Llum verda a la vacunació de contactes estrets de verola del mico

La Comissió de Salut Pública de l’estat espanyol ha donat llum verda a vacunar els contactes estrets dels casos de verola del mico, tal com van explicar els experts en aquest reportatge a El Món. Aquesta comissió, on estan representades les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat, ha decidit finalment que es vacunarà els contactes estrets donant prioritat a persones amb un alt risc de gravetat.

Sanitat ha especificat que per ara no està recomanada la vacunació preexposició, és a dir, la que es fa per exemple amb la Covid per prevenir, tot i que es cobreix les esquenes assegurant que es podria recomanar més endavant “en funció de l’evolució del brot i la disponibilitat de vacunes”.

Dos mesos des del primer cas a Europa

El primer cas de verola del mico a Europa es va diagnosticar al Regne Unit ara fa dos mesos, el 7 de maig. Era un cas importat de Nigèria, però el brot s’ha anat estenent a 8 països europeus entre els quals Espanya. De fet, a Espanya ja hi ha 233 casos confirmats en total, segons va explicar aquest dimecres el ministeri de Sanitat.

Un cop s’ha conegut aquesta notícia la Direcció General de Salut Pública de la Comunitat de Madrid ha anunciat que demanarà per escrit al ministeri que es comencin a repartir les dosis per la vacunació contra aquesta malaltia. Cal recordar que es va fer una compra conjunta a nivell europeu ara fa dues setmanes. Segons Europa Press el govern de Madrid ha demanat insistentment que es pugui vacunar els contactes estrets en els primers quatre dies des del contacte per tal d’eliminar del tot la malaltia. En cas que el contacte es vacuni més tard -del quart dia al catorzè- també es reduirien molt els símptomes de la verola del mico.