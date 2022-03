Els principals canvis de la nova llei de trànsit: com t’afectara?

La nova llei de trànsit entra en vigor aquest dilluns i introdueix nombrosos canvis i mesures que la Direcció General de Trànsit considera essencials per continuar reduint la sinistralitat a les carreteres. Feia mesos que es parla sobre les novetats de la llei i ja ha arribat el dia. Però no només els cotxes tenen noves normes. També els conductors patinets i les bicicletes s’hauran d’actualitzar. Com t’afecten els principals canvis de la nova llei de trànsit?

Seguretat i conducció

La DGT ha decidit eliminar el marge de 20 km/h per poder avançar a les carreteres convencionals. La mesura busca “minimitzar el risc que ocasionen els avançaments i així reduir la sinistralitat a la carretera”.

Conduir amb el mòbil a la mà ara suposa la pèrdua de 6 punts del carnet.

Llençar a la carretera o al voral objectes que puguin ocasionar incendis o accidents també suposarà perdre 6 punts.

No dur el cinturó de seguretat o utilitzar el sistema de retenció infantil per als nens et farà perdre 4 punts.

Els vianants tindran sempre preferència de pas sobre els cotxes als passos de zebra, les voreres i les zones pacificades.

Quan avancis una bicicleta o un ciclomotor, hauràs d’ocupar completament el carril adjacent quan hi hagi dos o més carrils. A les carreteres d’un sol carril, s’ha de mantenir la distància lateral mínima d’1,5 metres.

El dispositiu d’emergències per atendre un accident de trànsit mortal a la N-II a la Jonquera | ACN

ZBE i carrils bici

A partir d’ara, és obligatori respectar les restriccions de circulació basades en els protocols actius quan hi hagi episodis d’alta contaminació o de les Zones de Baixes Emissions.

Així mateix, queda totalment prohibit aturar-se o aparcar als carril bici o a les vies ciclistes.

Radars

La DGT també vol acabar amb la picaresca per evitar els radars. Portar inhibidors de radars o cinemòmetres està prohibit, tant si estan encesos com si no. Només pel fet de portar-los, t’exposes a perdre 3 punts.

Carnet i saldo de punts

El termini per recuperar el saldo inicial de punts al carnet de conduir és de dos anys sense cometre infraccions que comportin la pèrdua punts independentment de la infracció que et fes perdre punts en primer lloc.

Ara ja no cal portar el carnet de conduir a sobre. L’aplicació de la DGT et permetrà acredit que el tens en regla.

Ciclomotors

Pots utilitzar dispositius sense fils al casc sempre que estiguin certificats o homologats.

No portar casc o dur-lo mal posat et costarà 4 punts.

Patinets

Si ets menor d’edat i vas en patinet, la taxa màxima d’alcohol és 0,0.

Bicicletes

Si ets menor d’edat i vas en bicicleta, la taxa màxima d’alcohol és 0,0.