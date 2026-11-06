Ada Rodríguez, entrenadora: A partir dels 50, la força és més eficaç si s’entrena amb intensitat i progressió

L’entrenament de força ha deixat de ser un terreny reservat al culturisme o a l’esport de competició. A partir dels 50 anys es converteix en una eina pràctica per sostenir la capacitat de moure’s bé, aixecar càrregues quotidianes, pujar escales i protegir la independència. Les directrius de l’Organització Mundial de la Salut inclouen l’enfortiment muscular com a part d’una setmana activa i el situen al costat de l’activitat aeròbica, amb una atenció especial a l’equilibri en edats més avançades: recomanacions de l’OMS.
El problema és que el salt entre saber-ho i fer-ho bé és gran. Molta gent comença amb manuelles lleugeres o màquines i repeteix sempre la mateixa rutina, amb la sensació que entrena, però sense notar canvis clars. D’altres alternen setmanes intenses amb aturades per falta de temps, molèsties o por de lesionar-se. En aquest punt, l’entrenament existeix, però no sempre és eficaç.
La clau que separa una rutina que només ocupa temps d’una altra que genera resultats sovint es resumeix en tres idees: intensitat suficient, freqüència correcta i progressió de càrregues. Aquest enfocament, repetit per entrenadors especialitzats i recolzat per guies tècniques, explica per què el treball de força pot ser especialment eficient a partir dels 50 quan s’estructura amb mètode i no només amb bona intenció.
Per què la força es torna prioritària a partir dels 50
Amb el pas dels anys, el cos tendeix a perdre massa muscular i potència, un fet que impacta en accions diàries tan simples com aixecar-se d’una cadira, portar bosses o mantenir l’equilibri. El treball de força contraresta aquesta tendència perquè estimula el múscul, el sistema nerviós i el teixit connectiu. L’objectiu no és només veure’s millor, sinó moure’s millor i amb menys risc.
A més, entrenar força aporta un efecte col·lateral útil: millora la tolerància a l’esforç i fa que altres activitats, com caminar a pas viu o pujar pendents, es percebin més fàcils. A la vida real, això es tradueix en més activitat espontània i menys sedentarisme.
Força, equilibri i capacitat funcional
En edats avançades, l’equilibri i la força es retroalimenten. Un tren inferior fort ajuda a corregir ensopegades, mantenir una gambada estable i reaccionar amb rapidesa. Per això, les recomanacions per a persones grans solen incloure activitat multicomponent que combini enfortiment amb equilibri i mobilitat. No es tracta de sumar exercicis sense ordre, sinó d’assegurar que el bàsic està cobert.
L’error més comú: entrenar sense un estímul real
L’errada típica no és començar tard, sinó quedar-se sempre en una zona còmoda. Si el pes, la dificultat o l’esforç percebut són massa baixos, el cos no rep un senyal suficient per adaptar-se. A partir de certa edat, aquesta falta d’estímul es nota més perquè el marge de millora depèn de ser constant i progressar amb criteri.
El mètode que fa que l’entrenament de força funcioni
L’eficàcia de l’entrenament de força no depèn de tenir el gimnàs perfecte. Depèn de com s’organitza l’estímul. Les guies tècniques de referència descriuen models de progressió i assenyalen que la càrrega ha d’augmentar de manera planificada quan el cos ja domina el nivell actual. Un document clàssic de referència en entrenament de resistència recull recomanacions de progressió i freqüència per nivells, amb ajustos de càrrega quan se superen les repeticions objectiu: recomanacions de l’American College of Sports Medicine.
Intensitat suficient: què vol dir sense complicar-se
Intensitat no és entrenar al límit cada dia. És acostar-se a un esforç que obligui el múscul a treballar de debò. Una regla senzilla és acabar la sèrie notant que quedarien poques repeticions possibles abans del fallament tècnic. En força, la tècnica mana: si es trenca la postura, l’exercici deixa de ser productiu i es torna arriscat.
- Signe d’intensitat adequada: l’última part de la sèrie costa, però sense perdre el control.
- Signe d’intensitat baixa: pots parlar amb normalitat i podries fer moltes repeticions extra.
- Signe d’intensitat excessiva: la tècnica s’ensorra, apareix dolor agut o hi ha mareig.
En majors de 50, la intensitat s’ajusta amb intel·ligència: es pot entrenar fort sense competir, utilitzant tempos controlats, rangs de moviment segurs i exercicis estables si hi ha molèsties articulars.
Freqüència correcta: quants dies a la setmana importen de veritat
Entrenar força un cop a la setmana pot ajudar a mantenir, però sovint és insuficient per millorar en la majoria de persones. L’evidència aplicada a l’entrenament acostuma a situar la freqüència útil al voltant de 2 o 3 sessions per setmana per grup muscular, amb ajustos segons experiència, recuperació i volum. Un posicionament específic sobre entrenament de resistència en adults grans assenyala que 2 a 3 cops per setmana per grup muscular proporciona un estímul eficaç per guanyar força i massa muscular: position statement de la NSCA sobre adults grans.
Per a la vida real, una organització pràctica acostuma a ser:
- 2 dies per setmana: base mínima sòlida si s’entrena amb intenció i bona selecció d’exercicis.
- 3 dies per setmana: opció eficient per progressar sense sessions interminables.
- Més dies: útil si es reparteix el volum i es controla la recuperació, no pas per acumular.
La freqüència també depèn del tipus de rutina. Un cos complet dos o tres dies pot ser més sostenible que dividir per grups musculars si el temps és limitat.
Progressió de càrregues: el detall que decideix si millores o t’estanques
Progressar no significa pujar pes cada setmana passi el que passi. Significa que l’estímul augmenta a mesura que el cos s’hi adapta. La progressió es pot fer amb càrrega, repeticions, sèries, rang de moviment o fins i tot millorant el control del moviment. Si sempre repeteixes el mateix pes i les mateixes repeticions durant mesos, el més normal és estancar-se.
Maneres segures de progressar a partir dels 50
- Pujar càrrega a poc a poc: increments petits quan completes el rang de repeticions amb bona tècnica.
- Augmentar repeticions: mantenir el pes i sumar repeticions fins a un límit planificat.
- Afegir una sèrie: augmentar volum sense canviar càrrega quan costa progressar per pes.
- Millorar el rang: guanyar mobilitat útil i fer l’exercici més complet sense dolor.
- Reduir descansos: només quan la tècnica i la recuperació ho permeten.
Una referència pràctica utilitzada en guies d’entrenament planteja increments graduals de càrrega quan se superen les repeticions objectiu, amb augments modestos per mantenir el control de l’estímul. Aquest enfocament encaixa especialment bé en persones que tornen a entrenar després d’anys de sedentarisme, perquè prioritza constància i tècnica.
Quins exercicis solen donar més retorn
En majors de 50, els exercicis amb més retorn solen ser els que entrenen patrons funcionals:
- Empentes: press en màquina, flexions adaptades, press amb manuelles.
- Traccions: rem, jaló al pit, bandes elàstiques amb control.
- Frontissa de maluc: pes mort romanès lleuger, pont de glutis, exercicis de maluc.
- Gatzoneta adaptada: gatzoneta a caixa, premsa, gambades assistides.
- Core: antirotació, planxes modificades, estabilitat pèlvica.
La selecció concreta ha de respectar limitacions personals. Si hi ha dolor articular persistent, marejos o patologia cardiovascular coneguda, convé consultar amb un professional sanitari i ajustar el pla. La prioritat és entrenar de manera sostenible, amb progressió i sense acumular molèsties.
Una plantilla setmanal realista per començar i no abandonar
Una estructura simple ajuda a mantenir l’hàbit i evita improvisacions. Aquest exemple s’adapta a una persona que vol entrenar força i caminar, amb temps limitat:
- Dilluns: cos complet, 6 a 8 exercicis, 2 a 3 sèries, esforç moderat a alt amb tècnica estricta.
- Dimecres: cos complet, variant alguns exercicis, mateixa lògica d’esforç i control.
- Divendres: cos complet o èmfasi en tren inferior i esquena, sense allargar la sessió.
- Resta de dies: caminar a pas viu i mobilitat suau, segons energia i agenda.
L’objectiu d’aquesta plantilla no és esgotar-te, sinó crear un estímul suficient diverses vegades per setmana, mantenir-lo en el temps i aplicar progressió. Amb aquest triangle d’intensitat, freqüència i progressió, la força deixa de ser un consell genèric i es converteix en un pla que produeix canvis mesurables en poques setmanes.
Per a qui vulgui una referència oficial addicional en castellà sobre recomanacions generals i exemples d’activitat, el Ministeri de Sanitat manté recursos divulgatius d’estils de vida saludables i activitat física: recomanacions d’activitat física per a adults. La base és la mateixa: moure’s més, però entrenar força amb mètode.