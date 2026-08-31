Arqueólogos descubren en La Mancha un altar solar de la Edad del Bronce: un referente global en arqueoastronomía

¿Imaginas un lugar donde el sol era un reloj? ¿Un punto exacto donde nuestros antepasados leían el cielo como un libro abierto? Esto ya no es ciencia ficción.

Un descubrimiento increíble en La Mancha acaba de sacudir los cimientos de la arqueología mundial. Lo que han encontrado cambiará nuestra forma de entender la relación entre el hombre y las estrellas hace miles de años.

Y lo más impactante es que todo comenzó con la curiosidad de un técnico de cultura que, durante trece años, observó una piedra. (¡Sí, trece años! Su espíritu de detective ha dado frutos monumentales.)

Esta insistencia ha revelado ahora un altar solar y observatorio astronómico de la Edad del Bronce, un referente global que posiciona al pueblo de Malagón, en Ciudad Real, en la élite de la investigación científica. No es solo un yacimiento; es una ventana al pasado que conecta directamente con el cosmos.

El secreto revelado: un calendario de piedra

Los dos enclaves de Malagón, Piedralá-El Fraile y La Monja, son mucho más que simples rocas con dibujos. Contienen casi 300 petroglifos, grabados que abarcan desde el Calcolítico hasta 1703.

Pero lo más sorprendente es su función principal: la gran piedra, objeto de la persistencia de Álvaro Guzmán, era un auténtico calendario de horizonte. Un altar solar y un observatorio astronómico que marcaba los ciclos celestes.

Estos petroglifos son diseños simbólicos esculpidos en la roca, hechos por nuestros antepasados desgastando la capa superficial con herramientas de piedra o metal. Eran mensajes, registros, rituales.

Esto es un tesoro oculto a la vista. Una prueba definitiva de la sabiduría ancestral y su conexión con los ritmos universales. No hay duda de que cambiará muchas cosas.

La confirmación científica ha llegado de la mano de arqueólogos de la Universidad Complutense de Madrid, Luis Benítez de Lugo y Álvaro Ibero Osorio. Su estudio ha catapultado a Malagón al centro de la arqueoastronomía.

La alineación es precisa: cuando llega el solsticio de verano, el sol sale justo en la cima del cerro del Colmillo del Diablo. Un marcador solar que funcionaba como un calendario, donde el 21 de junio tenía un significado trascendental en este lugar sagrado.

La conexión cósmica y su urgencia

Este yacimiento no es un caso aislado. De hecho, su descubrimiento resuena con el gigantesco yacimiento de El Fontanar, en Jódar (Jaén). Allí, la mitología ibera se vincula directamente con la arqueología del sol y otros astros, según ha confirmado el astrofísico César Esteban.

El Fontanar, por ejemplo, mostraba un monumento pétreo con la representación de una unión sexual entre divinidades, un ritual del solsticio de invierno que recreaba la metáfora de una hierogamia. La Mancha, ahora, se une a esta red de conocimiento ancestral.

Un nuevo estudio, «La persistencia de la memoria: reutilización y resignificación de petroglifos prehistóricos en épocas históricas. Dos casos estudiados de Malagón. La Mancha, España», publicado en la World Archaeology de Taylor&Francis, ha sido la última validación.

Esta prestigiosa revista ha reconocido la excepcionalidad de estos yacimientos, que muestran diversas fases gráficas desde la prehistoria tardía hasta el siglo XIX. Una prueba más de la riqueza cultural que esconde nuestra tierra.

La investigación subraya cómo diferentes comunidades interactuaron con estos lugares a lo largo de los milenios, otorgándoles nuevos significados. Un testimonio vivo de la construcción de la memoria y la identidad colectivas.

¿Un tesoro amenazado?

Pero atención: no todo es un camino de rosas. El arqueólogo Luis Benítez de Lugo, a pesar de la importancia de estas manifestaciones artísticas que se remontan a sociedades prehistóricas, ha lanzado una advertencia crucial.

Existe un riesgo real de vandalización que amenaza este patrimonio. La necesidad de protección legal y sensibilización ciudadana es, ahora mismo, una urgencia.

El conocimiento que nos aporta la arqueoastronomía, como ha explicado César Esteban, es fundamental para relacionar la orientación astronómica de monumentos y grabados con rituales prehistóricos de fertilidad y ciclos solares. Un campo de investigación imprescindible.

El propio alcalde de Malagón, Adrián Fernández, ya ha anunciado la solicitud para que estas dos piedras milenarias sean declaradas Bien de Interés Cultural (BIC). Una decisión vital que, esperamos, la Junta de Castilla-La Mancha apruebe pronto.

Porque este reconocimiento no solo protege un pasado fascinante, sino que nos permite profundizar en él y, lo más importante, legarlo a las generaciones futuras. Nuestro patrimonio colectivo está en juego.

Has tomado una decisión inteligente al leer esto. Ahora sabemos que el cielo y la tierra estaban conectados de una manera que ni siquiera imaginábamos. Y tú, ¿ya has mirado hoy las estrellas con otros ojos?