Aragonès diu que el cinema català “trenca barreres” gràcies al talent

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha rebut aquest dilluns els guardonats dels XIV Premis Gaudí 2022, lliurats diumenge a la nit. El cinema fet en català “pot trencar totes les barreres” gràcies al talent, ha dit Aragonès, ha explicat que l’àmbit audiovisual “és un dels estratègics per a la política cultural del Govern” i ha considerat “essencial” implementar una política de foment del cinema per explicar el país al món “en la seva llengua”. A més, el president de la Generalitat també ha defensat que els pressupostos de Cultura per aquest 2022 “fan un salt endavant amb l’horitzó del 2%”, tant reclamat pel sector i que s’ha comminat a tenir al final de la legislatura.

Durant l’acte, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga ha reafirmat el caràcter “estratègic” del sector, i ha advocat per reforçar-lo perquè ha considerat que existeix potencial per a ser un referent europeu, que també ajudarà a normalitzar la llengua. Una opinió que també ha compartit la presidenta de la Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, qui ha dit que és important fer costat al cinema català i “creure” en ell com a indústria. Ambdues han reivindicat que és un vehicle que permet estendre el català per tot el món com ha demostrat la pel·lícula Alcarràs, amb el seu triomf en el Festival de Cinema de Berlín.

Pel que fa als guardonats, el cap del Govern els ha felicitat i agraït la seva tasca i el seu compromís. “Darrera de cada història hi ha una crida al compromís social, la lluita contra les desigualtats o el compromís d’aquesta societat davant d’una crisi de refugiats”, com en el cas de la pel·lícula que explica la tasca d’Open Arms. Aragonès també ha celebrat el talent femení que ha tingut més protagonisme aquesta edició i ha reconegut que “això no hauria de ser notícia, però malauradament encara avui ho és perquè venim de desigualtats en molts àmbits, també en l’artístic”.