Detingut un home per mutilar galls de baralla a Girona

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home i n’investiguen tres més per mutilar galls i destinar-los a baralles a Girona. El detingut és un home de 47 anys i sense antecedents que ha quedat en llibertat provisional després de declarar al jutjat.

Uns agents de trànsit van interceptar aquest dimarts una furgoneta que circulava per l’AP-7 a gran velocitat i va intentar esquivar un control de seguretat. El vehicle transportava 57 galls amb les crestes mutilades, sense plomatge i amb llargs esperons. Cap dels ocupants va saber explicar la procedència ni el destí de les aus. Així doncs, els Mossos van traslladar la furgoneta a comissaria perquè els agents de la Unitat Regional de Medi Ambient i els veterinaris inspeccionessin els animals.

Les caixes que transportaven els 57 galls a l’interior de la furgoneta / Mossos d’Esquadra

A la comissaria van adonar-se que els galls eren d’una raça espanyola destinada habitualment a les baralles i que en el mercat negre poden costar fins a 700 euros per exemplar. Mentre els Mossos inspeccionaven els animals, l’home de 47 anys va presentar-se dient que era l’amo dels galls, però com tampoc va donar cap explicació coherent i la policia el va detenir per un maltractament animal. Després de passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el detingut ha quedat en llibertat provisional.

La policia va citar com a investigats els tres ocupants de la furgoneta pel mateix delicte. També se’ls va sancionar per no tenir l’autorització de transport públic de mercaderies ni portar el document de transport dels animals. Ara, hauran d’anar a declarar davant l’autoritat judicial quan se’ls citi. Els 57 galls van quedar en dipòsit dels Mossos en espera que el jutge dictamini el seu destí final.

Les batalles de galls a Girona

Diversos veïns gironins van denunciar al gener que, tot i estar prohibides, encara es fan batalles de galls a la ciutat. Aquests van explicar al Diari de Girona que es van trobar dos galls malferits dins d’una caixa al carrer, fet que provaria la continuïtat de les batalles.