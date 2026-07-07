Astrónomos advierten sobre el destino de nuestro sistema solar tras encontrar un planeta gigante orbitando una estrella muerta

El cosmos suele ser un lugar implacable. Cuando una estrella agota su combustible y muere, suele arrasar con todo lo que la rodea en una catástrofe final. Sin embargo, el telescopio espacial James Webb ha capturado una anomalía que tiene a los astrofísicos reescribiendo sus modelos sobre el fin de los sistemas planetarios: un planeta que ha logrado sobrevivir a la muerte de su estrella anfitriona.

Este mundo, situado a una distancia considerable de la Tierra, orbita lo que ahora es un remanente estelar, un cadáver cósmico frío y denso. El hallazgo no es solo una curiosidad, sino un testimonio de la resistencia planetaria frente a los eventos más violentos del universo.

Un escenario improbable

Hasta ahora, la teoría predominante sugería que cualquier planeta en las RODALIES de una estrella moribunda sería incinerado o engullido durante las fases finales de expansión de la misma. Sin embargo, este exoplaneta parece haberse refugiado en una órbita lo suficientemente lejana como para evitar la destrucción, pero lo suficientemente cerca como para ser detectado.

Los investigadores han analizado la composición atmosférica del planeta y han quedado sorprendidos. A pesar de la falta de radiación estelar constante, el mundo mantiene una temperatura que sugiere procesos internos activos o una retención de calor sorprendente tras milenios de aislamiento.

La clave del telescopio James Webb

La capacidad del James Webb para observar en el infrarrojo ha sido la pieza clave de este descubrimiento. La estrella muerta es tenue y difícil de localizar con telescopios ópticos tradicionales, pero el Webb ha podido filtrar el ruido de fondo y confirmar la presencia del planeta con una precisión nunca vista hasta ahora.

¿Qué nos dice este descubrimiento sobre nuestro propio futuro? Aunque nuestro Sol tardará miles de millones de años en morir, este caso ofrece un vistazo a cómo podrían quedar configurados los sistemas solares mucho después de que sus estrellas centrales se apaguen.

Más preguntas que respuestas

Este hallazgo abre un nuevo debate: ¿es este un caso único en el universo o hay miles de mundos similares orbitando estrellas muertas que simplemente no hemos podido detectar hasta ahora? La pregunta resuena en toda la comunidad científica, que ahora busca apuntar sus sensores hacia otros cementerios estelares.

El estudio de este «planeta sobreviviente» nos ayuda a entender la longevidad de los mundos más allá de la vida activa de sus soles. Es un recordatorio de que, incluso en los escenarios más desoladores, la materia y los planetas pueden persistir, transformándose en reliquias mudas de un pasado estelar brillante.

A medida que el James Webb continúe enviando datos, estaremos más cerca de comprender los límites de la supervivencia planetaria. Por ahora, este mundo solitario nos ofrece una visión fascinante de un sistema solar en su etapa final, recordándonos que, en el universo, nada es realmente definitivo.