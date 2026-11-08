Lidl llança aquest divendres una fregidora d’aire per 24,99 € i altres gangues que volaran de les prestatgeries

Ho han tornat a fer. Si pensaves que les cues pel robot de cuina van ser exagerades, prepara’t pel que ve aquest divendres 23 de gener. A les oficines de Lidl saben perfectament quins botons prémer perquè sortim corrents cap als seus passadissos grocs i blaus.
Aquesta vegada no es tracta de moda ni de joguines. El gegant alemany ataca directament al cor de la nostra cuina (i de la nostra butxaca) amb una selecció d’electrodomèstics Silvercrest que tenen preus que semblen d’una altra època. (Sí, nosaltres també estem mirant el calendari per veure si arribem les primeres).
La joia de la corona: Una fregidora d’aire pel preu d’un sopar
El fenomen de les “airfryers” no s’atura, però el d’aquest divendres és un punt d’inflexió. Lidl posa a la venda la seva fregidora d’aire calent Silvercrest multifuncional per tan sols 24,99 euros. Ho has llegit bé. Mentre altres marques no baixen dels 60 euros, aquí tens la solució definitiva per menjar sa sense arruïnar-te.
No és només per a patates fregides. Aquest aparell de 1.000 W de potència permet rostir, enfornar i coure amb un ajust de temperatura que arriba fins als 200ºC. És la mida ideal per a qui viu sol o en parella, amb una capacitat de 2 litres que no ocuparà mitja placa de cocció.
Truc d’experta: Tot i que la venda física comença divendres, el web ja està registrant les primeres compres online. Si no vols barallar-te per l’última unitat a l’estant, fes una ullada digital abans que pengin el cartell d’exhaurit.
El “capritx” viral de 9 euros que transformarà els teus sopars
Però alerta, que la fregidora no ve sola. Si ets de les nostres i et perd el menjar japonès, el set per fer sushi de Lidl serà la teva nova obsessió. Per només 9,99 euros, t’emportes a casa un kit complet de bambú i acer inoxidable.
És el típic producte que vola en qüestió de minuts perquè soluciona qualsevol sopar amb amics de forma divertida. Inclou tot el necessari perquè els teus rotllets de maki no semblin un desastre, i les ressenyes de qui ja el té a casa són clares: relació qualitat-preu imbatible.
La invasió del bambú i l’hivern alpí al teu saló
Per a les que prefereixen l’escaldor del formatge fos, arriba la raclette grill de bambú. És d’aquelles compres que et fan sentir en un refugi dels Alps suïssos sense sortir de la teva cuina. Està dissenyada per a 4 persones i compta amb una placa d’alumini antiadherent d’alta qualitat.
El seu preu, 24,99 euros, la converteix en el regal perfecte o en l’autoregal ideal per a les reunions d’hivern que ens queden al davant. Ve amb les seves quatre espàtules de plàstic perquè ningú es baralli per l’última tallada de formatge desfet.
L’electrodomèstic 3 en 1: Un estalvi d’espai real
Si la teva cuina és petita, això t’interessa. La nova sandvitxera i gofrera 3 en 1 és la definició d’eficiència. No només fa els típics sandvitxos mixtos dels diumenges a la nit, sinó que inclou plaques intercanviables per fer gofres i utilitzar-la com a graella.
Costa 17,99 euros i inclou un manual amb receptes perquè li traguis partit des del primer minut. Té potes antilliscants (un detall que sembla menor fins que intentes tancar un sandvitx amb molt de formatge) i una construcció robusta que promet durar anys.
Atenció: L’experiència ens diu que aquests productes “estrella” solen exhaurir-se abans del migdia a la majoria d’establiments de grans ciutats. Si hi vas, que sigui d’hora.
Lidl ha aconseguit que equipar la cuina no sigui un luxe, sinó un esport de velocitat. Val la pena l’espera? Veient les prestacions i, sobre tot, els preus comparats amb la competència, la resposta és un sí rotund.
És el moment de renovar aquells vells trastos o de donar-te aquell capritx que fa mesos que soluciones per culpa de la inflació. Al cap i a la fi, estalviar també és una forma d’autocura, no creus?
Tens ja la teva llista de la compra preparada per a aquest divendres?