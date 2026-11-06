L’OCU ho té clar: aquest és el millor iogurt grec del supermercat

El iogurt grec s’ha convertit en un habitual de la cistella de la compra per la seva textura espessa, el seu gust més intens i la idea que aporta “alguna cosa més” que un iogurt natural. Tanmateix, l’etiqueta “grec” no elimina les diferències entre productes. Un mateix lineal pot barrejar iogurts naturals, versions colades, receptes amb nata i varietats amb sucre afegit. Per posar ordre, l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha publicat una anàlisi amb resultats de laboratori, avaluació d’ingredients, tast, control d’higiene i comparació de preus: estudi de l’OCU sobre iogurts grecs.
El més cridaner és que el “iogurt grec natural” pot ser nutricionalment correcte, però no juga a la mateixa lliga calòrica que un iogurt natural estàndard. El motiu és a la recepta: en molts casos s’hi afegeix nata, cosa que incrementa el greix i, amb ell, les calories. Aquest matís explica per què, fins i tot quan no hi ha additius ni sucres afegits, el resultat final pot ser més dens i energètic. L’OCU aporta xifres concretes sobre aquest salt i també sobre el perfil de calci i proteïnes que manté aquesta categoria.
I aquí arriba la dada que més interessa al consumidor: l’OCU destaca tres iogurts grecs naturals pel seu conjunt de resultats i la relació qualitat-preu. El primer és Carrefour Extra (2,07 €/kg), seguit de Oikos de Danone (6,68 €/kg) i Alipende d’Ahorramás (2,07 €/kg), per aquest ordre, segons la informació difosa per l’organització: detall del rànquing a la nota de l’OCU.
Què ha mesurat l’OCU i per què importa al súper
En una categoria amb envasos semblants i reclams molt similars, la diferència real sol estar en la composició i en la coherència entre el que promet l’etiqueta i el que hi ha dins. En la seva comunicació pública, l’OCU explica que revisa diversos plans alhora: qualitat nutricional, ingredients i additius, control higiènic, etiquetatge i valoració sensorial. L’objectiu no és triar “el més bo” sense més, sinó detectar quins ofereixen un conjunt més equilibrat.
La xifra que canvia la comparació amb un iogurt natural
El iogurt grec natural sol tenir més calories que un iogurt natural tradicional. L’OCU apunta que l’explicació principal és el greix extra aportat per la nata. En el seu informe divulgatiu, l’organització situa el iogurt natural al voltant de 85 kcal per 100 g i el iogurt grec natural al voltant de 143 kcal per 100 g, una diferència rellevant si se’n consumeix cada dia o en racions grans: informe de l’OCU sobre iogurts grecs.
Això no converteix el iogurt grec en un “producte prohibit”, però sí que el col·loca en una categoria diferent. Si s’està ajustant la ingesta energètica o es busca un làctic habitual per a cada dia, convé entendre que l’elecció té impacte. I si, a més, es passa d’un grec natural a un amb ingredients ensucrats, el salt pot ser encara més gran.
Greixos, proteïnes i calci: el que sí que manté el iogurt grec
L’OCU descriu que, malgrat el major aport de greix, els iogurts grecs naturals analitzats presenten bona qualitat nutricional i no requereixen additius per aconseguir textura. En la seva nota, també destaca valors orientatius de calci i proteïnes, i assenyala que el sucre present en les versions naturals prové de la lactosa pròpia de la llet, no de sucres afegits. A més, remarca que compleixen els criteris per ser considerats iogurt pel seu contingut de bacteris vius i paràmetres d’acidesa, així com per l’absència de problemes d’higiene: aspectes tècnics ressaltats per l’OCU.
El factor preu: per què el rànquing no es decideix només per la marca
Un dels punts més útils de l’estudi és la seva lectura del mercat. Segons l’OCU, la categoria està àmpliament dominada per la marca de distribució, que concentra al voltant del 70% de les vendes. L’estratègia es repeteix: formats més grans (sovint packs de sis unitats) i un preu per quilo més baix. Enfront d’això, les marques de fabricant solen vendre en envasos més petits (freqüentment quatre unitats), cosa que eleva el preu per quilo encara que l’experiència sensorial sigui correcta: context de mercat descrit per l’OCU.
Quant costa de mitjana un grec de marca blanca davant d’un de fabricant
La comparació per quilo ajuda a entendre el “truc” del lineal. L’OCU situa la mitjana dels iogurts grecs naturals de marca blanca al voltant de 2,18 €/kg, mentre que els de marca de fabricant ronden els 4,93 €/kg, més del doble. Aquest diferencial no implica automàticament que el més car sigui millor. De fet, el mateix rànquing col·loca opcions de marca de distribució en posicions destacades pel seu equilibri global.
El cas del guanyador: el que explica la seva posició
Que un producte encapçali una selecció de l’OCU sol respondre a un conjunt de variables. En aquest cas, el iogurt grec natural de Carrefour Extra apareix com l’opció més destacada per la seva combinació de resultats i el preu per quilo, amb un cost de 2,07 €/kg segons la nota de l’organització. La lectura pràctica per al consumidor és clara: mirar el preu per quilo, comprovar que sigui “natural” si es vol evitar sucre afegit, i no donar per fet que el format premium és sinònim de superioritat.
Com triar un iogurt grec sense caure en el reclam de l’envàs
Més enllà del rànquing, l’estudi deixa diverses pistes aplicables a qualsevol compra. Són decisions simples que redueixen errors i ajuden a triar un iogurt que encaixi amb l’objectiu: sacietat, proteïna, control calòric o preferència de gust.
Checklist ràpid abans de posar-lo al carretó
- Busca la paraula natural si vols evitar sucre afegit i reduir variacions innecessàries.
- Revisa el preu per quilo: és la manera més fiable de comparar formats diferents.
- Tingues en compte el greix extra: el grec sol incloure nata; si el prens cada dia, ajusta la ració.
- Compte amb stracciatella i sabors: solen sumar sucre i pugen més l’aport energètic.
- Valora l’ús: com a postres ocasional, com a base de salses o com a esmorzar, la ració canvia.
Què passa amb els iogurts grecs amb gust
Al lineal, la frontera entre “grec natural” i “grec amb gust” pot semblar mínima, però nutricionalment sol ser gran. L’OCU adverteix en el seu informe que les varietats tipus stracciatella disparen l’aport calòric per la suma de greix i sucre afegit, situant l’increment davant del iogurt natural molt per sobre del grec natural: comparació entre grec natural i varietats amb sucre a l’informe de l’OCU.
Això no vol dir que hagin de desaparèixer, però sí que convé tractar-los com un caprici. Si l’objectiu és un làctic habitual, el natural ofereix més control. I si es busca gust, hi ha alternatives domèstiques que eviten sucres afegits, com barrejar fruita, canyella o fruits secs, sense convertir el iogurt en unes postres ultradolces.
El rànquing que més està influint en la compra
L’interès pel “millor iogurt grec” sol centrar-se en una marca concreta, però l’estudi de l’OCU suggereix una lectura més útil: el mercat és ple d’opcions correctes, les marques blanques dominen per preu i format, i la diferència real és en detalls de recepta i calories. Amb aquesta idea, el pòdium que destaca l’organització (Carrefour Extra, Oikos de Danone i Alipende d’Ahorramás) funciona com a guia, però també com a recordatori que el criteri final ha d’incloure ració, freqüència i el tipus de iogurt exacte que es compra: rànquing i explicació a la comunicació oficial.
En una categoria on l’envàs convida a pensar en “salut” sense matisos, la dada diferencial és simple: el iogurt grec natural pot ser una bona opció, però sol ser més calòric que el iogurt natural. I, quan s’escull amb criteri, el millor no sempre és el més car.