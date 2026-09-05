¿La nostra personalitat és a l’ADN? L’estudi més gran fins ara revela 1.260 variants que la modelen

Arribes a una festa, un mar de cares noves. La persona al teu costat es llança a saludar tothom. Tu, en canvi, busques un racó familiar, algú conegut.
Reconeixes la diferència a l’instant, cada dia ho veiem. Però, per què som així? Per què aquesta divergència tan primària en la nostra essència?
El buit de curiositat sobre el nostre ADN
Durant dècades, la ciència ha perseguit aquesta pregunta. L’educació, les experiències, la cultura… sí, ens modelen. Però què passa amb l’ADN? La nostra herència genètica és un ingredient secret massa temps ignorat.
Ara, una nova investigació ho canvia tot. Ens obliga a reescriure la història oculta de qui som. L’impacte és massiu, gairebé desconcertant.
La revelació definitiva del nostre caràcter
El Revived Genomics of Personality Consortium (ReGPC), un gegant internacional, acaba de publicar un estudi a Nature que és una autèntica bomba. Han analitzat el genoma de més d’un milió de persones.
El resultat? Han identificat 1.260 variants principals del genoma que estan associades significativament amb la nostra personalitat. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb la xifra).
L’entrepà de detalls tècnics sobre els cinc grans
Per entendre-ho, hem de saber que la psicologia defineix la personalitat en cinc grans dimensions, conegudes com les Big Five: extraversió, amabilitat, responsabilitat, neuroticisme i obertura a l’experiència.
Pensa-les com els reguladors d’una taula de mescles, no com calaixos estancs. La nostra personalitat única emergeix de la combinació. Ningú és purament una cosa o l’altra. És un espectre.
Els científics van utilitzar un mètode anomenat GWAS (Estudis d’Associació del Genoma Complet). És com comparar milers de versions d’un mateix llibre, buscant petites variacions en les lletres (SNPs) i veient si coincideixen amb la puntuació de cada persona en aquests trets.
L’escala de l’estudi és impressionant: van rastrejar prop de deu milions de SNPs per cada dimensió. Aquesta resolució no té precedents i ha permès detectar associacions estadísticament sòlides.
Dels 1.260 variants trobades, la majoria (824) eren totalment noves, mai abans relacionades amb trets de personalitat. El neuroticisme va ser el tret amb més associacions (706), seguit per l’extraversió (258).
La clau és que cap d’aquestes variants genètiques és un interruptor que et converteix en “l’ànima de la festa”. No hi ha un gen de la timidesa. Són minúscules empentes, no ordres escrites en pedra.
L’impacte individual de cada una d’aquestes senyals és diminut. Per exemple, una variant típica relacionada amb l’extraversió només desplaçaria algú un 0,35 percentils. És un efecte gairebé insignificant en el dia a dia. Pensa en una pluja fina, no en un huracà genètic.
Connexió contextual: la falsa dicotomia
Aleshores, quant expliquen aquestes diferències heretades? Les variants genètiques comunes només expliquen entre el 4,8% i el 9,3% de la variació observada en la personalitat. Altres models més amplis, que capten components genètics no coberts pel GWAS, arriben al 16,2%.
Però atenció: això no significa que “la resta sigui l’entorn”. Els estudis amb bessons i famílies, que tenen una visió més àmplia, estimen una heretabilitat global del 40% al 60%. La pregunta de “gens contra ambient” és una falsa disjuntiva. La realitat és molt més complexa, una dansa constant.
La personalitat no és un destí biològic preescrit. És una recepta amb milers de pessics, on cada ingredient altera poc el resultat final. El desenvolupament, la família, les amistats, l’educació i la cultura s’entrellacen amb les predisposicions biològiques. És una complexitat fascinant.
Els científics també van trobar que, per quatre de les cinc dimensions (totes excepte l’amabilitat), les associacions es van enriquir en gens expressats a l’escorça prefrontal. Aquesta regió cerebral està implicada en funcions cognitives complexes, però la connexió no és tan simple com pensàvem. Les teories antigues sobre dopamina i serotonina com a “motors” d’alguns trets queden ara en entredit: la realitat és molt més matisada.
El mapa, no el guió
Amb tantes associacions, la temptació és clara: podríem seqüenciar algú i saber com serà? La resposta és un NO rotund. Aquestes puntuacions genètiques no permeten anticipar el comportament futur d’un individu.
Una tendència estadística en milions de persones no és una bola de cristall personal. No et deixis enganyar per les solucions fàcils o les prediccions simplistes que puguis trobar per aquí. La ciència és subtil, però poderosa.
Una veritat alliberadora
No arribem al món amb el nostre caràcter escrit per complet, però tampoc som una pàgina en blanc. Heredem un ventall de petites propensions que es despleguen al llarg de la nostra vida. Entendre això és la clau definitiva.
Aquest coneixement ens allibera. Demostra que el nostre mapa genètic no és un guió inalterable, sinó una col·lecció immensa de possibilitats. I sobre aquesta base, la teva vida escriu una història totalment diferent. Ho hauríem pogut imaginar?