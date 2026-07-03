Descubren en el Penedès una nueva especie de «perro-oso» extinta hace 16 millones de años

Imagina caminar por el Penedès actual mientras disfrutas de una copa de vino, pero retrocediendo 16 millones de años en el tiempo. El paisaje sería radicalmente diferente, y lo peor, el peligro acecharía detrás de cada árbol.

Los paleontólogos acaban de confirmar un hallazgo histórico que nos obliga a reescribir la fauna prehistórica de la península. Se trata de una nueva especie de «perro-oso» que, hasta hoy, permanecía oculta bajo nuestras tierras.

Un depredador de pesadilla en el Penedès

Este animal no era cualquier perro, ni tampoco un oso como los que tenemos en mente. Los científicos lo clasifican dentro de la familia de los Amphicyonidae, un grupo de carnívoros que dominaron los ecosistemas del Mioceno con una ferocidad absoluta.

Lo que hace especial este descubrimiento es que se ha localizado en un yacimiento en el Penedès, una zona que sigue demostrando ser un tesoro paleontológico de primer orden mundial. (Sí, a veces tenemos una mina de oro científica justo bajo nuestros pies y ni lo sospechamos).

Este animal poseía una dentición diseñada para triturar huesos con la misma facilidad con la que nosotros partimos una galleta. Era el auténtico terror de los herbívoros de la época.

¿Por qué este descubrimiento lo cambia todo?

Hasta ahora, la evolución de estos carnívoros tenía lagunas importantes. El análisis de los restos encontrados en Cataluña permite a los investigadores del Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont entender cómo estos gigantes se adaptaron a los cambios climáticos extremos de aquel entonces.

No estamos hablando solo de un fósil más. Este ejemplar nos da pistas sobre cómo una especie puede pasar de ser la reina del ecosistema a la extinción total cuando el entorno cambia drásticamente. Un recordatorio, quizás demasiado real, para nuestros días.

Características de un superviviente extremo

El «perro-oso» no era pequeño. Los expertos calculan que su tamaño y musculatura estaban adaptados para la emboscada. A diferencia de los cánidos actuales que persiguen a sus presas en grandes distancias, este animal confiaba en su potencia explosiva.

¿Te imaginas encontrarte una criatura con la cabeza de un oso y el cuerpo ágil de un perro gigante? Pues eso es exactamente lo que rondaba por los bosques catalanes hace millones de años. Su capacidad para procesar todo tipo de nutrientes lo convirtió en el depredador definitivo de su tiempo.

La conexión que no esperabas

Este hallazgo tiene una relevancia global. Al estudiar esta nueva especie, los científicos pueden trazar líneas evolutivas que conectan el Penedès con otros puntos críticos de Europa y Asia. Es, en esencia, un rompecabezas biológico que finalmente comienza a encajar.

Además, el hecho de que se haya encontrado en un estado de conservación tan preciso permite analizar incluso el desgaste de sus piezas dentales. Gracias a esto, sabemos exactamente qué comía y cómo cazaba. La ciencia no suele darnos respuestas tan claras, así que es importante valorar este milagro fósil.

¿Qué pasará ahora con los restos?

El equipo de investigación continúa trabajando en la zona. El Penedès ha demostrado ser un yacimiento inagotable, y los expertos aseguran que este podría ser solo el primer eslabón de una cadena de descubrimientos que nos esperan en los próximos meses.

Por ahora, la comunidad científica celebra este hito como una de las piezas más importantes del Mioceno ibérico. Mantendremos los ojos abiertos ante cualquier nueva revelación que pueda surgir de este yacimiento. Al fin y al cabo, saber qué habitaba nuestra tierra hace millones de años siempre es una lección de humildad necesaria.