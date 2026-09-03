Un investigador britànic desmunta el mite de l’evolució lineal: Homo sapiens va emergir gradualment i desordenadament

La imatge de la nostra evolució humana ha estat, durant dècades, una escala ben recta. Ens han ensenyat un camí lineal, amb cada espècie succeint l’anterior de forma ordenada i previsible.
Però aquesta narrativa idíl·lica té els dies comptats. La ciència avança i desmunta mites que crèiem inamovibles. El que sempre ens van explicar, ara sabem que és una simplificació excessiva.
Per què és tan important entendre això? Perquè altera la nostra autopercepció. La història de com vam arribar aquí és el fonament de qui som. Si la base és incorrecta, la comprensió falla.
El secret d’un canvi desordenat
Un investigador britànic ha posat el dit a la nafra. Huw S. Groucutt, amb el seu estudi a Quaternary Science Reviews, ha qüestionat la visió clàssica de l’origen de l’Homo sapiens. La seva revelació és contundent.
El seu treball, titulat “Revolution, modernity, and the dispersal of Homo sapiens beyond Africa”, és un cop de timó. (Sí, nosaltres també pensem que és un títol que promet molt).
La veritat és més complexa, més desordenada i, precisament per això, molt més fascinant. Deixem enrere la idea de l’evolució com una escala.
Groucutt afirma que l’Homo sapiens no va emergir com un esglaó immediat en una línia recta. Va ser un procés lent, profundament irregular, i marcat per diferències regionals molt clares. Una autèntica revolució del coneixement.
Aquesta idea d’una revolució instantània, amb un “abans i un després” definit, ens resultava còmoda. Permetia ordenar un relat complex d’una manera fàcil de digerir. Però la realitat és que els trets anatòmics, els comportaments complexos i els moviments de població no van aparèixer mai junts.
No ho van fer al mateix lloc, ni al mateix ritme. Imaginar una revolució humana concentrada en un període concret és un error. El que va passar va ser una acumulació de canvis parcials, avanços discontinus i moltes diferències regionals.
El mite del salt cognitiu
Durant molt de temps, el model més estès parlava d’una revolució del Paleolític superior. Es vinculava a un suposat salt cognitiu fa uns 50.000 anys. D’aquí es derivaven l’expansió fora d’Àfrica, l’art, les eines complexes i les noves formes d’organització social.
Aquest model, però, ha quedat obsolet. Ara ho sabem. La realitat és que molts comportaments considerats “moderns” van aparèixer abans a Àfrica, sí. Però no com un paquet complet i permanent, ni de bon tros. (Això canvia tot el que sabíem).
Van sorgir en alguns llocs, van desaparèixer, van tornar a aparèixer. O es van desenvolupar de forma diferent segons la regió. Amb l’anatomia va passar exactament el mateix.
Alguns fòssils antics ja presentaven trets moderns, mentre que altres elements més arcaics van seguir apareixent molt de temps després. Això no dibuixa una substitució neta, sinó una combinació variable de característiques. (Ens encanta aquesta complexitat).
La veritat darrere de l’origen
No n’hi ha prou amb trobar una eina, un adorn, un tipus de crani o un senyal genètic per tancar la història. Cada línia d’evidència ens explica una part. Però cap, per si sola, basta per reconstruir tot el procés. És un puzle gegant amb moltes peces.
La conseqüència directa de la investigació de Groucutt és clara: l’origen de l’Homo sapiens deixa de ser una escala ordenada. Més aviat és un mosaic de poblacions estructurades, canvis graduals i una dispersió complexa fora d’Àfrica.
A més, hi va haver episodis de mescla amb altres grups humans. En lloc d’un únic moviment simple, les dades apunten a múltiples dispersions i moments de barreja. (La nostra història és un llibre obert i ple de sorpreses).
L’arqueologia també ha demostrat que les innovacions apareixen de manera esporàdica. Parlem de comptes de petxina, llars estructurats o eines d’os. Aquests no eren un paquet tancat, sinó aparicions intermitents.
Això no redueix la importància de l’origen de l’Homo sapiens. Al contrari, la fa molt més rica i apassionant. La nostra espècie no va néixer d’una espurna miraculosa.
Va ser el resultat d’una llarga acumulació de canvis biològics, culturals i demogràfics. Entendre això és un imperatiu per a qualsevol que vulgui comprendre el seu lloc al món. És el truc definitiu per entendre qui som.
Ara, la pròxima vegada que vegis aquella imatge de l’evolució, sabràs la veritat. Perquè aquesta informació canvia la perspectiva de tot, oi?