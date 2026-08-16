Arqueòlegs revelen un campament romà amagat als Pirineus: podria haver estat l’escenari d’una emboscada de Dion Cassi

Els Pirineus, guardians mil·lenaris, acaben de revelar un dels seus secrets més ben guardats. Una descoberta que podria reescriure la història de les legions romanes en territori català. El Collet de Jovell, a la Cerdanya, un punt estratègic que avui respira calma, amagava en el seu subsòl les petjades d’una batalla oblidada.
Però, per què hauria de captivar-nos un antic campament romà? Perquè aquest indret, aparentment silenciós, podria ser la peça clau per entendre una emboscada decisiva. Un episodi que les cròniques de l’historiador Dion Cassi ja insinuaven. Estem parlant d’una revelació amb un impacte brutal en el coneixement de la nostra història antiga. (Sí, nosaltres també al·lucinem).
Ara sí. Un equip d’arqueòlegs de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha fet saltar les alarmes. Han desvelat l’existència d’un possible assentament militar romà. No són les clàssiques fortificacions que esperem, sinó una concentració inusual de projectils de plom que apunten directament a l’any 39 a.C. Una data que ressona amb els temps de la revolta dels ceretans contra Roma.
Aquests projectils singulars, coneguts en arqueologia com a glandes (singular glans), són la clau d’aquest misteri. Es tracta de peces fusiformes, allargades i amb els extrems esmolats, fabricades amb plom i dissenyades per ser llançades amb fona. La seva resistència al pas del temps els converteix en un testimoni arqueològic definitiu allà on van caure.
El més impactant de tot: alguns d’aquests glandes encara conserven noms gravats. Marques que la UAB ha interpretat com una referència directa a Cn. Domitius Calvinus (Cneo Domicio Calvino), governador d’Hispània Citerior. (Un detall que ens connecta amb el poder romà de l’època). Aquesta signatura en plom afegeix una dimensió administrativa i política a l’evidència balística, un secret que es revela més de dos mil·lennis després.
La distribució dels glandes sobre el terreny funciona com un autèntic mapa negatiu d’un enfrontament. On s’acumulen, és probable que hi hagués activitat bèl·lica intensa. On es troben dispersos, hi va haver moviment de tropes o pèrdues fortuïtes. La fona, no ens confonguem, era una arma extremadament potent. Projectils llançats per honderos experimentats podien ser letals a distància. Aquestes peces són el nostre truc per llegir la guerra romana en un entorn tan complex com els Pirineus.
La metodologia: un escàner del passat
L’equip d’investigació va aplicar un mètode pioner per desxifrar aquests indicis. Van registrar cada troballa, amb la seva posició exacta, i la van integrar en una base cartogràfica. Van fer servir eines de geolocalització i SIG (sistemes d’informació geogràfica) per creuar cada projectil amb les dades de pendents, visibilitat i rutes de pas. Una veritable arquitectura de dades per reconstruir el passat.
La seqüència va ser clara. Primer, la prospecció sistemàtica. Els arqueòlegs van recórrer el terreny i van registrar cada peça. Després, la geolocalització, bolcant les coordenades en un mapa digital, analitzant concentracions de materials per identificar àrees de llançament, emmagatzematge o contacte. Finalment, una lectura del relleu: una posició elevada amb control visual sobre un corredor és compatible amb un campament, un lloc de vigilància o una zona d’atac. Una solució definitiva per als qui busquen respostes on no hi ha murs.
La presència d’un nom gravat en un projectil és un detall que ens connecta directament amb el passat, amb el batec de la història. Ens fa sentir la urgència d’aquell moment.
La cronologia proposada encaixa a la perfecció amb la revolta dels ceretans contra Roma i amb l’episodi d’emboscada que menciona l’historiador Dion Cassi. La convergència d’aquests tres factors —la datació històrica, la localització pirinenca i la presència de material militar romà en un pas de muntanya— sosté amb força l’atribució. (El puzle històric comença a encaixar).
Una emboscada anunciada pels projectils
Tot i que un nom gravat en un projectil no és prova irrefutable de la presència física del general, sí que reforça la filiació romana del conjunt. Els glandes es fabricaven, emmagatzemaven i distribuïen en una complexa cadena logística militar. Però la seva concentració ens parla d’un lloc on els esdeveniments van ser crucials.
La reconstrucció d’aquests patrons de concentració, superposats a la geografia del Collet de Jovell —els colls, les laderes boscoses, les línies de visibilitat—, dibuixa un relat plausible. La posició d’aquesta zona de pas hauria deixat les tropes romanes potencialment exposades a un atac des de les pendents arbrades. És l’escenari ideal per a una emboscada. Podem imaginar un contingent romà avançant per un corredor pirinenc, carregat de munició, vulnerable a un assalt des de dalt.
Aquest descobriment no només confirma la presència romana, sinó que obre una finestra a les tàctiques de guerra en un entorn muntanyós. La inferència més sòlida és que hi va haver activitat militar important, vinculada amb alta probabilitat a les tropes romanes. La resta, el traçat exacte del campament, els corredors de replegament, el punt de contacte, entra en el terreny de la hipòtesi raonada. Però és una hipòtesi que es recolza en dades d’or.
El llegat romà que ens persegueix
Aquest hallazgo no és un fet aïllat; és un nou capítol que s’afegeix a la nostra comprensió de l’expansió romana. Ens recorda que el control del territori es feia pam a pam, amb una logística militar imprescindible que arribava als racons més recòndits. Cada campament, cada fortificació, fins i tot cada projectil perdut, és una peça del gran puzle imperial. (El seu enginy militar ens continua sorprenent).
Ens dona una nova perspectiva sobre la guerra en terreny hostil. Les legions, amb la seva disciplina ferma, enfrontant-se a desafiaments en entorns indòmits. Aquest lloc del Collet de Jovell, amb les seves pendents i boscos, era una trampa potencial, un punt on l’estratègia i la sorpresa podien canviar el curs d’una escaramussa. Un error de càlcul podia ser fatal.
La cronologia dels fets coincideix amb un dels episodis clau de la romanització a Catalunya: la revolta dels ceretans. Si aquesta interpretació, basada en l’evidència material i les fonts antigues, es confirma definitivament, estaríem davant d’una revelació crucial per als historiadors. Estem davant d’una oportunitat única per entendre la política, la diplomàcia i la guerra de fa milers d’anys.
Hem desvelat un secret ocult entre les muntanyes, una història que ressona amb la nostra pròpia identitat. Ens connecta amb les tàctiques romanes, els seus desafiaments i la seva empremta inesborrable. Ara ja saps que els Pirineus no només són un paisatge magnífic, sinó un llibre obert de la història més apassionant. (Valia la pena quedar-se fins al final, oi?)