Prosegur i Prosegur Cash, primeres que obtenen l’avaluació ESG de S&P

Prosegur i Prosegur Cash han estat les primeres companyies de seguretat privada, a nivell mundial, a obtenir i publicar la seva avaluació en matèria mediambiental, social i de governança (ESG, per les seves sigles en anglès) de S&P Global Ràtings, en la qual es valora l’estratègia d’una empresa i la seva capacitat per a enfrontar-se a possibles riscos i oportunitats futures.

Com a resultat d’aquesta anàlisi, S&P Global Ràtings ha atorgat una puntuació de 62/100 a Prosegur de 64/100 a Prosegur Cash. L’agència de qualificació ha valorat positivament les actuacions en matèria mediambiental i, en concret, ha destacat les relatives a la gestió d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, de residus i de contaminació.

Respecte al perfil social de totes dues empreses, l’informe destaca el seu compromís amb el client, a més de ressaltar la seva activitat de govern corporatiu en aspectes com la definició i empleno de codis i valors, i la seva política d’informació i transparència.

Sobre la seguretat privada

El secretari general de Prosegur, Antonio Rubio, va assenyalar que són conscients que el seu “lideratge en el sector de la seguretat privada implica una sèrie d’exigències socials, ètiques i mediambientals. Això es tradueix en actuacions concretes que, al seu torn, han de ser supervisades i validades per entitats independents”.

En 2021, Prosegur va aprovar el seu Pla Director de Sostenibilitat, una guia d’actuació que estableix 63 iniciatives englobades en quatre pilars fonamentals (Ètica, Transparència i Governança; Persones; Treball Segur i Medi ambient), que s’inspiren en els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) de Nacions Unides, marc de referència per a la sostenibilitat a nivell global.

Capacitat per emprar els seus recursos

Segons recullen els informes, totes dues companyies han demostrat una gran capacitat per a emprar els seus recursos i per a respondre als canvis en el seu entorn d’activitat, cada vegada més complex i desafiador.