Mantenir-se al cim del cinema espanyol no només requereix talent davant la càmera, sinó una disciplina de ferro que frega l’obsessió quan s’apaguen els focs. Mario Casas, l’etern galan transformat en actor de mètode, ha decidit estirar la manta i explicar què hi ha realment darrere dels seus impactants canvis físics.
Si esperaves una fórmula màgica o un suplement miraculós, prepara’t per a la decepció. La realitat és molt més crua, avorrida i, sobretot, espartana. (Sí, nosaltres també hem sentit gana només de llegir el seu menú diari).
La tríada del guerrer: Pollastre, verdura i arròs
El secret de Mario Casas es resumeix en una repetició constant que anul·la qualsevol plaer gastronòmic en favor del rendiment estètic. La seva dieta es basa en tres pilars immovibles: proteïna neta, fibra i carbohidrats complexos. Res més.
No hi ha espai per a la improvisació. L’actor ha confessat que, quan es prepara per a un paper exigent, el seu plat es converteix en un mapa de nutrients on el pollastre a la planxa és el protagonista absolut. És la base per construir múscul magre sense guanyar ni un gram de greix innecessari.
Aquest règim, encara que efectiu, requereix una força de voluntat sobrehumana. Menjar per funció i no per sabor és el peatge que l’actor paga per lluir un físic que sembla esculpit en pedra. El menjar deixa de ser un esdeveniment social per convertir-se en combustible pur.
La clau no està en el que menja, sinó en el que ha desterrat per sempre de la seva taula: les temptacions processades.
L’enemic públic número u: Les salses
Aquí és on Mario Casas marca la diferència entre un cos normal i un cos d’elit. L’actor ha revelat la seva regla d’or: zero salses. Ni quètxup, ni maionesa, ni tan sols aquelles opcions “light” que inunden els supermercats.
Les salses són les responsables ocultes de la retenció de líquids i d’una aportació calòrica buida que entela la definició muscular. En eliminar-les, l’actor aconsegueix que la seva pell s’enganxi al múscul, assolint aquesta vascularitat extrema que veiem a la gran pantalla.
Cuinar sense amaniments suposa enfrontar-se al sabor real dels aliments, una cosa a la qual el nostre paladar modern no està acostumat. És un exercici de minimalisme alimentari que molt pocs són capaços de sostenir més enllà d’una setmana.
(Reconeixem que imaginar un filet de pollastre sense gens d’alegria ens fa valorar molt més el seu esforç professional).
La ciència darrere de l’arròs i la verdura
No tot és proteïna. L’arròs actua com la font d’energia necessària per aguantar les llargues sessions de gimnàs i els rodatges de 12 hores. És un carbohidrat d’absorció lenta que manté els nivells de glucosa estables, evitant els temuts pics d’insulina.
Per la seva banda, les verdures aporten els micronutrients i la sacietat necessària per no defallir. En aquest pla, la verdura no és un acompanyament, és l’escut protector del sistema digestiu davant d’una dieta tan alta en proteïnes.
Aquest equilibri permet que el metabolisme de Mario Casas funcioni com un rellotge suís. En donar-li al cos exactament el que necessita i res del que li sobra, l’organisme respon cremant greix de forma ultraeficient.
Aquesta dieta és un “reseteig” metabòlic que obliga el cos a utilitzar les seves pròpies reserves de greix com a font d’energia secundària.
És sostenible aquest estil de vida?
El mateix actor admet que aquest nivell de restricció només té sentit sota objectius professionals molt concrets. Viure permanentment en “mode pollastre i arròs” pot derivar en mancances nutricionals si no se supervisa per professionals.
No obstant això, la lliçó que Mario Casas deixa per a tothom és la importància de la neteja alimentària. No cal arribar al seu extrem, però reduir les salses i tornar als aliments bàsics és el camí més curt cap a una salut de ferro.
L’èxit del seu físic no és fruit de l’atzar ni de la genètica privilegiada (encara que ajudi), sinó d’una planificació setmanal on no hi ha lloc per al “picar entre hores”. És l’arquitectura de l’èxit aplicada a la nutrició.
Advertència: El perill de la imitació
Els experts en nutrició ho adverteixen: intentar replicar la dieta d’un actor de Hollywood o d’elit sense assessorament pot ser perillós. Aquests plans estan dissenyats per a períodes curts de màxima exigència física.
El mèrit de Mario Casas no és només el resultat visual, sinó la capacitat mental de mantenir la disciplina quan el cos demana sucre o greixos saturats. És un atleta de la interpretació que entén el seu cos com la seva eina de treball més valuosa.
Has llegit això perquè t’interessa millorar la teva imatge, però recorda que la salut va primer. Validem el teu interès: aprendre dels millors és el primer pas per transformar la teva pròpia realitat, però sempre amb sentit comú.
Estàs disposat a sacrificar el sabor dels teus plats per aconseguir el cos que sempre has somiat?