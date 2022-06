Militars espanyols van al Valle de los Caídos per rebre una benedicció

Un grup de militars espanyols ha anat fins a la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos per rebre la benedicció de l’abat, Santiago Cantera, conegut per la seva afinitat amb l’extrema dreta. Segons ha avançat el diari Público, una companyia del Batalló d’Infanteria Protegida (BIP) Uad Ras II / 31, que té el seu quarter general a la base militar El Goloso, a Guadarrama (Madrid), ha anat fins al Valle de los Caídos per ordre del seu capità per aconseguir que l’abat beneís el seu banderí. L’Exèrcit de Terra ha assegurat que es tracta d’una “activitat no autoritzada” i que ha obert una investigació interna per “depurar responsabilitats”.

En un vídeo i diverses imatges que circulen per les xarxes socials, es pot veure com mig centenar de militars de la companyia, que pertany al Regiment d’Infanteria Asturias nº31 s’agenollen, amb la mirada fixa a terra i presentant les seves armes, per rebre la benedicció de l’abat. El col·lectiu que ha filtrat les imatges, que hauria tingut lloc aquesta setmana, denuncia que el capità de la companyia va “anul·lar tots els permisos” que s’havien concedit i va denegar tots els que li arribaven per poder fer l’activitat.

Buenos días, @Defensagob, igual tienen un problema de fascismo. pic.twitter.com/V9VwJ2tBF9 — Miquel Ramos (@Miquel_R) June 1, 2022

La resposta de l’exèrcit espanyol no s’ha fet esperar. En un comunicat de dues línies, l’Exèrcit de Terra ha explicat que es tracta “d’una unitat militar que durant una marxa programada va fer una activitat no autoritzada” i que han “obert una investigació per depurar responsabilitats”. Fonts de ministeri de Defensa han desautoritzat les manifestacions de l’exèrcit. El Valle de los Caídos és propietat de Patrimoni Nacional, que depèn del ministeri de Presidència, i és qui s’encarrega de gestionar les entrades i les visites al recinte.

L’abat va intentar evitar l’exhumació de Franco

L’abat del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, va intentar evitar l’exhumació de les restes de Francisco Franco a finals del 2019. Cantera va enviar una carta al govern espanyol en la qual denegava l’entrada a la Basílica per recuperar les restes del dictador espanyol. El prior fins i tot va desafiar el Tribunal Suprem i va criticar els plans del govern espanyo. Cantera va denunciar la “vulneració de la llibertat religiosa d’aquesta comunitat en pretendre actuar en un lloc sagrat, sense la preceptiva autorització eclesiàstica”.