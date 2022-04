Brussel·les s’indigna amb Espanya per l’enderroc de Ràdio Liberty

La Comissió Europea considera “lamentable” que l’estat espanyol utilitzi fons europeus per enderrocar les instal·lacions de Ràdio Liberty de Pals (Baix Empordà). En una carta a la qual ha tingut accés l’ACN, Brussel·les reconeix que no té competències per aturar l’enderroc, però ha mostrat la seva indignació per la destrucció de patrimoni “històric” europeu. “La demolició dels edificis de Ràdio Liberty dins el Parc Natural del Montgrí certament ens entristeix i representa realment un fet lamentable que s’està produint avui en territori europeu”, lamenta la carta.

Salvem Platja de Pals considera que la crítica de la Comissió Europea “fa evident el poc control” que hi ha en els fons europeus que arriben des de Brussel·les. El president de l’entitat, Pau Bosch, s’ha mostrat molt contundent per l’enderroc d’unes instal·lacions amb tanta història que, segons creu, s’haurien de rehabilitar i convertir en un centre d’interpretació de la Guerra Freda. “S’ha de recuperar l’entorn, divulgar-ne la història i evitar que se continuï degradant”. El govern espanyol es defensa dient que reptén treure edificacions de les zones costaneres.

L’entitat ecologista ha carregat contra l’estat espanyol, a qui acusa de “deixadesa” per haver abandonat Ràdio Liberty més de 25 anys després que deixés de funcionar. “Han passat molts anys i hi ha hagut un espoli i mal ús dels equipaments i de l’espai natural. En general hi ha hagut un abandonament complet”, denuncia Bosch. El “continus” actes vandàlics han malmès les instal·lacions que queden en peu. L’entitat denuncia que s’hi han fet festes durant la pandèmia per evitar les restriccions.

Lluitar fins al final per salvar Ràdio Liberty

L’Ajuntament de Pals també s’ha posicionat contra l’enderroc de Ràdio Liberty i Salvem Platja de Pals reclama que es “lluiti fins al final” per salvar la instal·lació. Bosch ha advertit que Ràdio Liberty podria tenir el mateix destí que el Club Mediterranee del Cap de Creus (Alt Empordà) on “encara ara es pot trobar runa escampada”. Per això defensen la seva recuperació. “Probablement, el problema és que consideraran que és molt car i que val més la pena tirar-ho a terra”.

Per la seva banda, la subdelegació del govern espanyol a Girona assegura que la prioritat és treure edificacions de la costa i que no renuncia a fer un museu o un centre d’interpretació, però aposten per fer-lo en una altra zona i amb un projecte “econòmicament viable”. A més, adverteixen que rehabilitar Ràdio Liberty podria obrir la porta a empreses que voldrien edificar a la mateixa zona.