Així és el Tanghulu, el dolç xinès de fruita caramel·litzada que triomfa a TikTok

El Tanghulu ha sortit dels carrers de la Xina per conquerir cuines i pantalles d’arreu del món.
Però darrere d’aquest dolç tan fotogènic s’amaga una tradició mil·lenària… i alguns riscos sorprenents. Val la pena provar-lo a casa?
Del mercat a l’algoritme: com el Tanghulu es va fer viral
N’hi ha prou amb un vídeo amb so ASMR per entendre el fenomen. Una mà sosté una broqueta amb maduixes lluents, cobertes per una capa de sucre que es trenca amb un crack perfecte en mossegar-la. Aquesta imatge, repetida a milers de comptes, ha convertit el Tanghulu en el nou dolç estrella de TikTok.
L’etiqueta #Tanghulu ja supera els centenars de milions de visualitzacions. Usuaris d’arreu del món mostren els seus intents —de vegades fallits, de vegades brillants— per recrear el dolç asiàtic. El so del caramel en trencar-se, l’estètica brillant i la varietat de fruites escollides l’han convertit en les postres preferides de la generació Z.
Una tradició de segles que va néixer per amor
Encara que ara el veiem en versió kawaii, el Tanghulu té arrels profundes en la cultura xinesa. El seu nom original és bingtang hulu (冰糖葫芦), i es tradueix com “carabassa de sucre cristal·litzat”.
Segons llegendes de la dinastia Song (960‑1279), un metge va curar la concubina d’un emperador donant-li fruites cobertes amb sucre cada dia. Des d’aleshores, es va popularitzar com a remei dolç i va acabar convertint-se en llaminadura de carrer.
Tradicionalment, es feia amb baies d’espinaler xinès, i es venia en broquetes als mercats del nord del país. Era símbol d’hivern, infància i passejades pels barris antics. Avui, s’adapta als nous temps.
Maduixes, raïm… i fins i tot kiwi: el Tanghulu evoluciona
Tot i que a la Xina encara es troba sovint en la seva forma clàssica, a les xarxes socials s’ha transformat. En lloc d’espinaler, els tiktokers prefereixen maduixes, raïm, rodanxes de kiwi, daus de mango o fins i tot nabius.
El procés sembla senzill: fruita punxada, sucre fos i un refredat ràpid per aconseguir aquesta capa cruixent. Però els detalls marquen la diferència. Si el caramel no arriba a la temperatura adequada, el resultat pot ser un desastre enganxós… o cremades.
Per això, alguns vídeos mostren “fails” tan virals com els èxits. Fruita cremada, caramel que no endureix, estris destruïts. La cuina es converteix en laboratori… o camp de batalla.
Un dolç perillós: el costat ocult del Tanghulu casolà
La febre del Tanghulu ha encès alarmes entre metges i pediatres. Diverses clíniques als EUA, Austràlia i Europa han informat de cremades greus per sucre fos, especialment en infants i adolescents que intenten preparar-lo a casa.
El sucre ha d’assolir els 150 °C per cristal·litzar-se correctament, i la seva manipulació sense protecció adequada pot provocar lesions profundes. L’aigua no n’elimina la calor, i molts desconeixen les mesures de primers auxilis necessàries davant aquest tipus de cremades.
Alguns centres han informat fins i tot de la necessitat de empelts de pell, recordant que el caramel calent pot ser tan perillós com l’oli bullint. El boom ha dut especialistes a demanar més educació sobre seguretat a les xarxes socials.
De llaminadura de carrer a icona global: què ens ensenya el Tanghulu?
El Tanghulu no només és un postre fotogènic. És un exemple perfecte de com les tradicions viatgen, muten i es resignifiquen a l’era digital. Allò que fou remei imperial, es convertí en llaminadura popular i ara, en contingut viral.
Ens convida a preguntar-nos fins a quin punt entenem el que imitem. Sabem fer Tanghulu, o només volem el vídeo perfecte? Coneixem la seva història, o només el seu brillantor?
També ens recorda que la globalització cultural pot ser tan dolça com perillosa. I que darrere de cada tendència hi ha un món de significats que val la pena explicar.
Dolç, cruixent… i amb història: t’atreviries a fer Tanghulu a casa?
El Tanghulu ha travessat fronteres i generacions. Des dels mercats de Pequín fins als vídeos de TikTok, el seu camí ha estat tan brillant com el caramel que el recobreix.
T’animaries a preparar-lo? Si és així, informa’t bé, pren precaucions i, sobretot, gaudeix del sabor amb respecte pel seu origen. Perquè cada mossegada també és una història.
Ja has tastat el Tanghulu? Comparteix la teva experiència o els teus antulls. I si t’ha agradat aquest article… envia’l a qui encara no ha escoltat el seu crack!