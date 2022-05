Detingut un regidor de Junts a Valls per abusar d’un menor de 13 anys

Els Mossos d’Esquadra han detingut el regidor de Cultura de Valls, Marc Ayala (Junts), per un presumpte delicte d’abusos sexuals a un menor de 13 anys l’any 2015. Segons ha avançat RAC1 i han confirmat fonts de la policia catalana, Ayala va ser detingut aquest dimarts cap a les 19.00. Fa set anys, el regidor de Junts, que llavors tenia 27 anys, hauria mantingut una relació amb un noi de 13 anys.

El regidor, que ara té 33 anys, és quart tinent d’alcaldia i portaveu de l’Ajuntament de Valls. El consistori no ha fet cap declaració al respecte, però l’alcaldessa de la ciutat, Dolors Farré, ha anul·lat tots els actes previstos per aquest matí. Ayala va ser traslladat a la comissaria dels Mossos a Valls i ja ha passat a disposició judicial. Fonts policials confirmen que hi havia una investigació en marxa contra Ayala després que s’hagués interposat una denúncia.

Més denúncies per abusos sexuals

Així mateix, ha sortit a la llum que no seria l’únic cas de presumptes abusos en el qual estaria involucrat. Un altre jove ha explicat al diari ARA que quan tenia 14 anys va mantenir una relació amb Ayala, que intentava mantenir-la en secret pressionant-lo perquè no digués res. Es van conèixer durant els assajos del Pessebre Vivent de Valls i durant un temps van mantenir relacions sexuals a casa del regidor, segons el jove. Els fets haurien tingut lloc el 2014 i s’haurien allargat durant mesos.

Ayala hauria aprofitat diversos actes al Grup de Teatre Principal de Valls per conèixer els adolescents i establir-hi un vincle de confiança. Durant el primer confinament per la pandèmia, el jove va llegir una publicació sobre els abusos de poder i va lligar caps amb el que li havia passat a ell. “El tenia idealitzat”, reconeix. Anys després ha entès que el que va succeir “no era normal”.