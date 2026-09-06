L’oxigen terrestre té data de caducitat: s’esgota en mil milions d’anys, tot i que no ho viurem

L’aire que respirem, aquest regal invisible que manté la vida, és una constant que donem per feta. Cada inspiració, cada alenada, sembla eterna. Però la veritat és molt més complexa.
La ciència acaba de llançar una alerta que cap expert havia previst amb aquesta contundència. El nostre oxigen, el fonament de tot, té data de caducitat.
El compte enrere ha començat per al nostre oxigen
Sí, ho has llegit bé. L’atmosfera que ens protegeix i ens nodreix s’esgotarà. No és una hipòtesi apocalíptica llunyana sense base. És una realitat científica que redefineix el futur del nostre planeta.
I encara que a nosaltres, ni als nostres néts dels néts, ens afectarà directament, aquesta notícia té implicacions impactants per a la recerca de vida més enllà de la Terra. Canvia absolutament tot el que crèiem saber.
La revelació científica que ens deixa sense alè
La mala notícia definitiva ha arribat dels laboratoris. L’oxigen terrestre té una vida útil sorprenentment curta: amb prou feines mil milions d’anys.
Un estudi internacional publicat a la prestigiosa revista Nature Geoscience ha detonat aquesta bomba informativa. Un equip de científics japonesos i nord-americans ha posat els números sobre la taula, i el resultat és inapel·lable.
El secret del declivi: reaccions inesperades
Durant dècades, la comunitat científica havia estimat que la biosfera del nostre planeta tenia una esperança de vida d’uns dos mil milions d’anys. Es creia que el final arribaria amb l’escalfament global extrem, quan els oceans s’evaporessin i la Terra es convertís en un desert bullent.
Però el nou model, basat en més de 400.000 simulacions de l’evolució geològica i biològica del planeta, ha capgirat aquesta cronologia. La caiguda de l’oxigen serà dràstica i molt més ràpida del que s’havia previst.
El mecanisme és tan elegant com aterridor. L’augment de la radiació solar intensificarà el cicle dels carbonats i silicats. Això provocarà una disminució brutal de les concentracions de diòxid de carboni a l’atmosfera. Sense suficient CO₂, els organismes fotosintètics, com les plantes, que són els nostres grans productors d’oxigen, simplement moriran.
El resultat serà una caiguda en picat de l’oxigen atmosfèric. La Terra tornarà a un estat similar al de fa 2.500 milions d’anys, l’anomenada Terra Arcaica. Amb només una milionèsima part de l’oxigen actual, les formes de vida complexa s’extingiran molt abans que els oceans es quedin secs.
L’oxigen, el pilar de la nostra existència, no és etern. La seva pèrdua serà el final del camí per a la majoria de formes de vida, i això canvia la nostra perspectiva de l’univers.
Una connexió còsmica: la cerca de vida extraterrestre
Aquest descobriment no és una preocupació teòrica llunyana per als humans. És una peça clau que revoluciona la recerca de vida intel·ligent a l’espai. El projecte Nexus for Exoplanet System Science de la NASA ha finançat aquest estudi amb una raó molt clara.
Fins ara, les agències espacials busquen el que anomenem “bio-signatures”: senyals de vida com l’oxigen i el seu subproducte, l’ozó, en exoplanetes. Però si l’atmosfera rica en oxigen de la Terra només durarà entre un 20% i un 30% de la vida total del planeta, què passa amb altres mons?
Significa que molts planetes “habitables” podrien tenir ara atmosferes amb poc oxigen, o fins i tot sense gens. La cerca de vida haurà d’ampliar el seu abast, buscant altres firmes biològiques que fins ara potser no havíem considerat tan imprescindibles.
Un estudi ja el 2026, a The Astrophysical Journal, va calcular què veuria l’Observatori de Mons Habitables de la NASA si apuntés a la Terra en diferents èpoques. Detectaria el nostre oxigen actual, sí. Però no el de fa 2.000 milions d’anys, quan el planeta ja estava habitat des de feia eons.
Aquesta dada és esglaiadora. (Ens fa replantejar-nos moltíssimes coses, veritat?)
La urgència del que no viurem: un futur que ja és aquí
El futur de la Terra, pel que fa a la seva composició atmosfèrica, és clar. En 1.080 milions d’anys (amb un marge de ±140 milions d’anys), la nostra atmosfera serà radicalment diferent: amb nivells elevats de metà, baixos de diòxid de carboni i una absència total de capa d’ozó.
Amb sort, serà un món de formes de vida anaeròbiques. Un retorn a un passat llunyà. Aquesta urgència científica no és per a nosaltres. És un repte per a tota la humanitat a l’hora de mirar cap a les estrelles i entendre el lloc que ocupem a l’univers.
Entendre aquest cicle de vida de l’oxigen terrestre és més que una curiositat científica. És una clau per desvetllar els secrets ocults de l’existència més enllà del nostre petit punt blau. Avui, has après una veritat que fins fa poc era completament desconeguda.