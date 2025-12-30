Arrasa a Mercadona el raïm de la sort més còmode: disponible per 1,35 euros i llest per a les campanades

Hi ha tradicions que ens encanten, però siguem sinceres: això del raïm té la seva complicació. Entre els nervis dels quarts, la copa de cava a la mà i la velocitat de les campanades, ennuegar-se amb un pinyol o una pell dura és gairebé part del ritual.
Per això, cada any Mercadona esgota existències d’un producte que s’ha convertit en un bàsic al nostre carretó de la compra del dia 30.
La solució “anti-ennuegament”
Parlem del famós “Rellotge” de 12 grans de raïm fresc sense llavors de la marca Hacendado (proveïdor Uvasdoce).
És un envàs circular, petit i pràctic, que soluciona el problema d’arrel.
El raïm ve ja rentat, separat del carrapoll i, el més important, sense cap pinyol.
El seu preu és el ganxo definitiu: 1,35 euros la unitat (preu aproximat campanya 2024/25).
Si fas comptes, surt una mica més car que el quilo a granel, però pagues la comoditat de no haver de treballar a la cuina minuts abans de les dotze.
Per què triomfen tant a Barcelona
En una ciutat on anem sempre amb presses, aquest format monodosi és la salvació.
- Llest per menjar: Només has d’obrir el plàstic.
- Sense pinyols: Adéu a la “mineria” prèvia amb el ganivet.
- Ració exacta: Cada convidat té el seu pack, evitant baralles per qui té el raïm més gros o més petit.
Ull a la dada: Si prefereixes la textura més suau, Mercadona també té la mítica llauna de raïm en almívar (pack de 2 llaunes petites) que ronden els 2,20 euros. Són més dolces i es desfan a la boca.
La febre de l’últim dia
Encara que sembli un producte senzill, s’ha convertit en un objecte de desig.
Avui dia 30 és el moment crític.
Si hi vas demà dia 31 a la tarda, és molt probable que trobis el prestatge buit i només quedi el raïm a granel de la varietat Aledo (que és boníssim, però té pell i pinyols).
El brindis perfecte (La parella ideal)
Ja tens el raïm, ara falta amb què baixar-lo.
Per no gastar una fortuna, hem fitxat el Cava Brut Nature de Cabré & Sabaté que també ven Mercadona.
És un cava català molt correcte, fresc i que combina genial amb el dolç del raïm, netejant el paladar per començar l’any amb bon peu.
Corre que volen (literal)
No és una manera de parlar.
Aquest producte és el típic que la gent agafa “per si de cas” en passar per caixa, de tres en tres.
El nostre consell és que no esperis a demà.
Al final, l’important és demanar el desig a temps i entrar al nou any amb bon gust de boca i sense estrès.