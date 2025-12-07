Adéu als preus gourmet: el cacau sense ni un gram extra de sucre que triomfa a Mercadona

És possible gaudir del sabor de sempre sense sucres afegits? Mercadona creu que sí. Amb el seu nou cacau soluble 0% sucres afegits Hacendado, la cadena valenciana promet revolucionar els esmorzars i berenars amb una proposta accessible, deliciosa i més saludable.
Aquest producte no és un cacau soluble qualsevol. És la resposta per a qui vol reduir el consum de sucre sense sacrificar el plaer d’un got de llet amb cacau cremós i intens. I tot, a un preu assequible per a totes les butxaques.
El sabor de sempre, però sense sucres afegits
Mercadona ha posat el llistó ben alt amb el seu nou cacau soluble. La gran promesa és clara: oferir el gust clàssic de sempre, però sense el llast del sucre afegit.
Per aconseguir-ho, han optat per una combinació d’edulcorants que aporten dolçor sense provocar pics de sucre a la sang. Així es manté aquell sabor intens, cremós i reconfortant que tantes famílies associen amb la infància.
És el producte que diu: “Sí pots tenir-ho tot”. Perquè cuidar-se ja no vol dir renunciar al sabor ni acceptar versions descafeïnades del que ens agrada.
Un preu per a totes les butxaques
Mercadona sap que moltes alternatives “fit” o “healthy” arriben amb etiquetes daurades i preus reservats a uns pocs. Per això, un dels grans atractius d’aquest cacau és el seu preu: 4,05 € per pot de 450 g, equivalent a 9 € el quilo.
Lluny de convertir la salut en un luxe, la cadena aposta per l’accessibilitat. Volen que tothom pugui reduir els sucres afegits en la dieta sense pagar de més ni haver d’anar a botigues gourmet.
Una declaració d’intencions clara: democratitzar la cura personal i trencar la barrera del preu en el món dels aliments saludables.
Versatilitat a la cuina diària
Aquest cacau soluble no només està pensat per al clàssic got de llet. Mercadona proposa convertir-lo en un aliat multifuncional a la cuina.
Es pot dissoldre en llet freda o calenta, preparar batuts ràpids per quan tens pressa o utilitzar-lo en aquell berenar que et reconcilia amb la tarda. També pots donar-li un toc al iogurt natural, posar-ne una mica en un porridge més divertit o fer-lo servir com a ingredient estrella a la rebosteria casolana.
Versatilitat absoluta per adaptar-se a tots els estils de vida. Tant si ets pare o mare buscant un esmorzar més saludable per als teus fills, com si ets esportista que vol un plus de sabor sense sucre afegit, aquest cacau es converteix en una eina útil i deliciosa.
Menys calories, més fibra i minerals
Un dels grans reptes actuals en alimentació és el control calòric. Aquest cacau soluble 0% sucres afegits té un avantatge clar: moltes menys calories que les versions tradicionals amb sucre.
Sense el sucre afegit, l’aport energètic es redueix, permetent un consum més freqüent sense por de superar el pressupost calòric diari. És perfecte per a qui compta calories i busca petits plaers sense culpa.
Però no es tracta només de treure el dolent. Mercadona hi suma valor real. Aquest cacau destaca pel seu contingut en fibra (24 g per 100 g), un nutrient essencial per a la salut digestiva i la sensació de sacietat. En un país on la majoria no arriba al mínim recomanat de fibra, tenir una opció més rica en aquest nutrient és gairebé un regal.
A més, aporta minerals com calci i fòsfor. Perquè si afegim alguna cosa al got de llet, millor que sumï, no que resti.
Un cacau per a tota la família
El gran encert d’aquesta proposta és l’enfocament inclusiu. No és un producte reservat a “fitfluencers” o adults obsessionats amb la dieta. És un cacau per a tota la família.
- Per als nens: menys sucre afegit significa menys risc de crear hàbits poc saludables.
- Per a adolescents i adults: un caprici menys calòric que ajuda a no saltar-se el pla d’alimentació.
- Per a gent gran: la possibilitat de gaudir d’un sabor clàssic cuidant la glucèmia.
És gairebé un manifest: el plaer no hauria d’estar renyit amb la salut. Mercadona proposa un producte que trenca la idea que cuidar-se significa renunciar o pagar de més.
Mercadona democratitza la cura saludable
Mentre moltes marques venen la salut a preu d’or, Mercadona planta cara amb una alternativa senzilla i directa. Per 4 €, qualsevol pot emportar-se un pot de 450 g que donarà per molts esmorzars i berenars.
Sense postureig. Sense elitismes. Sense haver de creuar mitja ciutat per trobar-lo. És l’estil Mercadona en estat pur: oferir opcions reals per millorar la dieta de tots, des del supermercat de sempre.
El format generós i l’envàs pràctic també sumen punts. Res d’envasos diminuts que s’acaben en dos usos. Aquí hi ha espai per a la generositat i la planificació familiar.
Una revolució silenciosa al rebost
Perquè, al final, aquest cacau soluble 0% sucres afegits és més que un producte. És una petita revolució que comença al rebost i es serveix al got.
- Menjar bé no ha de ser avorrit.
- Cuidar-se no vol dir renunciar.
- El plaer no està prohibit.
És una declaració d’intencions clara: sí es pot gaudir del sabor de sempre cuidant la salut i la butxaca.
Un encert de Mercadona
Mercadona ha entès què demanava molta gent: un cacau soluble que mantingui el sabor clàssic, redueixi els sucres afegits i sigui accessible per a tothom.
Per 4,05 €, no només compres un pot de cacau. Compres la possibilitat de millorar la teva alimentació sense perdre el plaer.
En un mercat saturat d’opcions enganyoses i preus desorbitats, aquesta aposta senzilla i directa era just el que molts esperaven.
I tu? T’atreveixes a sumar-te a aquesta revolució silenciosa?
Explica’ns com el prendries i comparteix aquest article amb qui vols cuidar.