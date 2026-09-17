Lao Tse, filòsof xinès: «Qui sap no parla; qui parla no sap»

En un món on cada segon es llença una opinió, un “like” o un comentari, la pressió per estar sempre connectat i tenir una resposta ràpida és aclaparadora. Sembla que el silenci ha perdut el seu valor, substituït per un soroll constant on tothom vol tenir la paraula. Però, quants d’aquests grans discursos es basen realment en coneixement profund?
Aquesta necessitat incessant d’expressar-se oculta un dels grans errors de la nostra era. Una veritat mil·lenària, gairebé un secret ancestral, podria ser la solució definitiva per navegar per aquest oceà d’informació i desinformació, i ens arriba de la mà d’un mestre oblidat per molts.
Fa més de 2.500 anys, un filòsof xinès ja ens va advertir amb una frase que avui és més imprescindible que mai: «Qui sap no parla; qui parla no sap». Aquest aforisme, atribuït a l’enigmàtic Lao Tse, pare del taoisme, ens recorda que la veritable saviesa no necessita de grans escenaris per manifestar-se. El seu nom, que literalment significa “vell mestre”, ja suggeria la profunditat del seu pensament.
Lao Tse, un pensador que va viure al segle V a.C. i de qui alguns historiadors dubten fins i tot de la seva existència (potser una figura mítica, però el seu llegat és molt real), va plasmar aquests principis al seu llibre ‘Tao Te Ching’. Aquesta obra no és només un manual sobre el camí de la vida i la virtut, sinó una guia per viure en harmonia amb l’univers, i sí, amb un mateix. La seva visió, en el fons, proposa que el coneixement autèntic va de la mà de la humilitat i una cautela que avui sembla oculta.
Aquells que realment posseeixen un saber profund no senten la necessitat de proclamar-lo als quatre vents. La seva saviesa els aporta una pau interior que no requereix de validació externa (i sí, això és un truc per a la tranquil·litat). En canvi, els que parlen sense parar, sovint intentant impressionar, acaben mostrant el contrari, ja que la seva pròpia inseguretat els delata.
La saviesa autèntica no busca el focus; la seva força rau en la discreció i la profunda comprensió que només el silenci pot nodrir. Escoltar més que parlar és el primer pas per discernir la veritat en el soroll.
El perill de la sobreconfiança
Aquesta reflexió de Lao Tse, tan antiga i tan moderna, ens porta directament a un fenomen psicològic actual: l’efecte Dunning-Kruger. Aquesta teoria explica que les persones amb poques habilitats solen sobreestimar-se, mentre que aquelles amb una comprensió profunda d’un tema són més conscients de les seves limitacions i dels matisos que hi ha. S’adonen que la complexitat de la realitat no sempre ofereix respostes clares i definitives, acceptant la incertesa.
Nosaltres ho vivim cada dia a les nostres xarxes socials, als debats públics i fins i tot a les converses familiars. La cultura de la resposta immediata, la necessitat de posicionar-se sobre qualsevol tema sense una reflexió prèvia, és un símptoma d’aquesta tendència. Es premia la rapidesa sobre el rigor, l’eloqüència sobre la saviesa, i això té un cost molt real en la qualitat del nostre diàleg col·lectiu.
Lao Tse ja criticava aquesta xerrameca buida de qui busca aparentar saviesa per guanyar estatus. En una època dominada per comentaris virals i tertúlies instantànies, la seva lliçó és un recordatori urgent: no tenir una resposta immediata no ens fa menys intel·ligents. De fet, pot significar el contrari: que estem reflexionant, que acceptem la profunditat infinita del coneixement i que preferim la prudència a la imprudència de l’afirmació buida.
La urgència del silenci
Ignorar aquesta lliçó ancestral no només afecta la nostra reputació, sinó que ens impedeix un estalvi d’energia mental considerable. Les conseqüències són clares: un món amb menys sentit crític i més soroll inútil. És vital entendre que el silenci no és absència de coneixement, sinó sovint la seva màxima expressió. La humilitat de callar per aprendre és un acte de poder que molts encara no hem descobert del tot.
Al final, Lao Tse no ens demanava que no parléssim mai, sinó que fóssim conscients del moment just per fer-ho. Aquesta és la solució que ens ofereix, un camí cap a la veritable saviesa. Una lliçó per a la vida moderna que, si la incorporem, canviarà dràsticament la nostra manera de relacionar-nos amb la informació i amb els altres. Després de tot, no és millor escoltar i aprendre que parlar sense saber?