Es va esgotar, però Lidl recupera la seva fregidora estrella: 8,7 litres i dos compartiments per només 74,99 euros

Amb una capacitat total de 8,7 litres i funcions avançades, és un dels petits electrodomèstics més desitjats del moment.
Això sí: només estarà a la venda per temps limitat.
La febre per les fregidores d’aire no és nova, però alguns models han assolit un estatus gairebé llegendari entre els consumidors. Aquest és el cas de la fregidora d’aire SilverCrest de Lidl, que ha tornat a les botigues després d’esgotar-se en el seu anterior llançament. Ara, per només 74,99 euros, es pot adquirir aquest dispositiu que permet cuinar més sa, ràpid i sense complicacions.
Amb dos compartiments independents de 4,35 litres cadascun i una potència de 2.600 W, aquesta fregidora permet preparar dos plats alhora, amb diferents temps i temperatures. Una solució ideal per a famílies, parelles amb ritmes diferents o per a qui vulgui optimitzar el temps a la cuina.
Per què aquesta fregidora és la preferida?
La clau del seu èxit rau en la seva versatilitat i practicitat. Mentre altres models obliguen a cuinar un plat rere l’altre, aquesta fregidora permet fer dos àpats diferents al mateix temps, sense barrejar sabors ni textures. Gràcies a les funcions Sync-Finish i Sync-Cook, l’usuari pot decidir si vol que els dos compartiments acabin alhora, o que treballin amb la mateixa configuració automàticament.
Un altre punt a favor és el seu disseny atractiu en color crema i estil retro, que trenca amb l’estètica industrial de la majoria d’aquests aparells. A més, incorpora pantalles tàctils Easy-Touch, una interfície intuïtiva i un sistema de neteja fàcil amb revestiment antiadherent d’alta qualitat.
En un sol aparell, es concentren eficiència, comoditat i estil.
Quant costa i on aconseguir-la?
Aquesta fregidora ha tornat a estar disponible a Lidl des del 22 fins al 28 de setembre, o fins que s’esgotin les existències. El preu és de 74,99 euros, una xifra sorprenentment baixa per a un electrodomèstic de la seva capacitat i potència.
Això sí, convé actuar ràpid: en el seu anterior llançament, es va esgotar en poques hores, tant a botigues físiques com en línia. En aquesta ocasió, diverses fonts indiquen que l’estoc en línia ja és limitat, i que la majoria de les unitats es venen directament a les botigues.
En un mercat on moltes fregidores similars superen els 120 o 150 euros, aquest model continua sent una de les millors oportunitats d’estalvi sense renunciar a la qualitat.
Funcions i avantatges que marquen la diferència
Aquesta fregidora inclou 11 programes preconfigurats, pensats per a diferents tipus d’aliments: patates fregides, ales de pollastre, peix, carn, verdures, productes precuinats i més. Només cal seleccionar el tipus de menjar, i el dispositiu ajusta automàticament la temperatura i el temps.
També permet un rang de temperatura molt ampli, entre 60 i 200 °C, cosa que obre la porta a tècniques com deshidratar o escalfar, a més de fregir sense oli.
El temporitzador de fins a 60 minuts, juntament amb l’apagat automàtic, garanteix una experiència d’ús segura, sense necessitat d’estar pendent constantment.
En resum, no es tracta només d’una fregidora més, sinó d’una aliada real a la cuina del dia a dia.
Què en diuen els qui ja l’han provada?
Els usuaris que la van comprar en la seva primera sortida destaquen sobretot la seva facilitat d’ús, l’estalvi en oli i com n’és d’útil per cuinar diverses coses alhora.
Una ressenya anònima comentava: “Em pensava que era un trasto més, però ara la faig servir gairebé cada dia. No embruta, no fa olor, i m’organitza millor el temps”. Un altre comprador deia: “La meva parella és vegana i jo no, així que cadascú cuina el seu al seu compartiment. Perfecta!”
Aquest tipus de testimonis reflecteixen com un bon disseny pot adaptar-se a estils de vida molt diferents, sense complicacions tècniques ni preus desorbitats.
I és que no cal ser un xef professional per treure tot el partit a aquesta fregidora: està llesta per utilitzar des del primer dia.
L’art de cuinar sense oli i sense presses
El retorn d’aquesta fregidora demostra que la tecnologia pràctica també pot ser assequible. En un moment en què estalviar temps i menjar més sa s’ha convertit en una prioritat per a moltes llars, propostes com aquesta esdevenen més que una oferta: una solució real.
Val la pena esperar una oportunitat com aquesta? Si estàs pensant en comprar-te una fregidora d’aire, ara és el moment. És possible que torni a esgotar-se aviat.
I tu? Ja has provat una fregidora amb doble compartiment?
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