Els clàssics catalans surten al carrer per Sant Jordi amb l’Editorial Barcino

La bona acollida dels darrers títols publicats per Barcino, editorial de la Fundació Carulla, ens ha animat a sortir al carrer per Sant Jordi! Després de 4 anys sense parada, enguany ens trobareu a Passeig de Gràcia, entre Mallorca i Provença. Allà hi podreu descobrir les darreres novetats publicades, com la nova col·lecció Imprescindibles o nous volums del Tast de clàssics. Col·leccions que tenen per missió acostar al lector d’avui grans obres i escriptors de la nostra literatura a amb d’edicions rigoroses, assequibles i entenedores.

També hi haurà espai per trobar-nos amb els curadors de les obres més recents. D’11:30h a 12:30h amb Margarida Casacuberta, professora titular de literatura catalana contemporània a la Universitat de Girona, curadora de La punyalada, de Marian Vayreda; i amb Josep Pujol, catedràtic de literatura catalana medieval a la Universitat Autònoma de Barcelona, curador de Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. I a les 12:30h i fins a les 13:30h ens acompanyarà Carles Duarte, poeta i escriptor, traductor de la poesia de Jordi de Sant Jordi.

A la parada s’hi podran trobar més de 80 títols del catàleg de l’editorial, però les novetats per aquest Sant Jordi 2022 són:

Els Imprescindibles

El Tirant lo Blanc de Joanot Martorell, la millor novel·la europea del segle XV en una nova edició a cura de Josep Pujol.

La punyalada, de Marian Vayreda, novel·la pòstuma publicada el 1904, un clàssic contemporani que narra la lluita entre dos homes per una dona, emmarcada en el bandolerisme més sagnant que es va viure a l’alta Garrotxa després de les carlinades.

La Poesia Completa de Bartomeu Rosselló-Pòrcel, acompanyada d’una extraordinària introducció de Pere Antoni Pons, acabada de publicar. Admirat per Espriu i per Riba, va ser un mestre per Vinyoli. Tot i morir amb només 24 anys se’l considera un dels millors poetes catalans del segle XX.

Clàssics en català actual

Per qui vulgui acostar-se als clàssics en català actual, a Tast de clàssics hi trobareu una invitació a gaudir dels grans autors i dels títols més destacats de la literatura catalana antiga des d’una sensibilitat contemporània. Aquí te’n recomanem tres d’entre els publicats més recentment.

Poesia de Jordi de Sant Jordi en versió de Carles Duarte. Hereu dels trobadors, va coincidir a la cort d’Alfons el Magnànim amb Ausiàs March, Andreu Febrer o el Marquès de Santillana, i els seus versos tracten de temes universals i eterns, com l’amor i el desig. En Raimon ens en va regalar algunes versions musicades. Aquí pots llegir el post que li vam dedicar.

La filla del rei d’Hongria, un recull de contes anònims, autèntics best-sellers al seu moment i que continuen colpint, emocionant i sorprenent els lectors d’avui amb escenes dignes de qualsevol film de Tarantino. L’edició és a cura de la Gemma Pellissa, filòloga i escriptora.

A la Biblioteca Barcino hi trobaràs obres de la literatura catalana antiga en la llengua original i en edicions assequibles i entenedores, preparades especialment per poder comprendre i gaudir dels nostres clàssics.

Jaufré a càrrec d’Anton M. Espadaler, un dels nostres llibres més venuts durant els últims mesos. Sovint qualificat com el “Monty Python català”, aborda en clau d’humor i paròdia les aventures de Jaufré, jove cavaller del rei Artús que pren l’encàrrec de venjar una ofensa feta a la cort. Escrita per provocar les rialles entre l’auditori a qui anava destinada, és una novel·la en vers occità del segle XIII que inaugura a la Corona d’Aragó la tradició novel·lística de les històries del rei Artús i els cavallers de la Taula Rodona. L’edició és bilingüe, amb la traducció en prosa acarada, i acompanyada de materials que ajuden a comprendre la novel·la en el seu context.