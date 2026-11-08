Se agotó, pero Lidl recupera su freidora estrella: 8,7 litros y dos compartimentos por solo 74,99 euros

Con una capacidad total de 8,7 litros y funciones avanzadas, es uno de los pequeños electrodomésticos más deseados del momento.

Eso sí: solo estará a la venta por tiempo limitado.

La fiebre por las freidoras de aire no es nueva, pero algunos modelos han alcanzado un estatus casi legendario entre los consumidores. Este es el caso de la freidora de aire SilverCrest de Lidl, que ha vuelto a las tiendas después de agotarse en su anterior lanzamiento. Ahora, por solo 74,99 euros, se puede adquirir este dispositivo que permite cocinar más sano, rápido y sin complicaciones.

Con dos compartimentos independientes de 4,35 litros cada uno y una potencia de 2.600 W, esta freidora permite preparar dos platos a la vez, con diferentes tiempos y temperaturas. Una solución ideal para familias, parejas con ritmos diferentes o para quien quiera optimizar el tiempo en la cocina.

¿Por qué esta freidora es la preferida?

La clave de su éxito radica en su versatilidad y practicidad. Mientras otros modelos obligan a cocinar un plato tras otro, esta freidora permite hacer dos comidas diferentes al mismo tiempo, sin mezclar sabores ni texturas. Gracias a las funciones Sync-Finish y Sync-Cook, el usuario puede decidir si quiere que los dos compartimentos terminen al mismo tiempo, o que trabajen con la misma configuración automáticamente.

Otro punto a favor es su diseño atractivo en color crema y estilo retro, que rompe con la estética industrial de la mayoría de estos aparatos. Además, incorpora pantallas táctiles Easy-Touch, una interfaz intuitiva y un sistema de limpieza fácil con revestimiento antiadherente de alta calidad.

En un solo aparato, se concentran eficiencia, comodidad y estilo.

¿Cuánto cuesta y dónde conseguirla?

Esta freidora ha vuelto a estar disponible en Lidl desde el 22 hasta el 28 de septiembre, o hasta que se agoten las existencias. El precio es de 74,99 euros, una cifra sorprendentemente baja para un electrodoméstico de su capacidad y potencia.

Eso sí, conviene actuar rápido: en su anterior lanzamiento, se agotó en pocas horas, tanto en tiendas físicas como en línea. En esta ocasión, diversas fuentes indican que el stock en línea ya es limitado, y que la mayoría de las unidades se venden directamente en las tiendas.

En un mercado donde muchas freidoras similares superan los 120 o 150 euros, este modelo sigue siendo una de las mejores oportunidades de ahorro sin renunciar a la calidad.

Funciones y ventajas que marcan la diferencia

Esta freidora incluye 11 programas preconfigurados, pensados para diferentes tipos de alimentos: patatas fritas, alitas de pollo, pescado, carne, verduras, productos precocinados y más. Solo hay que seleccionar el tipo de comida, y el dispositivo ajusta automáticamente la temperatura y el tiempo.

También permite un rango de temperatura muy amplio, entre 60 y 200 °C, lo que abre la puerta a técnicas como deshidratar o calentar, además de freír sin aceite.

El temporizador de hasta 60 minutos, junto con el apagado automático, garantiza una experiencia de uso segura, sin necesidad de estar pendiente constantemente.

En resumen, no se trata solo de una freidora más, sino de una aliada real en la cocina del día a día.

¿Qué dicen los que ya la han probado?

Los usuarios que la compraron en su primera salida destacan sobre todo su facilidad de uso, el ahorro en aceite y lo útil que es para cocinar varias cosas a la vez.

Una reseña anónima comentaba: «Pensaba que era un trasto más, pero ahora la uso casi cada día. No ensucia, no huele, y me organiza mejor el tiempo». Otro comprador decía: «Mi pareja es vegana y yo no, así que cada uno cocina lo suyo en su compartimento. ¡Perfecta!»

Este tipo de testimonios reflejan cómo un buen diseño puede adaptarse a estilos de vida muy diferentes, sin complicaciones técnicas ni precios desorbitados.

Y es que no hace falta ser un chef profesional para sacar todo el partido a esta freidora: está lista para usar desde el primer día.

El arte de cocinar sin aceite y sin prisas

El regreso de esta freidora demuestra que la tecnología práctica también puede ser asequible. En un momento en que ahorrar tiempo y comer más sano se ha convertido en una prioridad para muchos hogares, propuestas como esta se convierten en más que una oferta: una solución real.

¿Vale la pena esperar una oportunidad como esta? Si estás pensando en comprarte una freidora de aire, ahora es el momento. Es posible que vuelva a agotarse pronto.

¿Y tú? ¿Ya has probado una freidora con doble compartimento?

Comparte tu experiencia o cuéntanos qué te gustaría cocinar en ella.