Lidl lanza este viernes una freidora de aire por 24,99 € y otras gangas que volarán de las estanterías

Lo han vuelto a hacer. Si pensabas que las colas por el robot de cocina fueron exageradas, prepárate para lo que viene este viernes 23 de enero. En las oficinas de Lidl saben perfectamente qué botones presionar para que salgamos corriendo hacia sus pasillos amarillos y azules.

Esta vez no se trata de moda ni de juguetes. El gigante alemán ataca directamente al corazón de nuestra cocina (y de nuestro bolsillo) con una selección de electrodomésticos Silvercrest que tienen precios que parecen de otra época. (Sí, nosotros también estamos mirando el calendario para ver si llegamos los primeros).

La joya de la corona: Una freidora de aire por el precio de una cena

El fenómeno de las «airfryers» no se detiene, pero lo de este viernes es un punto de inflexión. Lidl pone a la venta su freidora de aire caliente Silvercrest multifuncional por tan solo 24,99 euros. Lo has leído bien. Mientras otras marcas no bajan de los 60 euros, aquí tienes la solución definitiva para comer sano sin arruinarte.

No es solo para papas fritas. Este aparato de 1.000 W de potencia permite asar, hornear y cocer con un ajuste de temperatura que llega hasta los 200ºC. Es el tamaño ideal para quien vive solo o en pareja, con una capacidad de 2 litros que no ocupará media placa de cocción.

Truco de experta: Aunque la venta física comienza el viernes, el sitio web ya está registrando las primeras compras online. Si no quieres pelear por la última unidad en el estante, echa un vistazo digital antes de que cuelguen el cartel de agotado.

El «capricho» viral de 9 euros que transformará tus cenas

Pero atención, que la freidora no viene sola. Si eres de las nuestras y te pierde la comida japonesa, el set para hacer sushi de Lidl será tu nueva obsesión. Por solo 9,99 euros, te llevas a casa un kit completo de bambú y acero inoxidable.

Es el típico producto que vuela en cuestión de minutos porque soluciona cualquier cena con amigos de forma divertida. Incluye todo lo necesario para que tus rollos de maki no parezcan un desastre, y las reseñas de quien ya lo tiene en casa son claras: relación calidad-precio imbatible.

La invasión del bambú y el invierno alpino en tu salón

Para quienes prefieren el calor del queso fundido, llega la raclette grill de bambú. Es de esas compras que te hacen sentir en un refugio de los Alpes suizos sin salir de tu cocina. Está diseñada para 4 personas y cuenta con una placa de aluminio antiadherente de alta calidad.

Su precio, 24,99 euros, la convierte en el regalo perfecto o en el autorregalo ideal para las reuniones de invierno que nos quedan por delante. Viene con sus cuatro espátulas de plástico para que nadie se pelee por la última porción de queso derretido.

El electrodoméstico 3 en 1: Un ahorro de espacio real

Si tu cocina es pequeña, esto te interesa. La nueva sandwichera y gofrera 3 en 1 es la definición de eficiencia. No solo hace los típicos sándwiches mixtos de los domingos por la noche, sino que incluye placas intercambiables para hacer gofres y utilizarla como parrilla.

Cuesta 17,99 euros e incluye un manual con recetas para que le saques provecho desde el primer minuto. Tiene patas antideslizantes (un detalle que parece menor hasta que intentas cerrar un sándwich con mucho queso) y una construcción robusta que promete durar años.

Atención: La experiencia nos dice que estos productos «estrella» suelen agotarse antes del mediodía en la mayoría de establecimientos de grandes ciudades. Si vas, que sea temprano.

Lidl ha conseguido que equipar la cocina no sea un lujo, sino un deporte de velocidad. ¿Vale la pena la espera? Viendo las prestaciones y, sobre todo, los precios comparados con la competencia, la respuesta es un sí rotundo.

Es el momento de renovar esos viejos trastos o de darte ese capricho que llevas meses postergando por culpa de la inflación. Al fin y al cabo, ahorrar también es una forma de autocuidado, ¿no crees?

¿Ya tienes tu lista de la compra preparada para este viernes?