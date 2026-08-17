Alan Dyck, entrenador personal: «No et relaxis mai del tot, mantingues la tensió» per a bíceps més grans

Els teus bíceps semblen estancats? Dediques hores a aixecar pesos que et deixen exhausta, però els resultats són frustrants? (Sí, nosaltres també hem passat per això).
Deixa de forçar el teu cos amb rutines que no funcionen. Hi ha un secret ocult que pot canviar les regles del joc. Preparada per a la solució definitiva?
L’entrenador personal Alan Dyck, una referència en el món del fitness, acaba de revelar el seu truc imprescindible. Un mètode que desafia la creença popular. Un sistema que promet uns bíceps més grans sense necessitat de mancuernes de pes prohibitiu.
La revelació que trenca esquemes
Durant anys, ens han dit que com més pes, millor. Que els bíceps només creixen sota una càrrega extrema. Però, què passaria si et diguéssim que les investigacions més recents apunten en una direcció totalment diferent?
Estudis científics suggereixen que els pesos més lleugers poden ser igual d’efectius per al creixement muscular. Sempre que, és clar, s’assoleixi un volum total suficient. I les sèries es portin gairebé fins a la fallada muscular. Aquest és el punt clau que moltes obliden.
Alan Dyck ha destapat un protocol d’entrenament senzill. Un exercici final d’alt volum. Utilitza mancuernes de tan sols 3 a 5 kg. No, no has llegit malament. Tres quilos!
El meu secret és simple: mantingues la tensió constant. No hi ha lloc per a la relaxació.
L’entrenament que canviarà els teus bíceps
Aquest protocol està dissenyat per deixar els teus braços amb una sensació de congestió explosiva. Combina objectius de repeticions descendents amb pesos que augmenten. Però la clau mestra és mantenir els bíceps sota tensió des del principi fins al final.
El pla és clar. Comença amb uns curls de bíceps amb mancuernes de 3 kg. Has de fer 50 repeticions. (Sí, cincanta, els nostres braços ja tremolen de pensar-hi).
Quan la sensació de cremor es faci insuportable, la temptació de parar serà enorme. Dyck és clar: “Quan es posi difícil, mai et relaxis del tot“. Aquest és el seu lema. “Mantén sempre la tensió”, insisteix.
Només has d’esperar mig segon. Després, a la següent repetició. Aquesta pausa minúscula sense relaxar del tot és el que marca la diferència. Mantenir una tensió constant dispara el temps que els teus músculs treballen. Això fa que fins i tot les mancuernes més lleugeres es tornin un desafiament sorprenent. Estem parlant de màxima eficiència.
Passant al següent nivell
Un cop completes les 50 repeticions, és el moment de pujar el pes. Ara, agafa les mancuernes de 4 kg. Amb elles, faràs 40 repeticions. Notaràs com la intensitat s’eleva. El repte és real.
Finalment, el darrer tram. Les mancuernes de 5 kg. I amb elles, 30 repeticions. Aquesta progressió de pes i decrement de repeticions és una arquitectura perfecta per a la fatiga muscular. Els teus bíceps estaran a punt d’explotar. La congestió serà total.
Per què funciona aquest mètode sorprenent? El secret radica en l’estímul constant. En la tensió que mai s’interromp. Això obliga el múscul a treballar sense descans. Això maximitza el que els experts anomenen “temps sota tensió”. I aquest és el verdader motor del creixement. No el pes que aixeques, sinó el temps que el teu múscul està treballant de manera efectiva.
Quan aplicar aquest truc de mestre?
Dyck no el proposa com la base del teu entrenament de braços. Ell recomana usar-lo com un toc final ocasional. És l’as sota la màniga per quan necessites una empenta extra. Per donar un estímul diferent als teus músculs. Prova-ho cada dues setmanes, per variar la rutina, diu Dyck.
Si les teves sessions habituals se centren en curls amb molt pes i poques repeticions, afegir un remat d’alt volum com aquest pot ser el que necessites. Proporcionarà un estímul nou. A més, generarà una congestió muscular que no esperaves amb pesos tan lleugers. (Sí, la sensació és addictiva).
Hem descobert un error comú en l’entrenament de bíceps. Pensar que només el pes pesat val. I la solució? La tensió constant, la intel·ligència darrere de la càrrega. Aquest article t’acaba d’obrir les portes a una nova manera d’entrenar. Una forma més intel·ligent, més eficient.
Estàs preparada per posar a prova aquest truc ocult i veure els teus bíceps transformar-se? El nostre cos és una màquina increïble, només hem d’entendre com activar-la.