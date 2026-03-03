Elena Furiase (37 años): “Mi rutina es simple: limpieza constante y tres pasos que no perdono”

Llega un momento en la vida en que el espejo nos pide un cambio. No se trata de disfrazarse, sino de aplicar ingeniería estética a través de las tijeras. Telva ha consultado a los estilistas más prestigiosos y la conclusión es unánime: el largo por debajo de la clavícula tiene los días contados para quienes buscan quitarse años de encima.

El protagonista absoluto de esta temporada es el ‘Clavicut’ evolucionado. Un corte que nace de la necesidad de aportar estructura a un rostro que, con el tiempo, pierde firmeza. Al situarse justo a la altura de la clavícula, crea una línea horizontal que enmarca el cuello y proyecta los pómulos hacia arriba.

No es solo una cuestión de estética, es pura comodidad. En un mundo donde el tiempo es el lujo más escaso, este corte permite un peinado rápido sin renunciar a la sofisticación de una melena cuidada.

Por qué el ‘Clavicut’ es el nuevo aliado antiedad

A diferencia de las melenas muy largas, que tienden a «tirar» de las facciones hacia abajo por el peso visual, este corte aporta una ligereza que refresca la mirada. Los expertos coinciden: cuanto más libre esté el rostro, más luz recibe la piel.

Además, este estilo es el mejor amigo del cabello fino, un problema común a partir de cierta edad debido a los cambios hormonales. Al sanear las puntas y crear capas casi invisibles pero estratégicas, el cabello recupera un volumen que parecía perdido para siempre.

Dato importante: El 65% de las mujeres que deciden cortar por lo sano después de los 50 afirman sentirse más seguras y modernas. No es solo un cambio de look, es una declaración de intenciones: la elegancia no entiende de fechas de nacimiento.

Personalización: la clave del éxito

Lo mejor de esta tendencia es su capacidad de adaptación. Si tienes el rostro alargado, un flequillo cortina suave puede hacer milagros. Si tu rostro es más redondeado, llevarlo con una raya lateral profunda ayudará a estilizar las facciones de forma natural.

Los estilistas recomiendan jugar con el color para potenciar el corte. Unas ‘babylights’ en tonos miel o arena pueden dar esa dimensión extra que hace que el cabello parezca mucho más denso y saludable bajo la luz del sol.

Truco: No tengas miedo a las texturas. Este corte queda increíble tanto con un liso pulido como con unas ondas sueltas. Aplica un poco de spray de sal en las puntas y deja que el movimiento natural haga el resto del trabajo.

Mantenimiento mínimo, impacto máximo

Una de las grandes ventajas que destaca Telva es que no requiere visitas esclavas a la peluquería. Al ser un corte de base recta, crece de forma armónica. Con un retoque cada dos o tres meses es suficiente para mantener la forma y el movimiento original.

Es la inversión de belleza más inteligente: poco esfuerzo para un resultado que te hace sentir renovada cada mañana frente al espejo.

¿Eres de las que se resiste a soltar la melena larga o ya has experimentado el poder rejuvenecedor de la tijera?

Al fin y al cabo, el mejor corte de pelo es aquel que te hace caminar con la cabeza más alta.

Nos vemos en el próximo cambio de look, antes de que se agote la cita en tu salón favorito.