Caminar pot substituir el gimnàs, però només si ho fas a 5 km/h i sense parar durant 30 minuts

Caminar pot ser una alternativa real al gimnàs si es converteix en activitat física i no en un passeig sense estructura. Les guies d’organismes internacionals insisteixen que la clau és el temps total i la intensitat, no només moure’s una mica més. Un bon punt de partida per entendre-ho és la informació oficial de l’OMS sobre activitat física i salut.
El problema és que moltes persones caminen cada dia i, tot i així, no perceben millores en el pes, la resistència o la pressió arterial. No sol fallar la constància: falla el disseny de la caminada. Hi ha un detall fàcil de controlar que marca la diferència entre sumar minuts de vida activa o acumular trajectes que amb prou feines canvien la resposta del cos.
Aquest detall és el format de la sessió: perquè la caminada s’assembli a un entrenament, se sol recomanar que sigui contínua, amb un mínim de 30 minuts seguits i a un ritme aproximat de 5 km/h. Dit d’una altra manera, la caminada funciona millor quan el pols es manté en zona de treball sense interrupcions que baixin la intensitat.
Per què caminar no sempre és el mateix
Caminar té un avantatge evident: és accessible, no exigeix material i s’adapta a gairebé qualsevol edat. Però el cos no respon igual a qualsevol caminada. El sistema cardiovascular i el metabolisme s’activen de manera diferent segons la intensitat i la continuïtat de l’esforç.
Les recomanacions internacionals per a adults solen situar-se en un mínim setmanal d’activitat aeròbica moderada, amb la possibilitat d’augmentar el volum per aconseguir beneficis addicionals. L’OMS resumeix aquest marc amb objectius setmanals i recorda que la intensitat importa tant com la durada acumulada.
La trampa del passeig amb parades
Aturar-se cada pocs minuts per mirar el mòbil, creuar amb calma, entrar en una botiga o conversar redueix l’estímul fisiològic. És habitual acabar amb molts minuts fora de casa però amb poc temps real en intensitat moderada. El resultat és una sessió que se sent llarga, però que l’organisme interpreta com fragments suaus.
Si l’objectiu és la salut cardiovascular, el control del pes o la millora de la capacitat aeròbica, interessa que l’esforç sigui prou estable com per elevar la respiració i sostenir-la. Per això es parla de caminada contínua: no per caprici, sinó per evitar que el pols caigui una vegada i una altra.
La intensitat es nota, no s’endevina
No cal un rellotge avançat per estimar la intensitat. Un mètode molt utilitzat és el test de la parla. En activitat moderada, l’habitual és poder parlar, però no cantar; en vigorosa, costa dir més de poques paraules seguides sense agafar aire. El CDC explica aquest criteri com una manera pràctica de mesurar la intensitat sense dispositius.
El punt de referència que converteix caminar en entrenament
Quan es proposa una sessió de 30 minuts seguits a uns 5 km/h, l’objectiu no és perseguir un número perfecte, sinó assegurar dues coses: continuïtat i un ritme que s’acosti a la intensitat moderada per a la majoria de persones.
Un ritme de 5 km/h equival aproximadament a 12 minuts per quilòmetre. En la pràctica, és aquell pas que obliga a caminar amb intenció: gambada una mica més llarga, braços actius i respiració més present que en un passeig relaxat.
Com saber si vas prou ràpid
- Notes la respiració més alta, però pots mantenir una conversa curta.
- El teu cos entra en calor als pocs minuts, sense sensació d’anar al límit.
- Si intentes cantar, et resulta incòmode mantenir la frase.
- En acabar, sents treball físic, no només relaxació.
Aquest enfocament encaixa amb el que descriuen serveis sanitaris com el NHS quan parlen de caminar a pas viu: es pot parlar, però no cantar, i la marxa és clarament més ràpida que un passeig.
Taula ràpida per ajustar la caminada
|Senyals durant la caminada
|Lectura pràctica
|Ajust recomanat
|Pots cantar amb normalitat
|Intensitat baixa
|Accelera el pas de manera progressiva
|Pots parlar, però cantar costa
|Intensitat moderada
|Mantén el ritme i evita parades
|Només dius poques paraules sense respirar
|Intensitat vigorosa
|Redueix lleugerament o alterna trams
|T’atures amb freqüència
|Continuïtat insuficient
|Tria una ruta amb menys interrupcions
Què fer si 30 minuts seguits no encaixen en el teu dia
Hi ha dies en què la feina, les cures o la logística fan difícil reservar mitja hora contínua. En aquest cas, l’important és no abandonar la idea, sinó reorganitzar la caminada per protegir l’essencial: sumar temps en intensitat moderada al llarg de la setmana.
Estratègies per reduir pauses sense canviar la teva vida
- Ruta sense semàfors: parcs, carrils llargs o perímetres amplis.
- Hora amb menys trànsit de vianants per no frenar cada pocs metres.
- Caminar amb objectiu: marcar un tram d’anada i tornada i respectar-lo.
- Mode avió: evitar interrupcions per notificacions durant la sessió.
Alternativa amb intervals per a qui comença
Si mantenir 30 minuts a ritme viu encara és exigent, una progressió útil és alternar trams: diversos minuts a pas ràpid i un minut a pas més còmode, repetint el cicle. Amb el temps, es redueix el descans fins a aconseguir un bloc continu. Aquesta lògica s’utilitza en programes de marxa i en propostes que prioritzen la intensitat sobre el simple recompte de passos.
Caminar substitueix el gimnàs, o el complementa
Caminar pot cobrir part del treball cardiovascular, però no reemplaça tots els beneficis de l’entrenament de força. Les recomanacions habituals també inclouen exercicis que impliquin els principals grups musculars diversos dies a la setmana. Un pla realista pot ser: caminar a pas viu de manera estructurada i afegir força amb autocàrregues a casa.
Per a qui busca salut general, l’objectiu és construir un patró sostenible. Per a qui busca pèrdua de greix, la caminada ajuda a augmentar la despesa energètica i millorar indicadors, però el resultat final depèn del conjunt: alimentació, son, estrès i volum setmanal d’activitat.
Checklist d’una caminada que sí compta
- Durada planificada i bloc continu com a base.
- Ritme prou viu per entrar en intensitat moderada.
- Ruta que minimitzi interrupcions.
- Progressió setmanal: augmentar dies, minuts o ritme de manera gradual.
- Dos dies de força per completar l’estímul muscular.
Caminar no és un exercici menor. És una eina potent quan es controla allò que sol passar per alt: continuïtat i intensitat. Tan bon punt aquest detall es torna mesurable i repetible, la caminada deixa de ser només un hàbit saludable i comença a comportar-se com un entrenament.