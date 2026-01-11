Aquesta pràctica habitual en comprar fruita pot posar en risc la teva salut, segons l’OCU

Pot semblar més còmode, però pot ser un gran error. L’OCU llança una advertència clara per a aquells que compren fruita tallada o embolicada en plàstic aquest estiu. El que sembla pràctic pot esdevenir un risc real per a la teva salut.
Comprar fruita ja tallada o envasada en plàstic pot suposar un risc per a la salut. Així ho adverteix l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), que alerta de l’augment d’aquestes pràctiques als supermercats, especialment durant els mesos de calor. La fruita perd la seva protecció natural, s’exposa a microorganismes i, si està envasada en plàstic, fins i tot pot accelerar el seu deteriorament.
El fals estalvi de temps: fruita ja tallada
És habitual trobar als prestatges del supermercat mitges síndries, melons tallats o safates amb fruita variada llesta per consumir. A primera vista, són l’opció ideal: no cal pelar, tallar ni netejar. Però aquest “estalvi de temps” ve acompanyat d’un preu més alt i d’una seguretat alimentària més baixa.
L’OCU assenyala que aquesta presentació, encara que atractiva, trenca la barrera natural de protecció de la fruita, fent que els bacteris presents a l’entorn o a les superfícies de tall hi penetrin amb facilitat.
Enemic invisible: bacteris i contaminació
Un cop tallada, la fruita es converteix en un aliment altament perible. Si no es conserva adequadament (per exemple, sense refrigeració constant), pot convertir-se en un focus perfecte per a bacteris com la salmonel·la o la listeria, que proliferen especialment ràpid en ambients càlids i humits.
Això és especialment preocupant a l’estiu, quan les temperatures elevades acceleren el procés de descomposició. En molts casos, la fruita tallada es manté en condicions que no garanteixen la cadena de fred adequada.
Plàstic i calor, la combinació més perillosa
D’altra banda, l’OCU critica l’ús estès del plàstic en l’envasament de fruites. El plàstic no només és perjudicial per al medi ambient, sinó que, en condicions de calor, pot alliberar substàncies químiques nocives, sobretot si no està dissenyat per conservar aliments peribles.
Algunes safates o embolcalls no tenen la ventilació necessària, creant un microambient que accelera la descomposició i la fermentació, afectant no només el gust, sinó també la seguretat de l’aliment.
La millor forma de comprar fruita, segons l’OCU
L’organització ho diu clarament: la forma més segura i saludable de consumir fruita és comprar-la sencera, sense tallar, i manipular-la només just abans de consumir-la. La pell actua com una barrera protectora natural que impedeix l’entrada de patògens.
A més, en comprar fruita sencera, es pot inspeccionar millor: comprovar-ne la frescor, l’aroma i la consistència, aspectes que sovint s’oculten quan està tallada i envasada.
L’OCU recorda que aquestes mesures no només protegeixen la salut del consumidor, sinó que també ajuden a reduir residus i envasos innecessaris.
Consells d’estiu per triar fruita sense risc
- Compra fruita sencera i de temporada: sol estar en millor estat i és més econòmica.
- Evita productes ja tallats o partits: especialment si no estan refrigerats o han perdut frescor.
- Tria peces amb la pell intacta i ferma: signes de bona conservació.
- Manipula a casa amb estris nets i mans higièniques.
- Refrigera ràpidament si no la consumiràs al moment.
Apostar per mercats locals o botigues de confiança pot assegurar un millor tracte del producte i temps d’exposició més breus.
Comoditat o salut? Tu tries
La fruita sencera, la teva millor aliada aquest estiu
La comoditat no hauria d’estar per sobre de la seguretat alimentària. Encara que comprar fruita tallada o envasada pugui semblar més senzill, els riscos per a la salut són reals i ben documentats. L’OCU ho deixa clar: el millor és triar peces senceres, fresques i manipulades a casa.
Aquest estiu, protegeix la teva salut i la de la teva família. Ho sabies? Sols comprar fruita a mitges o envasada? Comparteix aquesta informació i ajudem a fomentar un consum més conscient i responsable.