’ha convertit en un dels productes més buscats per les persones que aposten per un estil de vida saludable i polivalent. Mercadona ha fet un pas endavant i informa de manera clara per a què serveix el seu popular oli de coco, sorprenent per la quantitat d’aplicacions que ofereix aquest senzill però potent ingredient. Què té aquest oli que conquista tant la cuina com la cura personal? T’ho expliquem tot aquí.
En els darrers anys, l’oli de coco ha passat de les prestatgeries dels supermercats a ocupar un lloc preferent a les llars catalanes. El seu èxit no és casualitat: la versatilitat d’aquest producte l’ha convertit en un imprescindible tant al rebost com al bany. Mercadona, conscient de l’interès creixent, ha explicat per a què s’utilitza realment i per què val la pena provar-lo, ja sigui per donar gust als teus plats o per cuidar la pell i el cabell.
Què és l’oli de coco de Mercadona i per què crida tant l’atenció?
L’oli de coco verge que ofereix Mercadona sota la seva marca Hacendado es presenta en un pràctic pot de vidre de 450 mil·lilitres. Destaca pel seu color blanc i la seva aroma suau natural, sense additius ni barreges estranyes. Està elaborat únicament a partir de coco premsat en fred, fet que garanteix una qualitat òptima i una textura cremosa al tacte.
Aquest producte ha estat envasat per a Mercadona per una empresa especialitzada, assegurant que es mantinguin totes les propietats de l’oli de coco en el seu estat més pur. A més, és apte per a dietes veganes i vegetarianes, cosa que el converteix en una alternativa atractiva per a qui busca productes naturals i responsables.
Un aliat a la cuina: com utilitzar l’oli de coco a les teves receptes
Un dels principals usos que Mercadona destaca és com amaniment o substitut d’altres greixos a la cuina diària. L’oli de coco és perfecte per preparar vinagretes originals, afegir als batuts o fins i tot per saltar verdures a baixa temperatura. El seu gust suau i lleugerament dolç aporta un toc exòtic i diferent a amanides, plats d’arròs o receptes orientals.
Cal recordar que l’oli de coco és sòlid a temperatures inferiors als 25 °C, però només cal escalfar lleugerament el pot perquè torni a l’estat líquid, facilitant la seva manipulació a qualsevol preparació. Moltes persones també l’empren en rebosteria, com a substitut de la mantega en coques o galetes, aconseguint una textura més sucosa i un punt de sabor tropical que no passa desapercebut.
Per què cada vegada més persones aposten per l’oli de coco en l’alimentació?
La tendència cap a una alimentació més natural i saludable ha disparat la popularitat de l’oli de coco. La seva composició, rica en àcids grassos de cadena mitjana, el fa interessant per a qui vol reduir el consum de greixos animals sense renunciar al gust ni a la textura als plats. A més, molts l’escullen perquè no conté gluten i pot formar part d’una dieta sense al·lèrgens habituals.
Tot i els seus molts avantatges, els experts recomanen usar-lo amb moderació, ja que, com qualsevol oli, és un aliment calòric. La clau és aprofitar-ne el gust i la versatilitat sense excedir-se, combinant-lo amb altres ingredients frescos i naturals per potenciar l’equilibri en la dieta diària.
L’oli de coco com a aliat de la cura personal
Si hi ha alguna cosa que diferencia l’oli de coco de Mercadona és que, a més de les aplicacions culinàries, és també molt valorat al món de la bellesa i l’autocura. La pròpia marca el recomana com a producte per hidratar la pell i el cabell, gràcies a les seves propietats nutritives i suavitzants.
Utilitzat com a màscara capil·lar, l’oli de coco aporta brillantor i suavitat, ajudant a combatre la sequedat i les puntes obertes. Només cal aplicar-ne una petita quantitat a mitjans i puntes, deixar actuar uns minuts i aclarir amb aigua tèbia per notar un cabell més flexible i sedós. A la pell, és ideal com a hidratant després de la dutxa, sobretot en zones seques com colzes, genolls o talons.
A més, aquells que busquen alternatives naturals als cosmètics convencionals sovint fan servir l’oli de coco com a desmaquillant suau, bàlsam per a llavis o fins i tot com a oli de massatge, aprofitant la seva textura i aroma relaxant. Sense perfums ni químics afegits, és apte per a tot tipus de pells, tot i que sempre es recomana fer una petita prova si tens la pell especialment sensible.
Precaucions i consells d’ús: què cal saber abans d’utilitzar oli de coco
Tot i ser un producte segur i natural, és fonamental llegir sempre les indicacions de l’envàs. Mercadona avisa que el seu oli de coco no s’ha d’utilitzar per fregir a temperatures molt altes, ja que pot perdre part de les seves propietats. Tampoc es recomana l’ús excessiu en pells amb tendència a l’acne, ja que, sent un oli dens, pot obstruir els porus si no es neteja bé.
Quant a la conservació, només cal guardar el pot ben tancat, en un lloc fresc i sec, lluny de la llum directa. Així, l’oli mantindrà intactes les seves qualitats durant més temps i evitaràs possibles contaminacions.
On trobar-lo i quant costa l’oli de coco de Mercadona?
Aquest producte està disponible a la secció d’olis i greixos vegetals dels supermercats Mercadona. El preu ronda els 3,90 euros pel pot de 450 ml, una quantitat que cundeix molt, ja que només se’n necessita una mica a cada ús, tant culinari com cosmètic. El seu envàs de vidre és còmode i permet veure l’estat de l’oli en tot moment.
Mercadona sol reposar aquest producte de manera regular, donada la seva alta demanda, però és aconsellable comprovar-ne la disponibilitat a la botiga si vols assegurar-te de trobar-lo. L’etiquetatge és clar i fàcil de llegir, indicant en tot moment el seu origen, data de caducitat i mode de conservació.
Sostenibilitat i tendència: l’auge dels productes multifunció
Cada cop més persones busquen productes que ofereixin solucions per a diversos aspectes del dia a dia, evitant acumular pots i envasos innecessaris. L’oli de coco respon a aquesta demanda gràcies a la seva polivalència i naturalitat, integrant-se perfectament en un estil de vida més senzill i sostenible.
Optar per ingredients de doble ús —com l’oli de coco— és una manera de reduir residus, simplificar la rutina i cuidar l’entorn. A més, el seu origen vegetal i el fet que no contingui additius el converteixen en una elecció responsable per a qui busca benestar sense complicacions.
L’experiència del consumidor: opinions i resultats reals
Les xarxes socials i fòrums de consumidors recullen centenars d’opinions positives sobre l’oli de coco de Mercadona. Molts destaquen la seva excel·lent relació qualitat-preu i la seva eficàcia, tant a la cuina com a la cura personal. Els usuaris valoren especialment la seva textura, l’aroma suau i la facilitat per integrar-lo en receptes i rituals de bellesa.
Alguns fins i tot l’utilitzen per hidratar les cutícules, nodrir pestanyes o suavitzar zones aspres del cos. Altres expliquen que l’empren com a remei natural per a irritacions lleus de la pell, sempre en petites quantitats i amb resultats satisfactoris.
Mercadona i l’aposta pels productes naturals: una tendència a l’alça
El llançament d’aquest tipus d’olis demostra l’interès creixent de les grans cadenes de supermercats per oferir alternatives més saludables i naturals. Mercadona no només respon a una moda, sinó que s’avança a les necessitats dels clients que busquen opcions més versàtils i segures per a tota la família.
Amb l’oli de coco, la cadena valenciana consolida la seva posició com a referent en productes pràctics, naturals i assequibles, acostant a tothom ingredients que abans només es trobaven a botigues especialitzades.
Tancament: L’oli de coco, molt més que un ingredient
En definitiva, l’oli de coco de Mercadona ha demostrat que pot ser molt més que un simple producte de cuina. El seu ús com a amaniment, hidratant i cosmètic el situa com una de les millors inversions per a qui busca versatilitat, naturalitat i benestar. T’animes a provar-lo i descobrir totes les seves possibilitats?
Explica’ns als comentaris com l’utilitzes tu, comparteix els teus trucs i anima altres persones a treure el màxim profit d’aquest producte estrella. Fes que la teva rutina sigui més senzilla i saludable amb un sol pot!