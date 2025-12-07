Adiós a los precios gourmet: el cacao sin un gramo extra de azúcar que triunfa en Mercadona

¿Es posible disfrutar del sabor de siempre sin azúcares añadidos? Mercadona cree que sí. Con su nuevo cacao soluble 0% azúcares añadidos Hacendado, la cadena valenciana promete revolucionar los desayunos y meriendas con una propuesta accesible, deliciosa y más saludable.

Este producto no es un cacao soluble cualquiera. Es la respuesta para quienes quieren reducir el consumo de azúcar sin sacrificar el placer de un vaso de leche con cacao cremoso e intenso. Y todo, a un precio asequible para todos los bolsillos.

El sabor de siempre, pero sin azúcares añadidos

Mercadona ha puesto el listón muy alto con su nuevo cacao soluble. La gran promesa es clara: ofrecer el gusto clásico de siempre, pero sin la carga del azúcar añadido.

Para conseguirlo, han optado por una combinación de edulcorantes que aportan dulzura sin provocar picos de azúcar en la sangre. Así se mantiene ese sabor intenso, cremoso y reconfortante que tantas familias asocian con la infancia.

Es el producto que dice: «Sí puedes tenerlo todo». Porque cuidarse ya no significa renunciar al sabor ni aceptar versiones descafeinadas de lo que nos gusta.

Un precio para todos los bolsillos

Mercadona sabe que muchas alternativas “fit” o “healthy” llegan con etiquetas doradas y precios reservados a unos pocos. Por eso, uno de los grandes atractivos de este cacao es su precio: 4,05 € por bote de 450 g, equivalente a 9 € el kilo.

Lejos de convertir la salud en un lujo, la cadena apuesta por la accesibilidad. Quieren que todos puedan reducir los azúcares añadidos en la dieta sin pagar de más ni tener que ir a tiendas gourmet.

Una declaración de intenciones clara: democratizar el cuidado personal y romper la barrera del precio en el mundo de los alimentos saludables.

Versatilidad en la cocina diaria

Este cacao soluble no solo está pensado para el clásico vaso de leche. Mercadona propone convertirlo en un aliado multifuncional en la cocina.

Se puede disolver en leche fría o caliente, preparar batidos rápidos para cuando tienes prisa o utilizarlo en esa merienda que te reconcilia con la tarde. También puedes darle un toque al yogur natural, poner un poco en un porridge más divertido o usarlo como ingrediente estrella en la repostería casera.

Versatilidad absoluta para adaptarse a todos los estilos de vida. Tanto si eres padre o madre buscando un desayuno más saludable para tus hijos, como si eres deportista que quiere un plus de sabor sin azúcar añadido, este cacao se convierte en una herramienta útil y deliciosa.

Menos calorías, más fibra y minerales

Uno de los grandes retos actuales en alimentación es el control calórico. Este cacao soluble 0% azúcares añadidos tiene una ventaja clara: muchas menos calorías que las versiones tradicionales con azúcar.

Sin el azúcar añadido, el aporte energético se reduce, permitiendo un consumo más frecuente sin miedo a superar el presupuesto calórico diario. Es perfecto para quienes cuentan calorías y buscan pequeños placeres sin culpa.

Pero no se trata solo de quitar lo malo. Mercadona suma valor real. Este cacao destaca por su contenido en fibra (24 g por 100 g), un nutriente esencial para la salud digestiva y la sensación de saciedad. En un país donde la mayoría no alcanza el mínimo recomendado de fibra, tener una opción más rica en este nutriente es casi un regalo.

Además, aporta minerales como calcio y fósforo. Porque si añadimos algo al vaso de leche, mejor que sume, no que reste.

Un cacao para toda la familia

El gran acierto de esta propuesta es el enfoque inclusivo. No es un producto reservado a “fitfluencers” o adultos obsesionados con la dieta. Es un cacao para toda la familia.

Para los niños: menos azúcar añadido significa menos riesgo de crear hábitos poco saludables.

menos azúcar añadido significa menos riesgo de crear hábitos poco saludables. Para adolescentes y adultos: un capricho menos calórico que ayuda a no saltarse el plan de alimentación.

un capricho menos calórico que ayuda a no saltarse el plan de alimentación. Para personas mayores: la posibilidad de disfrutar de un sabor clásico cuidando la glucosa.

Es casi un manifiesto: el placer no debería estar reñido con la salud. Mercadona propone un producto que rompe la idea de que cuidarse significa renunciar o pagar de más.

Mercadona democratiza el cuidado saludable

Mientras muchas marcas venden la salud a precio de oro, Mercadona planta cara con una alternativa sencilla y directa. Por 4 €, cualquiera puede llevarse un bote de 450 g que dará para muchos desayunos y meriendas.

Sin postureo. Sin elitismos. Sin tener que cruzar media ciudad para encontrarlo. Es el estilo Mercadona en estado puro: ofrecer opciones reales para mejorar la dieta de todos, desde el supermercado de siempre.

El formato generoso y el envase práctico también suman puntos. Nada de envases diminutos que se acaban en dos usos. Aquí hay espacio para la generosidad y la planificación familiar.

Una revolución silenciosa en la despensa

Porque, al final, este cacao soluble 0% azúcares añadidos es más que un producto. Es una pequeña revolución que comienza en la despensa y se sirve en el vaso.

Comer bien no tiene que ser aburrido.

Cuidarse no significa renunciar.

El placer no está prohibido.

Es una declaración de intenciones clara: sí se puede disfrutar del sabor de siempre cuidando la salud y el bolsillo.

Un acierto de Mercadona

Mercadona ha entendido qué pedía mucha gente: un cacao soluble que mantenga el sabor clásico, reduzca los azúcares añadidos y sea accesible para todos.

Por 4,05 €, no solo compras un bote de cacao. Compras la posibilidad de mejorar tu alimentación sin perder el placer.

En un mercado saturado de opciones engañosas y precios desorbitados, esta apuesta sencilla y directa era justo lo que muchos esperaban.

¿Y tú? ¿Te atreves a sumarte a esta revolución silenciosa?

Cuéntanos cómo lo tomarías y comparte este artículo con quien quieres cuidar.