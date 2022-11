Ferrol anuncia mobilitzacions per un transport públic digne

La Plataforma per un Transport Públic Digne a Ferrol i Comarca ha anunciat la convocatòria d’una mobilització ciutadana el pròxim 9 de desembre. Els convocants denuncien la precarietat del servei d’autobusos i els problemes que asseguren que de forma generalitzada estan afectant els usuaris de la línia la Corunya-Ferrol i que estan diuen estan sent ocasionats per l’actual operador, Monbus, al mateix temps que acusen de passivitat a la Xunta. La Plataforma assenyala que la decisió de reprendre les accions de protesta té el seu origen en la necessitat de comptar amb un major nombre de places, en les constants esperes i retards ocasionats pel principal operador i els anomenats “autobusos fantasmes”, la qual cosa fa “insostenible” la situació.

Així mateix, també denuncia que “fins a un 94% de les línies d’autobusos no s’adapten a les necessitats de la ciutadania” segons es recull d’unes enquestes que s’han llevat a cap entre els usuaris en les xarxes socials i els resultats de les quals es lliuraran en els pròxims dies a la delegació de la Xunta, a Ferrol. Recorden que el mes de setembre passat la Xunta ja va fer un requeriment exprés a l’empresa adjudicatària per al reforç de places i la reprogramació d’horaris en aquesta comarca i que, transcorreguts aquests dos mesos, aquestes crides no han estat suficients per a revertir la situació. La protesta, segons han informat els organitzadors, consistirà en una cadena humana en la rotonda de la Trinxera, situada a Ferrol capital, i tindrà una durada d’una hora.

Línia Laza-Orense

L’anunci d’aquestes mobilitzacions se suma a les queixes que, setmanes enrere, van interposar veïns i passatgers de la línia Laza-Orense que alertaven sobre el mal servei prestat per l’empresa d’autobusos. Molts d’aquests usuaris que parteixen de les localitats de Laza, Maceda, Esgos, O Pinto i Arnuide criticaven l’estat en el qual es troben gran part dels autobusos de la flota. Denuncien que podria afectar directament el seu treball a causa dels retards acumulats en la línia, a més dels riscos i perills en la seguretat que es podrien derivar.

Sobre aquest tema, la companyia va argumentar que només li consta aquesta queixa aïllada a causa d’una avaria i que aquest retard es produeix a causa de l’activació de “sistemes automàtics que quan detecten alguna fallada mecànica redueixen potència i que aquest autobús va ser reemplaçat”. Monbus és una companyia composta per una agrupació d’empreses amb interessos comercials afins, vinculada al transport de viatgers per carretera, conforme a les condicions prefixades amb les diferents administració.